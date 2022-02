Wielerploegen 2022: Quick-Step-Alpha Vinyl

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. We gaan door met Quick-Step-Alpha Vinyl. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen?

Quick-Step-Alpha Vinyl

Land:

Sponsoren: Quick-Step (laminaatfabrikant) en Alpha Vinyl (collectie vinylvloeren van Quick-Step)

Sinds: 2003 (als Quick-Step met nevensponsoren)

UCI-afkorting: QST

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

De absolute nummer 1 van de UCI Team Ranking in 2021 was Deceuninck-Quick-Step, met uiteindelijk 65 zeges waarvan 25 in de WorldTour. De Belgische formatie stapelde overwinning op overwinning en dat begon al vroeg met Davide Ballerini in de Omloop Het Nieuwsblad en Sam Bennett die in onder meer de UAE Tour trefzeker was. Kasper Asgreen drukte zijn stempel op het voorjaar met zeges in de E3 Saxo Bank Classic én de Ronde van Vlaanderen. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe won; hij deed dat in de Waalse Pijl.

In de Tour de France was The Wolfpack een van de meest succesvolle teams. Alaphilippe won de openingsrit en de eerste gele trui, waarna comeback kid Mark Cavendish nog liefst vier etappes pakte en ook de puntentrui mee naar huis nam. En dan was er nog Remco Evenepoel, die onder meer de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Denemarken won. Fabio Jakobsen keerde terug en boekte niet minder dan zeven zeges, waaronder drie ritten in de Vuelta en de puntentrui. En dan won João Almeida ook nog de Ronde van Polen.

Rapportcijfers 2021: Deceuninck-Quick-Step

Aantal overwinningen: 65

Belangrijkste resultaten:

Ronde van Vlaanderen – Winst (Kasper Asgreen)

Tour de France – Winst in etappes 1, 4, 6, 10 en 13 (4x Mark Cavendish en Julian Alaphilippe)

Vuelta a España – Winst in etappes 4, 8, 13 en 16 (3x Fabio Jakobsen en Florian Sénéchal)

Ronde van Polen – Winst in het eindklassement (João Almeida)

Waalse Pijl – Winst (Julian Alaphilippe)

Transfers

Zelfs teammanager Patrick Lefevere zal niet ontkennen dat zijn selectie aan kwaliteit heeft ingeboet. Quick-Step-Alpha Vinyl zag afgelopen winter vijf renners vertrekken en daarvoor in de plaats kwamen in totaal zes nieuwkomers. De uitgaande transfers zijn wel goed voor de portemonnee van de flamboyante Belg. Hij zag kopmannen João Almeida en Sam Bennett een contract tekenen bij respectievelijk UAE Emirates en BORA-hansgrohe. Vooral de overstap van de Ierse topsprinter deed het nodige stof opwaaien. Hij en Lefevere vochten in de media een moddergevecht uit omwille van zijn pikante terugkeer naar de Duitse ploeg.

Bennett was eind 2019 juist met veel bombarie weggegaan bij de ploeg van Ralph Denk, zodat hij kon koersen bij de ploeg waarvan hij altijd al gedroomd had: Quick-Step. Na een al dan niet geveinsde knieblessure kwam hij lijnrecht tegenover Lefevere te staan en dat werd breed uitgemeten in de pers. In zijn kielzog vertrok ook zijn vaste sprintloods Shane Archbold, die eveneens land haalde bij BORA-hansgrohe. Met Álvaro José Hodeg (UAE Emirates) verloor Lefevere nog een sprinter, terwijl ook Ian Garrison elders zijn heil zoekt. De boomlange Amerikaanse tijdrijder mocht niet blijven en rijdt nu voor L39ion of Los Angeles.

Met Almeida, Bennett en in iets mindere mate Hodeg, vertrokken er toch een aantal sterkhouders bij Quick-Step Alpha Vinyl. Zij zijn vervangen door drie neoprofs en drie klimmers van WorldTour-niveau. Om de kern rond Remco Evenepoel te versterken werd Louis Vervaeke overgenomen van Alpecin-Fenix. Door het ter ziele gaan van Qhubeka Nexthash, kon Lefevere daar een slag slaan door het jonge talent Mauro Schmid aan zich te binden. De jonge Zwitser won vorig jaar nog een bergrit in de Giro d’Italia. Het robuuste sprinttalent Ethan Vernon en Stan Van Tricht maken voor nu de selectie compleet.

