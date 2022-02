Wielerploegen 2022: AG2R Citroën

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan AG2R Citroën. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Ben O’Connor, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen?

AG2R Citroën

Land:

Sponsoren: AG2R La Mondiale (verzekeringsmaatschappij) en Citroën (autofabrikant)

Sinds:1992 (eerder ook Chazal, Casino en AG2R La Mondiale)

UCI-afkorting: ACT

Fietsensponsor: BMC

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

AG2R Citroën moest het in 2021 niet van de uitgesproken kopmannen hebben. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen bleven steken op nul zeges, al behaalde Van Avermaet (die dit jaar zijn titel Gouden Greg kwijtspeelde aan Richard Carapaz) nog wel een knappe podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen.

In alle grote ronde scoorde de Franse formatie een ritzege: Andrea Vendrame won in de Giro, Ben O’Connor in de Tour en Clément Champoussin in de Vuelta. De grootste uitschieter behaalde O’Connor trouwens in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk; hij werd knap vierde.

Rapportcijfers 2021: AG2R Citroën

Aantal overwinningen: 12

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – Vierde in het eindklassement (Ben O’Connor)

Tour de France – Winst in etappe 9 (Ben O’Connor)

Giro d’Italia – Winst in etappe 12 (Andrea Vendrame)

Vuelta a España – Winst in etappe 20 (Clément Champoussin)

Bretagne Classic – Winst (Benoît Cosnefroy)

Transfers

Van de zes renners die AG2R Citroën verlaten, besloten er drie om te stoppen. Mathias Frank deed dat tijdens het afgelopen seizoen al. Ook Ben Gastauer en Julien Duval zetten een punt achter hun actieve carrière. Met Tony Gallopin (naar Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (naar B&B Hotels-KTM) en François Bidard (naar Cofidis) zag de ploeg ook drie ervaren krachten vertrekken naar andere teams.

De bekendste nieuwkomer is Felix Gall, die ondanks een doorlopend contract mocht vertrekken bij Team DSM. De Oostenrijker heeft hetzelfde management als Ilan Van Wilder, die ook overhoop lag met DSM. Gall kreeg al snel een vrijgeleide en koos voor AG2R Citroën, waar hij hoopt uit te blinken in grote rondes. Afgelopen seizoen had het WorldTeam ook al Clément Berthét aangetrokken om het eerdere vertrek van Mathias Frank op te vangen.

Daarnaast trok AG2R Citroën drie Franse talenten aan. Antoine Raugel doorliep de opleiding bij Chambéry en keerde na een uitstapje naar Groupama-FDJ U23 terug op het oude nest. De klassiekerrenner werd in 2021 onder meer derde in Parijs-Troyes en vijfde in Giro del Belvedere. Paul Lapeira maakte afgelopen seizoen naam door de Italiaanse eendagskoers Trofeo Città di S. Vendemiano te winnen én de Ronde van Lombardije voor beloften. Valentin Paret-Peintre wist in 2020 een rit te winnen in de prestigieuze beloftenkoers Ronde de l’Isard en er zesde te worden in het klassement. In april 2021 eindigde ‘het broertje van’ als vierde in de Giro del Belvedere.

UIT

Tony Gallopin (Trek-Segafredo)

Mathias Frank (gestopt)

Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM)

Ben Gastauer (gestopt)

Julien Duval (gestopt)

François Bidard (Cofidis)

IN

Felix Gall (Team DSM)

Paul Lapeira (AG2R Citroën U23)

Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën U23)

Antoine Raugel (Groupama-FDJ U23)

Doelstellingen voor 2022

Met mannen als Greg Van Avermaet en Oliver Naesen voor de Vlaamse klassiekers en Bob Jungels en Benoît Cosnefroy voor de heuvelklassiekers, kan AG2R Citroën in het voorjaar haar partij meeblazen. Ploegbaas Lavenu zet hoog in. “Dit jaar hebben Van Avermaet, Jungels, Dorian Godon en natuurlijk Cosnefroy het potentieel om het te doen”, doelt de Fransman op het winnen van een monument, hét hoofddoel van AG2R Citroën in 2022. “Je hebt de juiste omstandigheden nodig, maar ik geloof erin. Cosnefroy kan een race als Luik-Bastenaken-Luik winnen. Hij kan Julian Alaphilippe verslaan, dat heeft hij al gedaan.”

Daarmee doelt Lavenu op de Bretagne Classic, waarin het 26-jarige feestnummer de wereldkampioen vloerde. Het is bij Cosnefroy wachten tot hij zijn eerste grote klassieker in het voorjaar wint. Afgelopen jaar was hij ook al derde op het EK op de weg en in het coronajaar 2020 eindigde hij als tweede in zowel de Waalse Pijl als Parijs-Tours, om tussendoor als derde te eindigen in de Brabantse Pijl. Daar had de Fransman als enige een antwoord op demarrages van Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Godon verzamelde op zijn beurt een hele batterij goede resultaten in Franse eendagskoersen. Hij gaat er staan.

