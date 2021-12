Mikel Landa gaat in 2022 voor Giro en Tour

Mikel Landa wil in 2022 opnieuw de Tour de France rijden. Dat verklapte de 32-jarige Spanjaard van Bahrain Victorious tijdens de ploegenpresentatie van zijn team. Afgelopen seizoen was de klimmer actief in de Giro en de Vuelta.

Landa viert vandaag zijn 32e verjaardag. “Als cadeau vraag ik enkel om gezondheid en geluk,” citeert Tuttobiciweb de Spanjaard. “Afgelopen seizoen was verschrikkelijk”, kijkt hij terug. In mei van dit jaar moest hij in de Giro d’Italia na een zware val in de vijfde etappe geblesseerd opgeven. “Maar de afgelopen maanden heb ik alle afscheid kunnen nemen van rotzooi die in mijn lichaam zat. In 2022 hoop ik hetgeen te kunnen verwezenlijken wat ik mijzelf eind 2020 tot doel had gesteld: plezier hebben en weer competitief zijn.”

Begin mei hoopt hij terug te keren in de Giro d’Italia. “Het parcours sluit aan op mijn kwaliteiten. Er moet veel geklommen worden en er zijn een paar tijdritten. Ik zou graag deelnemen, net als aan de Tour de France. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn programma nog niet definitief met mijn ploeg vastgelegd heb. Mijn ambitie blijft onveranderd: ik wil nog steeds een grote ronde winnen”, kondigt hij aan.

Landa nam tot dusver zeven keer deel aan de Giro. Een derde plek in 2015 is zijn beste eindklassering. Mocht hij opnieuw de Tour gaan rijden, dan wordt het zijn zesde deelname. In 2017 en 2020 werd hij vierde in het eindklassement.