Wielerploegen 2022: Bahrain Victorious

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Bahrain Victorious. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Mikel Landa, Sonny Colbrelli en Damiano Caruso bij de ploeg van Wout Poels en Dylan Teuns?

Bahrain Victorious

Land:

Sponsoren: Bahrain Economic Development Board (overheidsinstelling) en Bapco (oliemaatschappij)

Sinds: 2017 (Bahrain Merida)

UCI-afkorting: TBV

Fietsensponsor: Merida

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Bahrain Victorious kende een subliem 2021, waarin het de successen aaneen reeg. Dat begon al in de Giro, waar Gino Mäder een rit won en Damiano Caruso tweede werd. Ook in de Dauphiné (2x Mark Padun, 1x Sonny Colbrelli) en Zwitserland (Mäder) was het raak. In de Tour de France zette het team in op etappezeges, die werden binnengesleept door Matej Mohorič (2x) en Dylan Teuns.

Ook het najaar kon niet op voor Bahrain Victorious: Phil Bauhaus won een rit in Polen, Caruso boekte een zege in de Vuelta, Jack Haig eindigde daar als derde in het eindklassement, Colbrelli en Mohorič deelden de lakens uit in de Benelux Tour en als klap op de vuurpijl schreef kersvers Europees kampioen Colbrelli een natgeregende editie van Parijs-Roubaix op zijn naam.

Rapportcijfers 2021: Bahrain Victorious

Aantal overwinningen: 30

Belangrijkste resultaten:

Parijs-Roubaix – Winst (Sonny Colbrelli)

Tour de France – Winst in etappes 7, 8 en 19 (2x Matej Mohorič en 1x Dylan Teuns)

Giro d’Italia – Tweede in het eindklassement (Damiano Caruso)

Giro d’Italia – Winst in etappes 6 en 20 (Gino Mäder en Damiano Caruso)

Vuelta a España – Derde in het eindklassement (Jack Haig)

Transfers

Bahrain Victorious kende in 2021 voor haar doen een topseizoen. Podiumplekken in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, ritzeges in de Tour de France en het winnen van Parijs-Roubaix hadden veel mensen voorafgaand aan vorig seizoen wellicht niet meteen verwacht. Ploegbaas Milan Eržen moet gedacht hebben: never change a winning team. Behoudens de grillige Mark Padun, raakte de ploeg geen onmisbare renners kwijt. Al hadden Kevin Inkelaar (23) en Scott Davies (26, gestopt vanwege aanhoudende gezondheidsredenen) wellicht iets meer krediet verdiend. Ook Eros Capecchi, Marcel Sieberg en Rafael Valls stopten ermee.

Daarnaast zocht ook Marco Haller andere oorden op. Daarvoor in de plaats kwamen ook zeven nieuwe namen terug, waarvan de ervaren Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech) de bekendste is. Met Jasha Sütterlin (Team DSM) werd er een directe vervanger voor Haller binnengehaald en ook de meer ervaren Kamil Gradek versterkt het team in de breedte. Verder koos Bahrain Victorious ervoor om de ploeg te voorzien van jong bloed. Tijdritbelofte Filip Maciejuk (22), rondetalent Alejandro Osorio (23), U23-wereldkampioen tijdrijden Johan Price-Pejtersen (22) en klimtalent Edoardo Zambanini (20) maken de ploeg compleet.

