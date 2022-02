Wielerploegen 2022: Alpecin-Fenix

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Alpecin-Fenix, dat in alle WorldTour-koersen welkom is. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen?

Alpecin-Fenix

Land:

Sponsoren: Alpecin (bedrijf in haarverzorgingsproducten) en Fenix (bedrijf in materialen voor interieurontwerp)

Sinds: 2009 (eerder ook BKCP-Powerplus, BKCP-Corendon, Beobank-Corendon en Corendon-Circus)

UCI-afkorting: AFC

Fietsensponsor: Canyon

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Gezien de status en het bescheiden budget dat Alpecin-Fenix heeft, kan geconcludeerd worden dat het ProTeam een topjaar achter de rug heeft. De Belgische formatie vond zichzelf dan ook niet voor niets terug op plek zes op de UCI Ranking, waarmee het veertien WorldTour-teams achter zich hield. Natuurlijk speelde Mathieu van der Poel daarin een grote rol, maar de ploeg heeft andermaal bewezen dat het zo veel meer is dan de Nederlander.

Door zijn val op de Olympische Spelen reed hij in de zomer twee maanden lang geen wedstrijden. Alpecin-Fenix is uitgegroeid tot een meedogenloze vechtmachine met een dodelijke afwerking. En als Van der Poel, een van ’s werelds snelste sprinters Tim Merlier of topspurter Jasper Philipsen niet meedoet, dan staat er wel een andere renner op. Dat bleek maar weer in 2021.

Rapportcijfers 2021: Alpecin-Fenix

Aantal overwinningen: 33

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – Winst in etappes 2 en 3 (Mathieu van der Poel en Tim Merlier)

Giro d’Italia – Winst in etappe 2 (Tim Merlier)

Vuelta a España – Winst in etappes 2 en 5 (Jasper Philipsen)

Strade Bianche – Winst (Mathieu van der Poel)

Ronde van Vlaanderen – Tweede (Mathieu van der Poel)

Transfers

In de zoektocht naar een steeds beter team dat niet louter afhankelijk is van kopstuk Mathieu van der Poel, selecteerden de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft de voorbije winter weer grondig door in de selectie van Alpecin-Fenix. Liefst elf renners moesten het ProTeam verlaten, al zullen Ben Tulett (INEOS Grenadiers), Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) en Louis Vervaeke (Quick-Step-Alpha Vinyl) die keuze waarschijnlijk zelf gemaakt hebben. Met Philip Walsleben (die en passant begon te winnen na zijn afkondiging), Petr Vakoč en Roy Jans hielden dan weer drie het wielerleven voor gezien.

Van Laurens De Vreese en Alexandar Richardson is hun nieuwe ploeg – als ze die al nog weten te vinden – nog niet bekend. Jarenlange, trouwe dienaar Marcel Meisen (die namens het team in 2020 nog Duits kampioen op de weg werd) kreeg na bijna tien jaar onafgebroken dienstverband bij de broers Roodhooft geen nieuw contract. Hij rijdt sinds 1 januari voor Team Stevens uit eigen land. Diether Sweeck werd afgelopen jaar een aantal keer ingezet, maar ook hij richt zich bij IKO-Crelan weer volledig op de cross. De laatste vertrekker luistert naar de naam Sacha Modolo. De ervaren Italiaan keert terug naar Bardiani-CSF-Faizanè.

Behoudens de talentvolle Tullet, waren alle anderen inwisselbaar. Er werden negen nieuwe renners aangetrokken, die meer kwaliteit en dus balans binnen Alpecin-Fenix brengen. De grootste aanwinst is zonder twijfel die van toptalent Robert Stannard. De sterke allrounder is nog altijd maar 23 jaar, maar hij heeft al wel ruim drie jaar ervaring op WorldTour-niveau. Bij de beloften was de geboren Nieuw-Zeelandse Aussie een wereldtopper. In 2018 werd hij onder meer derde in de Ronde van Vlaanderen U23, derde in de Giro d’Italia U23 (na eindwinnaar Aleksandr Vlasov en João Almeida) en won-ie de Ronde van Lombardije U23.

Stannard zal bij de Belgische ploeg veel meer vrijheid krijgen dan bij BikeExchange. Hij is niet de enige jongeling met potentie die de ploeg binnen hengelde. In dat straatje passen namelijk ook de sterke sprinter Stefano Oldano (24, die overkwam van Lotto Soudal), allround neoprof Maurice Ballerstedt (21, Jumbo-Visma Development) en rondetalent Fabio Van den Bossche (21, Sport Vlaanderen-Baloise). Mountainbike Sam Gaze maakt na een jaartje bij het opleidingsteam zijn rentree bij de hoofdmacht van Alpecin-Fenix. Ook Sjoerd Bax is nieuw. De Nederlander (Metec-Solarwatt) werd beloond voor een sterk jaar.