In de Giro d’Italia zullen de jongere klimmers van AG2R Citroën kansen krijgen. Clément Champoussin is er daar een van. De 23-jarige Fransman pakte tegen het einde van de derde week van de Vuelta a España van afgelopen jaar nog een ritzege in een bergetappe. In het klassement werd hij daar knap dertiende. Ook gaan we de Finse klimmer Jaakko Hänninen aan het werk zijn. De jongeling (24) kende een lastig 2021, maar verlengde zijn contract wel met drie jaar. Dat betekent dat Lavenu nog altijd potentie in hem ziet. Felix Gall maakt dan zijn grote ronde-debuut, maar dat werk moet hij (op termijn) wel heel goed aankunnen.

De puzzel voor de Tour de France is bij AG2R Citroën ook al bijna gelegd. Kopman Ben O’Connor krijgt steun van Cosnefroy, Jungels, Naesen, Van Avermaet én Aurélien Paret-Peintre. Hij heeft na een lastige koers een sterk eindschot, maar klimmen kan hij ook. In de Giro van 2020 werd hij nog zestiende, in de Tour van vorig jaar vijftiende. Toch stal O’Connor de show met een ritzege en een heel knappe vierde plek in het eindklassement. “Het voelt nu veel groter dan alleen maar naar de Tour gaan”, zegt de Australiër. “Ik houd van etappes in de Alpen. Die zien er voor de komende editie goed uit, ik denk dat de route me wel ligt.”

O’Connor zal na zijn deelname in de Tour, waarschijnlijk ook afreizen naar de start in Utrecht voor de Ronde van Spanje. Hij krijgt er onder andere Nans Peters (die Nederlandse grootouders heeft) aan zijn zijde, die in de Vuelta hetzelfde gaat proberen als ploegmaat Lilian Calmejane in de Giro: de strippenkaart met etappes winnen in iedere grote ronde volmaken. Maar ook Godon en de jonge klimmer Nicolas Prodhomme moeten nog een grote ronde toegewezen krijgen, dus ook zij kunnen zo maar aan de start staan in Utrecht. Dat geldt ook voor Geoffrey Bouchard, die het winnen van bergtruien tot kunst verheven heeft.

Bij de Franse equipe rijden een aantal zeer interessante renners die weleens kunnen gaan doorbreken. Is het niet nu, dan volgend jaar. Denk eens aan klassiekerspecialist Damien Touzé of de sterke en snelle klimmer Aurélien Paret-Peintre. Diens broertje Valentin en Paul Lapeira zijn beide neoprof, maar de klimmer en puncheurzullen presteren als ze daar de kans voor krijgen. Ook Champoussin moet er dit jaar weer een schep bovenop kunnen doen, net als Stan Dewulf, Gall, Godon en Hänninen. Dan heb je ook nog klimmer Prodhomme en klassiekertalent Antoine Raugel, die hopen in het jaar 2022 door te stoten bij de profs.

Tot slot nog een vermelding voor Clément Berthet. De 24-jarige Fransman reed in 2021 voor het allereerst op de weg, nadat hij zich jarenlang had gespecialiseerd op het mountainbiken. Hoewel DELKO ophield te bestaan, wist AG2R Citroën na een paar testen genoeg: voordat de concurrentie ons te slim af is, nemen we deze ex-mountainbiker al per 1 augustus 2021 over. In de koersen die Berthet daarna deed – waaronder de Ronde van Polen, waarin hij veertiende werd – liet hij een goede indruk achter. Bij zijn nieuwe ploeg kan hij zich volledig richten op het rijden van klassementen, aangezien de ploeg daar geen kopman voor heeft.

Teammanager Lavenu heeft in ieder geval goed in zijn hoofd wat hij dit jaar wil in vergelijking met 2021. Dat was al een succesvol jaar met ritwinst in alle grote rondes, een vierde plek in de Tour en winst in de Bretagne Classic. Maar Lavenu wil meer. “De resultaten van 2021 waren zeer goed met een ritzege in elk van de drie grote rondes, maar we willen het dit jaar nog beter doen”, zei hij in gesprek met L’Équipe. “We zouden graag een of twee plaatsen stijgen op de wereldranglijst (achtste in 2021, red.) en meer wedstrijden winnen. We zijn ons ervan bewust dat dit ons zwakke punt is (twaalf overwinningen vorig jaar, vijftiende onder de WorldTeams, red) omdat we geen sprinters van wereldklasse hebben.”

Ook in 2022 blijft de teammanger daarom vasthouden aan dezelfde leiders binnen zijn equipe. “We hadden afgelopen seizoen meer verwacht van Greg Van Avermaet, maar hij werd aan de andere kant wel derde in de Ronde van Vlaanderen. Dat was ons nog nooit gelukt. Bob Jungels heeft twee operaties gehad na een lastige blessure. Maar we houden ons vertrouwen in onze kopmannen, ze gaan een geweldig seizoen tegemoet”, aldus Lavenu.

Selectie AG2R Citroën 2022