Ondanks dat Quick-Step-Alpha Vinyl al dertig renners onder contract heeft staan, komt daar per 1 juli ook nog een 31ste coureur binnenwandelen. De pas 18-jarige Martin Svrček maakt dan namelijk zijn profdebuut. Het eerste half jaar zijn hij nog koersen namens Biesse Arvedi, een continentale ploeg uit Italië. Overigens is ook Ilan Van Wilder nieuw bij de ploeg. Hoewel het Belgische rondetalent al in november 2021 de overstap maakte van Team DSM, reed hij nog geen kilometer in het tenue van Quick-Step Alpha Vinyl. Van Wilder zal zich ook voegen in de klimkern rondom zijn kwelgeest bij de junioren: Evenepoel.

UIT

João Almeida (UAE Emirates)

Shane Archbold (BORA-hansgrohe)

Sam Bennett (BORA-hansgrohe)

Ian Garrison (L39ion of Los Angeles)

Álvaro José Hodeg (UAE Emirates)

IN

Mauro Schmid (Qhubeka NextHash)

Martin Svrček (Biesse Carrera)

Stan Van Tricht (SEG Racing Academy)

Ilan Van Wilder (Team DSM)

Ethan Vernon (Team Inspired)

Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

Doelstellingen voor 2022

De taken van de verschillende kopmannen Quick-Step-Alpha Vinyl zijn goed verdeeld. Zoals al jaar en dag het geval is, zijn de Vlaamse voorjaarsklassieker een belangrijk uitgangspunt voor de Belgische formatie. Net als de laatste jaren ontbeert het hen aan een échte kopman, maar juist dat collectief maakt het team zo sterk in wedstrijden als de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. Beide werden vorig jaar gewonnen door Kasper Asgreen, die ook nu zijn rol hoopt te spelen. Met Davide Ballerini, Yves Lampaert en Zdeněk Štybar zijn er meer troeven om op tafel te gooien om een vuist te ballen tegen de sterke concurrentie.

Julian Alaphilippe zal dit jaar geen Vlaamse voorjaarsklassiekers rijden. Hij richt zijn pijlen in maart op Strade Bianche en Milaan-San Remo, waarna de wereldkampioen zich via de Ronde van het Baskenland gaat voorbereiden op de Amstel Gold Race en het Ardennentweeluik. Patrick Lefevere zal de Franse springveer in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik laten schaduwen door Mauri Vansevenant én Remco Evenepoel. Die laatste hoopt er ook zijn rol te spelen. Met Andrea Bagioli, Mikkel Frøhlich Honoré en Mauro Schmid heeft Quick-Step-Alpha Vinyl zelfs meer opties in de heuvelachtige wedstrijden.

De vraag is of zij wel allemaal in de Ardennenklassiekers te zien zijn. De jonge Italiaan en Zwitser staan namelijk ook in de voorselectie voor de Giro d’Italia, net als Vansevenant en Ilan Van Wilder overigens. Fausto Masnada zal er waarschijnlijk de klassementskopman zijn, tenzij een van die jonge mannen in aanloop naar de Ronde van Italië die rol opeist. Wat wel al vaststaat is dat Mark Cavendish er de sprints voor zijn rekening mag nemen. Voor de ervaren 36-jarige Brit zou het zijn eerste Ronde van Italië zijn sinds 2013. De viervoudig winnaar van een rit in de jongste Tour de France won in alle vijf zijn Giro’s een etappe.

De titelverdediger van het puntenklassement in de Ronde van Frankrijk is dit jaar de eerste reserve voor de rol als afmaker. Fabio Jakobsen heeft namelijk het vertrouwen gekregen dat hij daar de massasprints voor zijn rekening mag nemen. Voor de Nederlander zou het zijn debuut in La Grande Boucle zijn. Normaliter ligt de Belgische equipe voor de Ronde van Frankrijk ook al vast: de Denen Asgreen, Honoré en spurtaantrekker Michael Mørkov zullen normaal gezien starten tijdens de openingstijdrit in hun hoofdstad Kopenhagen. Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Zdeněk Štybar én Alaphilippe mogen zich opmaken voor de Tour.

De laatste grote ronde die overblijft om Remco Evenepoel in uit te spelen, is dan automatisch de Vuelta a España. Achter de rest van de selectie voor de Spaanse grote ronde staat nog een vraagteken, maar in de loop van komend seizoen zal wel duidelijk zijn met wie REV die kant op gaat. Uiteraard is hij een van de jonge mannen om op te letten in 2022, maar zo heeft Lefevere er meer. Bagioli, Honoré, Schmid, Van Wilder en Vansevenant: allemaal hebben ze het talent en de kwaliteiten om door te groeien naar de top. Daarnaast is het ook interessant hoe het sprinttraject omtrent Ethan Vernon zich ontwikkelt dit jaar.

Selectie Quick-Step-Alpha Vinyl 2022

Optioneel:

