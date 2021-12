Matej Mohoric en Jack Haig willen beiden naar de Tour: “We hebben vertrouwen gekregen”

Matej Mohorič en Jack Haig deelden hun programma voor 2022 mee in de teampresentatie van hun ploeg, Bahrain Victorious. Beide renners willen graag naar de Tour de France. Daarnaast richt Mohoric zich vooral op de klassiekers, Haig wilt volgend jaar naast de Tour opnieuw de Vuelta rijden.

Matej Mohorič toonde in 2021 nog maar eens wat hij in zijn mars heeft. Met twee overwinningen was hij een van de smaakmakers van de Ronde van Frankrijk. Daarnaast won hij ook het Sloveense nationale kampioenschap, al reden Roglič en Pogačar niet mee. In 2022 wil de 27-jarige Sloveen een gelijkaardig seizoen rijden. “Mijn eerste doelstelling is het openingsweekend in België. Daarna zijn de grote Italiaanse koersen mijn doel en natuurlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook Luik-Bastenaken-Luik is dit jaar weer een doel”, vertelde Mohorič aan Tuttobiciweb tijdens de ploegpresentatie.

Na de klassiekers gaat Mohorič richting de grotere rondes. “Ik doe mee aan de Ronde van Slovenië als voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk. Om het seizoen af te sluiten richt ik me op de Benelux Tour en het WK”, aldus de Sloveen die een eigen stichting oprichtte voor jonge renners. De Benelux Tour is een vaste afspraak op de kalender van Mohorič, waar hij doorgaans meestrijdt voor het algemeen klassement. Dit jaar werd hij er tweede na zijn ploegmaat Sonny Colbrelli, in 2018 was hij de laureaat.

Jack Haig over de grote rondes rijden: “Ik wil meestrijden voor het algemeen klassement”

De Australiër van Bahrain Victorious zal zijn seizoen beginnen in de UAE Tour. Daarna trekt hij naar de Parijs-Nice, waar hij dit jaar zevende werd in het algemeen klassement, en de Ronde van Catalonië. “Ik rijd een vergelijkbaar programma volgend jaar. Ik wil weer aan de start staan van twee grote rondes”, vertelde Haig.

Als het aan Haig ligt zal de Giro niet een van die twee grote rondes zijn. “Ik ben geen fan van koude temperaturen en regen. Ik wil liever de Tour en de Vuelta rijden, waar het traditioneel veel warmer is dan in de Giro”, aldus de 28-jarige renner. Dit jaar werd Haig nog derde in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje. “Die derde plaats heeft me vertrouwen gegeven. Ik wil in de grote rondes met de toppers meestrijden voor het algemeen klassement”, besloot Haig.