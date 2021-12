Damiano Caruso over nieuwe seizoen: “Met de sterkste ploeg in de Tour de France staan”

Damiano Caruso zal in 2022 waarschijnlijk voorrang geven aan de Ronde van Frankrijk in 2022, wat mogelijk ten koste zal gaan van de Ronde van Italië. Dit gaf de de Italiaan aan in een interview met Il Messaggero. “Ik ben er bijna zeker van dat mijn belangrijkste afspraak in 2022 in Frankrijk zal zijn”, vertelde de nummer twee van de voorbije Giro d’Italia.

De Italiaan van Bahrain Victorious kende in het vorig seizoen een sterk jaar. Hij behaalde de tweede plaats in de Ronde van Italië en reed naar etappewinst in de Ronde van Spanje. Zelf noemde Caruso het zijn beste jaar. “Ik heb waarschijnlijk het beste jaar als profrenner meegemaakt met deze groep en in dit team.” Zijn contract werd dan ook verlengd met twee jaar.

Over zijn planning van het nieuwe seizoen is Caruso nog onzeker, al zal de Giro d’Italia waarschijnlijk niet op zijn programma staan. “Het programma voor volgend seizoen is nog in ontwikkeling. Ik zou graag aan de start staan van de Giro in Boedapest, maar de ploeg geeft voorrang aan de Tour. Ze willen er met de sterkste ploeg staan.”

In de Tour de France zal Caruso wellicht niet meestrijden voor het algemeen klassement. “Ik streef ernaar om een etappe te winnen en zo in de club te komen van renners met een overwinning in elk van de drie grote rondes. Als ik toch in een situatie kom waarbij ik voor het algemeen klassement zou gaan, dan zal dat daar en dan beslist worden. De etappewinst heeft voorrang”, vertelde de 34-jarige Italiaan.

Lof voor Tadej Pogačar

De renner van Bahrein Victorious was verder nog vol lof over zijn collega, Tadej Pogačar. “Hij is de meest getalenteerde renner die ik ooit in mijn carrière heb gezien.” Caruso weet wel hoe hij de strijd moet proberen aan te gaan met de Sloveen. “Ik denk niet dat hij te verslaan is in een directe confrontatie, maar wel door hem van ver aan te vallen. Zeker met hulp van mijn team. In het wielrennen moet je risico’s durven nemen, zoals ik heb gedaan op Alpe Motta”, verwees hij naar zijn etappewinst in de Ronde van Italië.