Mark Padun voelde zich niet meer thuis en vertrok - foto: Cor Vos Kevin Inkelaar kende veel pech, maar kreeg geen tweede kans - foto: Cor Vos Nieuwkomer Johan Price-Pejtersen - foto: Cor Vos

UIT

Eros Capecchi (gestopt)

Scott Davies (gestopt)

Marco Haller (BORA-hansgrohe)

Kevin Inkelaar (Leopard)

Mark Padun (EF Education-EasyPost)

Marcel Sieberg (gestopt)

Rafael Valls (gestopt)

IN

Kamil Gradek (Vini Zabù)

Filip Maciejuk (Leopard)

Alejandro Osorio (Caja Rural-Seguros RGA)

Johan Price-Pejtersen (Uno-X)

Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech)

Jasha Sütterlin (Team DSM)

Edoardo Zambanini (Zalf-Euromobil-Fior)

Doelstellingen voor 2022

Met de winst in Parijs-Roubaix op zak gaat Europees en Italiaans kampioen Sonny Colbrelli op jacht naar meer succes in het voorjaar. Hij neemt het Openingsweekend mee en rijdt daarna Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Vervolgens zal de Italiaan alle klassiekers rijden van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix. “Ik weet dat veel mensen nu meer op mij gaan letten, maar ik weet ook dat ik vanaf nu een van de beste klassiekerrenners ben”, benadrukt Colbrelli. “Ik ben daar trots op en het brengt ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. Ik hoop nu bij mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kunnen blijven.”

In de voorjaarskoersen kan Colbrelli rekenen op steun van onder meer Dylan Teuns en Matej Mohorič. Die laatste twee zullen – tezamen met Wout Poels en mogelijk met revelatie van het najaar Stephen Williams – ook in de Ardennen voor het mooie weer moeten zorgen. “Mijn eerste doelstelling is het Openingsweekend in België”, stelt de Sloveense kampioen, een van de meest veelzijdige renners in het peloton. “Daarna richt ik me op de grote Italiaanse koersen (Strade Bianche en Milaan-San Remo, red.) en natuurlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook van Luik-Bastenaken-Luik maak ik dit jaar weer een doel.”

In de Giro d’Italia moet Mikel Landa het mooie weer maken. De 32-jarige Bask heeft zichzelf andermaal ten doel gesteld om een grote ronde te winnen. Aan de Italiaanse rittenkoers bewaart Landa ook de beste herinneringen. Hij werd in het eindklassement al eens vierde en derde en in twee edities won hij ritten. Ook schreef hij al eens het bergklassement op zijn naam. Hij krijgt in elk geval zijn land- en streekgenoot Pello Bilbao met zich mee, die graag weer een top-5 wil noteren in een van de twee grote rondes die hij komend jaar rijdt. Opvallend: Colbrelli en Damiano Caruso – vorig jaar tweede en ritwinnaar – starten niet.

Beide Italianen zijn – net als Landa overigens – voorzien voor de Tour de France. Ook al zeker van hun plekje in de Franse rittenkoers: Mohorič, Jack Haig en Gino Mäder. Die laatste twee zijn de nummers drie en vijf van de jongste Vuelta a España. De ploegleiding heeft aangegeven in La Grande Boucle met het sterkst mogelijke team aan het vertrek te staan. Het doel is om het titelverdediger Tadej Pogačar zo lastig mogelijk te maken. “Ik denk niet dat hij te verslaan is in een directe confrontatie, maar wel door hem van ver aan te vallen. Zeker met hulp van mijn team”, stelt Caruso, die zelf waarschijnlijk voor ritzeges gaat.

In de Ronde van Spanje schuift de ploeg uit oliestaat Bahrain Bilbao en Haig naar voren als kopmannen. Welke grote rondes Teuns en Poels zullen rijden, is op dit moment nog niet duidelijk. Wellicht dat daar ook enkele jonge talenten de kans krijgen. Zo is Santiago Buitrago sterk aan het seizoen begonnen en ook zijn landgenoot Alejandro Osorio bulkt van het talent. Daarnaast is het interessant om de ontwikkelingen te volgen van sprint- en tijdrittalent Jonathan Milan, de jonge klimmer Edoardo Zambanini en allrounder Filip Maciejuk. Ook is het te hopen dat Williams en Mäder hun stijgende lijn kunnen voortzetten. Ook de 22-jarige Fred Wright liet in zijn eerste twee profseizoenen mooie dingen zien.

Selectie Bahrain Victorious 2022

