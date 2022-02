Wielerploegen 2022: Astana Qazaqstan

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Astana Qazaqstan. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Miguel Ángel López, Alexey Lutsenko, Vincenzo Nibali en Gianni Moscon?

Astana Qazaqstan

Land:

Sponsoren: Astana (Kazachs businessconsortium) en Qazaqstan (republiek Kazachstan)

Sinds: 2006 (eerder Astana en Astana-Premier Tech)

UCI-afkorting: AST

Fietsensponsor: Willier

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Astana heeft in het verleden wel eens betere jaren gekend dan 2021. Twee ritzeges in de Ronde van het Baskenland, door thuisrijder Alex Aranburu en Ion Izagirre, luidden het jaar in voor de Kazachstaanse ploeg. Daarnaast stond het team met twee man op het podium in Parijs-Nice.

Aleksander Vlasov strandde net naast het podium in de Giro d’Italia (vierde), terwijl Alexey Lutsenko voor de grootste successen zorgde. Hij won een rit in het Critérium du Dauphiné en werd er knap tweede in het klassement, waarna de sterke kopman zich liet gelden als echte klassementsman met een zevende plek in de Tour de France.

Rapportcijfers 2021: Astana-Premier Tech

Aantal overwinningen: 13

Belangrijkste resultaten:

Critérium du Dauphiné – Winst in etappe 4 (Alexey Lutsenko)

Critérium du Dauphiné – Tweede in het eindklassement (Alexey Lutsenko)

Parijs-Nice – Tweede in het eindklassement (Aleksandr Vlasov)

Giro d’Italia – Vierde in het eindklassement (Aleksandr Vlasov)

Tour de France – Zevende in het eindklassement (Alexey Lutsenko)

Transfers

Er was veel heibel bij Team DSM afgelopen jaar, maar bij Astana-Premier Tech konden ze er ook wat van. Yana Seel zwaaide er de scepter en bracht met Premier Tech zelfs een tweede hoofdsponsor aan boord. Jarenlang stond Aleksandr Vinokourov achter het roer van deze ploeg, maar hij moest halverwege 2021 het veld ruimen. Achter de schermen bleek er echter een enorme machtsstrijd gaande en uiteindelijk slaagde Vino erin om de stakeholders van Astana achter zich te krijgen. Als resultaat vertrokken Seel (Lotto Soudal), sponsor Premier Tech (Israel Start-Up Nation) én liefst zestien (!) renners; de helft van het team.

Onder de vertrekkers ook enkele sterkhouders. Zo ging Jakob Fuglsang mee over naar wat nu Israel-Premier Tech is, terwijl hij in Kazachse dienst toch twee monumenten wist te winnen. Kopman Aleksandr Vlasov was het nieuwe paradepaardje, maar hij koos ook eieren voor zijn geldt: de 25-jarige Rus trok naar BORA-hansgrohe. Ook oudgediende Luis León Sánchez zocht na zes jaar andere oorden (Bahrain Victorious) op. Andere vertrekkers: de broers Ion (Cofidis) en Gorka (Movistar) Izagirre, Spaans kampioen Omar Fraile (INEOS Grenadiers), Alex Aranburu (Movistar) en Italiaans tijdritkampioen Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco).

Fuglsang maakte al het mooie weer voor Israel-Premier Tech - foto: Cor Vos Vlasov won al twee keer voor zijn nieuwe ploeg - foto: Cor Vos Luis León Sánchez weet van geen ophouden; hij rijdt ook in 2023 nog in het peloton - foto: Cor Vos

Wat vooral opvalt: de Spaanse enclave die vertrok bij het team. Daarvoor in de plaats richtten Vinokourov en Giuseppe Martinelli zich vooral op de Italiaanse markt. Zo keerde de ervaren Vincenzo Nibali (37) terug als kopman en hij nam zijn broertje Antonio mee over van Trek-Segafredo. De Haai van de Straat van Messina kende tot 2017 zijn grootste triomfen in het azuurblauwe shirt van Astana. Hij won er onder meer de Tour de France, twee keer de Giro d’Italia en zijn eerste Ronde van Lombardije. Nibali hoopt onder de vleugels van Vino en Martinelli zijn oude niveau te benaderen. Dat is een hele klus, maar poets Nibali nooit uit.

Met Gianni Moscon werd er nog een Italiaanse renner met naam en (bedoezelde) faam binnengehaald. De 27-jarige Il Trattore komt over van INEOS Grenadiers en de allrounder krijgt bij Astana Qazaqstan het kopmanschap in de klassiekers. Die vrijheid heeft hij bij de Britten nooit gehad. Qua leiders binnen het team hield het daarmee ook niet op, want Miguel Ángel López keerde terug. Een jaar eerder was hij nog naar Movistar vertrokken, maar de Colombiaanse topklimmer vertrok in een woeste razernij na een ferme botsing met de Spaanse ploegleiding in de Vuelta a España. Ook Andrey Zeits (35) keert dit jaar terug.

'Nieuwe' kopman: Vincenzo Nibali - foto: Getty Images 'Nieuwe' kopman: Miguel Ángel López - foto: Getty Images Nieuwe kopman: Gianni Moscon - foto: Getty Images Nieuwe kopman: David De la Cruz - foto: Getty Images

Dan zijn we er qua nieuwe teamleiders overigens nog niet, want bij UAE Emirates werd David De la Cruz weggeplukt. Hij zal ook een rol als kopman krijgen in een aantal koersen. Hij ziet overigens Valerio Conti, Joe Dombrowski en Aleksandr Riabushenko dezelfde overstap maken. De Italiaan is een vertrouweling van Nibali en zal vooral met hem optrekken. Het voormalige Amerikaanse toptalent gaat dan vooral als meesterknecht fungeren van de andere kopmannen; de Wit-Rus krijgt nu elders de kans om zijn belofte in te lossen. Met Simone Velasco en het sprinttalent Michele Gazzoli, krijgen meer renners die mogelijkheid.

Eerlijk is eerlijk: hoewel Astana Qazaqstan de helft van de ploeg moest vervangen, is het niet meteen zwakker dan in 2021. En dat is gezien de onrust in het voorbije seizoen best knap.

UIT

Alex Aranburu (Movistar)

Rodrigo Contreras (EPM-Scott)

Omar Fraile (INEOS Grenadiers)

Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation)

Jonas Gregaard (Uno-X)

Hugo Houle (Israel Start-Up Nation)

Gorka Izagirre (Movistar)

Ion Izagirre (Cofidis)

Merhawi Kudus (EF Education-Nippo)

Benjamin Perry (WiV Sungod)

Andrea Piccolo (Gazprom-Rusvelo)

Óscar Rodriguez (Movistar)

Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious)

Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco)

Nikita Stalnov (gestopt)

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

IN

Leonardo Basso (INEOS Grenadiers)

Valerio Conti (UAE Emirates)

David De la Cruz (UAE Emirates)

Joe Dombrowski (UAE Emirates)

Michele Gazzoli (Colpack Ballan)

Sebastián Henao (INEOS Grenadiers)

Miguel Ángel López (Movistar)

Gianni Moscon (INEOS Grenadiers)

Antonio Nibali (Trek-Segafredo)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Nurbergen Nurlykhassym (Vino-Astana Motors)

Alexandr Riabushenko (UAE Emirates)

Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo)

Andrey Zeits (BikeExchange)

Doelstellingen voor 2022

Even had het er alle schijn van dat we Vincenzo Nibali in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan het werk zouden zien, maar die keutel trok de Italiaan afgelopen week in. Wel staat mogelijk Omloop Het Nieuwsblad op zijn planning, maar wonderen hoeven we daar van hem niet te verwachten. Al weet je het met de ervaren Italiaan nooit, vier jaar geleden won hij ook op slinkse wijze Milaan-San Remo. De kopmannen voor dit voorjaar heten echter nieuwkomer Gianni Moscon en Alexey Lutsenko, de absolute leider van Astana Qazaqstan. Beiden zullen van de Omloop tot Luik-Bastenaken-Luik in actie komen.

