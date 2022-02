Danny van Poppel blij met overstap naar BORA-hansgrohe: “Niet meer de stress van sprintkopman”

Interview

In de Saudi Tour rijdt Danny van Poppel deze dagen zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. De Duitse formatie hoopt in de Nederlander de ideale lead-out-renner te hebben aangetrokken voor Sam Bennett, maar Van Poppel krijgt ook nog kansen voor zichzelf, zoals vandaag in de tweede etappe naar Abu Rakah.

In de Saudi Tour, waar drie van de vijf ritten zijn aangemerkt als sprintetappes, spreidt BORA-hansgrohe de kansen. In afwezigheid van Bennett, die pas in de UAE Tour (20-26 feb.) zijn seizoen begint, krijgen Martin Laas (tweede in de openingsrit), Jordi Meeus en Van Poppel een kans. In de 163,9 kilometer lange tweede etappe die eindigt op een muurtje is het de beurt aan Van Poppel.

“We gaan kijken hoever ik kan komen. Ik ben hier vooral om de ploeg te leren kennen en ter voorbereiding op de UAE Tour en Parijs-Nice. Ik heb nu niet de stress die je hebt als sprintkopman, dat is aangenaam beginnen.”

Te lang gewacht

Hoewel de overstap van Intermarché-Wanty-Gobert naar BORA-hansgrohe er op papier een van WorldTeam naar WorldTeam is, ervaart Van Poppel dat het een stap met een groot verschil is. “Ik heb het goed naar mijn zin gehad bij Intermarché-Wanty-Gobert. Het heeft mij veel wijzer gemaakt. Je leert er zelfstandig te worden. Ik moest bijvoorbeeld mijn eigen verkenningen plannen. Voor je carrière is het goed om zoiets mee te maken. Bij de grotere ploegen word je – hoe zeg ik dat netjes – toch wat verwend.”

Aanvankelijk had Van Poppel niet de intentie om te vertrekken, maar een nieuwe aanbieding van het Belgische WorldTeam liet op zich wachten. “Dat voorstel kwam maar niet. Vlak voor de Tour de France kwam ineens een aanbieding van BORA-hansgrohe. Daar heb ik niet over getwijfeld, ik heb het vrij snel geaccepteerd.”

Wat ook meespeelde is dat Intermarché-Wanty-Gobert met verschillende sprinters in gesprek was, waardoor Van Poppels positie als sprinter onzeker was. Het vooruitzicht om Bennett van lead-outs te voorzien, gaf op dat moment de doorslag. “Na tien jaar sprinten weet ik dat ik op WorldTour-niveau kan winnen, maar dan moet écht alles meezitten. Ik kies dan liever het winnen van veel etappes in grote rondes met Sam (Bennett, red.) en zo jarenlang lead-outs te doen met een heel snelle sprinter.”

“Toen ik vorig jaar aan het nadenken was over mijn toekomst heb ik gezegd: ik wil bij een heel mooie ploeg een lead-out gaan doen voor een supersprinter, die sneller is dan ik. Met die voorwaarden sta ik ervoor open. Precies dat gebeurde.”

Waar de Brabander in de sprints het kopmanschap heeft afgestaan, zal hij die weer krijgen in de voorjaarsklassiekers. “Ik heb aangegeven de drive te willen houden om zelf te winnen. Dit seizoen krijg ik samen met Nils Politt mijn kansen in de voorjaarsklassieker waar ik 100% voor ga. Voorheen had ik een lichte hekel aan de klassieker, nu vind ik het juist mooi. Vorig jaar heb ik voor het eerst werk gemaakt van de klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen zat ik net achter de échte finale en werd ik uiteindelijk vijftiende.”

Max Verstappen

Om zijn profcarrière een nieuwe impuls te geven, veranderde Van Poppel niet alleen van ploeg, maar verhuisde ook met zijn vriendin Stéphane Kox, met wie drie jaar samen is, naar het mondaine Monaco. “Het leven daar bevalt super. Het is er altijd goed weer en er zijn altijd jongens om mee te trainen. Het maakt het fietsen een stuk leuker. Met Dylan van Baarle en Wout Poels vormen we een trainingsgroepje en als ik niet met hen op stap ga, train ik geregeld met Caleb Ewan en Michael Valgren die hier ook wonen.”

Voor de liefhebbers van autosport zal de naam Stéphane Kox wellicht een belletje doen rinkelen. Ze is al jaren zelf actief als autocoureur en vanaf dit jaar is ze voor Viaplay, die de televisierechten voor de Formule 1 in handen hebben, de nieuwe pitreporter bij alle Grand Prixs. “Ze is op dit moment aan het racen in Dubai. Na de Saudi Tour blijf ik in het Midden-Oosten en reis ik naar haar toe. In Dubai begint de UAE Tour, dus dat kan ik mooi combineren.”

“Door onze drukke reisschema’s zullen we elkaar wat minder gaan zien. Zij zal de heel de wereld overvliegen voor alle wedstrijden. We hebben het daar natuurlijk goed over gehad en we staan er hetzelfde in. Ik krijg bijvoorbeeld de vrijheid om in mei naar Miami op trainingskamp te gaan als zij daar is voor de Formule 1. Dit is een prachtige kans voor haar. De Formule 1 is zó groot en populair, dat is wel even wat anders dan het wielrennen.”

Maar de nieuwe wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport is Van Poppel nog niet tegengekomen in de straten van Monaco. “Stephanie kent hem nog wel van vroeger, van het karten, maar ik ben hem nog niet tegen het lijf gelopen”, lacht hij.