Wielerploegen 2022: Israel-Premier Tech

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Israel-Premier Tech. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo en Sep Vanmarcke?

Israel-Premier Tech

Land:

Sponsoren: Israel (het land Israël) en Premier Tech (Canadees biotechnologie-bedrijf)

Sinds: 2015 (eerder ook Israel Cycling Academy en Israel Start-Up Nation)

UCI-afkorting: IPT

Fietsensponsor: Factor

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

De ervaren formatie van Israel Start-Up Nation kwam in 2021 tot zeventien overwinningen, waarvan slechts drie op het allerhoogste niveau. Die kwamen van Mads Würtz Schmidt in Tirreno-Adriatico, Michael Woods in de Ronde van Romandië en Daniel Martin in de Giro d’Italia. De Ierse puncheur wist ook nog een tiende plaats in het eindklassement uit het vuur te slepen in Italië.

Woods werd op zijn beurt dan nog vijfde in Romandië en vijfde in de Ronde van Zwitserland. Verder was het niet heel veel soeps voor Israel Start-Up Nation, dat Ben Hermans nog zag winnen in de Arctic Race of Norway en good old André Greipel zelfs aan het winnen kreeg. Der Gorilla boekte afgelopen seizoen twee overwinningen.

Rapportcijfers 2021: Israel Start-Up Nation

Aantal overwinningen: 17

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in etappe 10 (Daniel Martin)

Arctic Race of Norway – Winst in het eindklassement (Ben Hermans)

Tre Valli Varesine – Winst (Alessandro De Marchi)

Tirreno-Adriatico – Winst in etappe 6 (Mads Würtz Schmidt)

Ronde van Romandië – Winst in etappe 4 (Michael Woods)

Transfers

Teameigenaar Silvan Adams en sportief directeur Kjell Carlström hadden niet heel veel huiswerk te doen afgelopen winter. Al enige tijd wisten ze dat Daniel Martin en André Greipel na 2021 zouden afzwaaien. De explosieve Ier won tijdens zijn afscheidstournee nog een rit in de Giro d’Italia, terwijl de ervaren Duitser na ruim twee jaar droogte zeges nummer 157 en 158 aan zijn toch al omvangrijke palmares toevoegde. Daarnaast trok sprinter Hugo Hofstetter naar Arkéa-Samsic, waar hij wellicht beter op zijn plek is dan in de WorldTour. Leuke spurter, maar tegen de toppers schiet de Fransman doorgaans te kort.

Dan Martin zegevierde nog in de Giro, toen Israel Start Up Nation in een gelegenheidstenue reed - foto: Cor Vos Greipel kon ook nog winnen in zijn laatste jaar - foto: Cor Vos In 2020 won Hofstetter voor de ploeg nog Le Samyn - foto: Cor Vos

Vanuit Israel Start Up Nation – zoals de ploeg tot 2022 volledig heette – vertrokken nog drie renners naar een Franse ploeg. Twee daarvan blijven op WorldTour-niveau actief. Davide Cimolai is door Cofidis aangetrokken als nieuwe lead out voor de eveneens nieuwe sprinters Bryan Coquard en Max Walscheid. Alexis Renard volgt zijn voorbeeld, maar hij komt vooral tot zijn recht in de klassiekers. De Fransman was in 2021 in een breed palet aan wedstrijden al een aantal keer dichtbij de zege. Tot slot is ook Norman Vahtra vertrokken bij de Israëliërs. De Estse sprinter rijdt nu bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole op Continental-niveau.

Heel veel druk leken de bewindsvoerders bij deze ploeg zich niet te maken. In eerste instantie werd alleen toptalent Corbin Strong overgenomen van SEG Racing Academy. Gesprekken met sponsor Premier Tech leken aanvankelijk stuk te zijn gelopen, maar het Canadese bedrijf had wel Jakob Fuglsang en Hugo Houle in de knip nadat ze bij Astana vertrokken. Ze werden daarom ondergebracht bij Silvan Adams, dat later toch tot een akkoord kwam met Jean Bélanger en Premier Tech als sponsor aan zijn ploeg bond. Eind goed, al goed. Fuglsang en Houle blijven zodoende toch rijden onder Canadese vlag.

Waar de laatste drie factoren dus een package deal vormden, was dat bij de laatste twee aanwinsten voor 2022 niet zo. Wel kwamen ze over van dezelfde ploeg. Naarmate het seizoen vorderde, werd steeds duidelijker dat Qhubeka NextHash in de vieze papieren zat. Ondanks een doorlopend contract, mochten alle renners vertrekken. Giacomo Nizzolo trok zijn conclusies en tekende al snel bij Israel-Premier Tech, als opvolger van Greipel. Pas heel laat – in januari van dit jaar – kwam de laatste transfer tot stand. Klassiekerspecialist Simon Clarke was door het wegvallen van de Zuid-Afrikanen nog op de markt; hij tekende hier ook.

Corbin Strong (in het midden) werd al eens wereldkampioen puntenkoers op de baan - foto: Cor Vos Simon Clarke keurt zijn nieuwe outfit helemaal goed - foto: Cor Vos

UIT

Davide Cimolai (Cofidis)

André Greipel (gestopt)

Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

Daniel Martin (gestopt)

Alexis Renard (Cofidis)

Norman Vahtra (Go Sport-Roubaix Lille Métropole)

IN

Simon Clarke (Qhubeka NextHash)

Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech)

Hugo Houle (Astana-Premier Tech)

Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash)

Corbin Strong (SEG Racing Academy)

Doelstellingen voor 2022

Het zwaartepunt voor Israel-Premier Tech ligt dit seizoen bij de klassiekers. In het Vlaamse voorjaar is Sep Vanmarcke (33) de kopman. Al jaar en dag is hij er kort bij in de klassiekers. Maar na zijn overwinning in Omloop Het Nieuwsblad tien jaar geleden, lukte het de sympathieke Belg nooit meer om een grote Vlaamse voorjaarskoers te winnen. Wel was hij er vaak dichtbij, want hij werd twee keer tweede in Gent-Wevelgem, een keer tweede in Parijs-Roubaix, twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen, een keer derde in Dwars Door Vlaanderen en ook drie keer derde in Omloop Het Nieuwsblad. Het is dus vaak nét niet.

Vanmarcke heeft wel een sterk blok om zich heen, met onder meer Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Tom Van Asbroeck, Mads Würtz Schmidt en nieuwkomers Simon Clarke (35) en Giacomo Nizzolo (32). Vooral de komst van de Italiaan kan de Belg in een aantal koersen in zijn voordeel gebruiken. In de Ronde van Vlaanderen krijgt Vanmarcke ook bijval van Jakob Fuglsang (36), die zich naast Strade Bianche ook richt op de heuvelklassiekers. In 2019 won hij nog Luik-Bastenaken-Luik, werd hij tweede in de Waalse Pijl en derde in de Amstel Gold Race. Michael Woods (35) is ook altijd op de afspraak in de Ardennen.

Vanmarcke met ploegmaat en Canadees kampioen Boivin in het wiel - foto: Cor Vos Fuglsang liet al van zich horen in de Vuelta a Valenciana - foto: Cor Vos Woods sprintte vorig jaar nog om de zege in Luik-Bastenaken-Luik - foto: Cor Vos

De Canadese puncheur heeft intussen aangegeven geen klassementen meer in grote rondes te willen rijden en eigenlijk hebben ze er daar niet een van bij Israel-Premier Tech. Fuglsang en Carl Frederik Hagen kunnen op een goede dag tussen plek zes en tien eindigen in een grote ronde, maar daar houdt het wel mee op. Chris Froome kon dat voorheen wel, maar de 36-jarige viervoudig Tour de France-winnaar heeft na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019 nooit meer zijn niveau van weleer behaald. Ondanks dat hijzelf nog gelooft in die vijfde Tour-zege, is het eerlijkheidshalve gebiedt te zeggen niet realistisch.

Voor de kleinere rittenkoersen hebben ze bij Israel-Premier Tech wel een specialist. De 35-jarige Ben Hermans heeft meerdere wedstrijden van een week lang op zijn palmares staan. Vorig jaar won hij nog vier keer, waarvan het eindklassement in de Arctic Race of Norway. De Belg rijdt dit seizoen sowieso de Vuelta a España. Het ontbeert de ploeg van Adams daarnaast aan een topsprinter, hoewel Nizzolo in de Giro d’Italia zijn kans mag wagen in de spurts. Hij krijgt er een treintje mee die zal bestaan uit tijdrijders Matthias Brändle en Alex Dowsett. Rick Zabel is er zijn lead out. Voor de Tour de France staan op dit moment Fuglsang, Woods, Froome, Vanmarcke, Hagen en Deens kampioen Würtz Schmidt ingepland.

Haalt Froome ooit nog zijn niveau? - foto: Noa Arnon/Israel-Premier Tech Ben Hermans wint nog steeds z'n wedstrijden - foto: Cor Vos

Het ontbreken van klassementsrenners en topsprinters kan deze ploeg lelijk opbreken in de grote rondes. Aanvallers pur sang en rittenkapers als Alessandro De Marchi, Krists Neilands, Daryl Impey en Patrick Bevin zijn voor de grote rondes nog niet ingepland. Dat zijn meer winnaars dan dat enkele andere reeds geselecteerde renners van Israel-Premier Tech dat zijn. Die vier zullen ongetwijfeld nog hun kansen krijgen, maar het laat wel duidelijk zien waar het deze WorldTour-ploeg aan scheelt. Wat dat betreft is de focus op de klassiekers logisch, maar dan moet het seizoen binnen nu en vier maanden al wel geslaagd zijn…

Israel-Premier Tech is met recht het ouderdomsdeken van de WorldTour. De selectie bestaat uit de maximale capaciteit van 31 renners en al die coureurs samen hebben een gemiddelde leeftijd van precies dertig jaar. Voor jonge talenten is er amper plaats. Sprinters Itamar Einhorn uit Israël, Taj Jones uit Australië en Corbin Strong uit Nieuw-Zeeland zijn daarop de uitzondering. Vooral die laatste geldt als toptalent. Hij zou zelfs dit jaar al hoge ogen kunnen gooien. Maar het is voor de Canadese eigenaars te hopen dat het voor de kopmannen in hun ploeg niet het jaar te veel is. Want áls dat zo is, dan staat de opvolging simpelweg niet klaar.



Selectie Israel-Premier Tech 2022

Eerder verschenen artikelen