De Kazach zou in potentie al jarenlang in de Vlaamse en heuvelklassiekers moeten wedijveren met de besten, maar ieder jaar is hij geen schim van de renner die vaak in februari al op punt is. Wellicht weet hij het tij nu te keren, nu hij in de finales kan rekenen op de aanwezigheid van Moscon. Het enfant terrible heeft wél een straf trackrecord in de klassiekers. Zo kleurde hij het afgelopen najaar nog Parijs-Roubaix, waarin hij vierde werd en al eens als vijfde eindigde. Ook finishte de Italiaan al eens als derde in de Ronde van Lombardije. Zien we zijn ware talent, nu hij uit de knechtenrol bij INEOS Grenadiers stapt?

Vervolgens gaat Astana Qazaqstan in de Giro d’Italia voor niets minder dan eindwinst. Nibali erkent dat hij daar misschien niet meer toe in staat is. Maar met hem en superknechten David De la Cruz en Joe Dombrowski aan zijn zijde, moet Miguel Ángel López dat wel kunnen. Het parcours is alvast op het lijf van de pocketklimmer geschreven. “Ik ben vaak dicht bij de overwinning geweest in een grote ronde, dus daarom is het nu misschien een goed moment om na te denken over een volgende stap. Een grote ronde winnen is niet gemakkelijk, maar ik denk dat we daarover mogen dromen”, geeft López aan. In 2018 werd hij al eens derde.

Nibali maakte al zijn rentree in het Astana-shirt in de Ronde van Valencia - foto: Cor Vos Miguel Ángel López won twee keer de witte trui in de Giro namens Astana - foto: Cor Vos

De Colombiaan zal daarna ook de Tour de France betwisten, maar in welke rol is nog onduidelijk. Nibali maakt dezelfde combinatie en ook Moscon zal in Frankrijk van de partij zijn. Lutsenko zal er echter de klassementskopman zijn. Opvallend, maar de allrounder werd afgelopen jaar wel knap – en onopvallend – zevende in het eindklassement. “Het zal niet makkelijk zijn, maar mijn doel, en dat van het team, is om het podium te halen in de Tour”, stelt de Kazach. “Met mijn zevende plek heb ik laten zien dat ik mij kan meten met de besten. De komende jaren zal ik proberen om mijn doel te behalen. Niets is onmogelijk.”

Het gewicht van Astana Qazaqstan ligt dit seizoen dus op het eerste deel. En dat ziet De la Cruz wel zitten, want hij wil in het laatste deel van het jaar als kopman naar de Ronde van Spanje. “Mijn droom blijft om ooit op het podium van de Vuelta te staan”, zegt hij. “Ik weet dat ik dan sommige dingen moet verbeteren, maar daar werk ik aan. Ik denk dat ik het kan. Ik moet er in ieder geval in blijven geloven. Bij Astana zal ik mijn ruimte krijgen, ook al hebben we ook renners als López en Nibali. Astana is de beste keuze. Ik ben een ronderenner en een aanvaller. Astana zet daar ook op in. Ik ga met vertrouwen van start.”

Er is bij de ploeg van Vinokourov ook genoeg jong grut om naar uit te kijken. Voormalig triatleet Javier Romo heeft vorig jaar al veelbelovende prestaties laten zien en ook de Colombiaanse klimmer en tijdrijder Harold Tejada beschikt over het nodige talent. Met Michele Gazzoli hebben ze een sprinttalent aan boord dat zou kunnen uitgroeien tot de eerste sprinter bij Astana, iets dat ze nooit echt gehad hebben. Vanuit Kazachs oogpunt is het voor Vinokourov hopen dat klimmers Vadim Pronskiy en Yevgeniy Fedorov zich verder kunnen ontwikkelen, net als snelle mannen Gleb Brussenskiy en Yevgeniy Gidich.

Dan hebben we de grootste groeibriljant nog niet eens besproken. Dat is namelijk Samuele Battistella. De 23-jarige Italiaan werd in Yorkshire 2019 wereldkampioen bij de beloften. Tot de Giro d’Italia van vorig jaar trad hij nog niet echt op de voorgrond, maar zoals wel vaker na het rijden van een grote ronde gebeurde dat daarna wel. Hij werd onder meer vierde in de Arctic Race of Norway en laat in het najaar was hij goed op dreef in de Italiaanse herfstklassiekers. Hij won zelfs de nieuwe Veneto Classic. Dit seizoen is hij in de Tour de la Provence al zeer voortvarend begonnen. Overvleugelt Battistella dit jaar zijn kopmannen?

Selectie Astana Qazaqstan 2022