Door het vertrek van verschillende ervaren renners, werd ook op dat vlak geïnvesteerd. Zo werd vorig jaar april Guillaume Van Keirsbulck opgevist, maar was er geen plek meer bij de profploeg. De ervaren Tom Boonen-look-a-like maakt nu wel zijn opwachting bij het vlaggenschip. Hij moet samen met onder meer Michael Gogl de klassiekerkern versterken. De Oostenrijker (28) was een van de klassieke revelaties van 2021, met onder andere een zesde plek in Strade Bianche. Hij komt over van het ter ziele gegane Qhubeka NextHash. Voorts geeft Alpecin-Fenix ook Jakub Mareczko een kans als vierde sprinter van het team.

UIT

Laurens De Vreese (n.n.b.)

Roy Jans (gestopt)

Marcel Meisen (Team Stevens)

Sacha Modolo (Bardiani-CSF-Faizanè)

Alexandar Richardson (n.n.b.)

Diether Sweeck (IKO-Crelan)

Ben Tulett (INEOS Grenadiers)

Petr Vakoc (gestopt)

Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

Louis Vervaeke (Quick-Step-Alpha Vinyl)

Philipp Walsleben (gestopt)

IN

Maurice Ballerstedt (Jumbo-Visma Development Team)

Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt)

Samuel Gaze (Alpecin-Fenix Development Team)

Michael Gogl (Qhubeka NextHash)

Jakub Mareczko (Vini Zabù)

Stefano Oldani (Lotto Soudal)

Robert Stannard (BikeExchange)

Fabio Van den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise)

Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Fenix Development Team)

Doelstellingen voor 2022

Voor het Belgische ProTeam ligt de prioriteit bij de voorjaarsklassiekers. Uithangbord Mathieu van der Poel is in die wedstrijden normaal gesproken de aangewezen kopman, maar hij kampt op dit moment met een rugblessure. Dat moet genezen met rust en daarom is er nu nog niet te zeggen of de tweevoudig Nederlands kampioen ook daadwerkelijk een rol kan spelen in de klassiekers. Omloop Het Nieuwsblad komt waarschijnlijk sowieso te vroeg; als hij daar op voorhand überhaupt aan het vertrek had gestaan. We schrijven hem toch maar met potlood op van de periode van Milaan-San Remo tot Luik-Bastenaken-Luik.

Zonder MVDP zal Alpecin-Fenix een minder prominente rol spelen tijdens de Vlaamse klassiekers, maar renners als Tim Merlier en vooral Jasper Philipsen kunnen in koersen als Dwars Door Vlaanderen en Gent-Wevelgem toeslaan. Het is overigens ook niet ondenkbaar dat Philipsen een rol kan spelen in Parijs-Roubaix. Met Silvan Dillier en Michael Gogl zijn er nog renners die van waarde kunnen zijn in de klassiekers. Ook niet te onderschatten: Gianni Vermeersch. Hij acteert vaak in de schaduw van Van der Poel, maar verzamelde het laatste jaar toch ook de nodige ereplaatsen. Met Kristian Sbaragli, Robert Stannard en Stefano Oldani hebben ze – naast een fitte MVDP – tevens drie troeven voor de Amstel Gold Race.

Het toptrio van deze ploeg zal normaal gesproken ook het kopmanschap verdelen in de grote rondes. Klassementsrenners hebben ze voor dit soort werk niet echt en dus zal Alpecin-Fenix in de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España vooral etappezeges najagen. Merlier zal net als in 2021 de combinatie Giro-Tour doen, terwijl Van der Poel en Philipsen sowieso de Tour zullen rijden. Of zij er tijdens de Vuelta-start in Utrecht mogelijk ook bij zijn, valt nog te bezien. Afgelopen seizoen slaagde Alpecin-Fenix er op basis van een wildcard in om in alle drie de grote rondes minstens één etappe te winnen. Dat is ook in 2022 het doel.

De Belgische ploeg heeft daarnaast een aantal interessante namen aan boord om in de gaten te houden. Wielerfreaks zullen met argusogen een aantal renners volgen binnen Alpecin-Fenix. Denk dan bijvoorbeeld aan rasaanvaller Sjoerd Bax, Oostenrijks allroundtalent Tobias Bayer, de nieuwe Italiaanse sterke coureur Stefano Oldani, of Stannard de verwachtingen kan inlossen, wat Fabio Van den Bossche in zijn mars heeft én of Jay Vine zijn ingeslagen weg kan blijven voortzetten. Dan is er ook nog het project Jakub Mareczko. Hij kreeg in Europa nooit echt de kans om zijn kenmerkende sprintstijl te etaleren in massasprints.

Selectie Alpecin-Fenix 2022