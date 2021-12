Sonny Colbrelli: “Ik weet nu dat ik een van de beste klassiekerrenners ben”

Sonny Colbrelli werd dit najaar de enigszins verrassende winnaar van een zeiknatte en modderige editie van Parijs-Roubaix. De Italiaanse Europees kampioen van Bahrain Victorious heeft de koers inmiddels een aantal keren teruggekeken. “Elke keer als ik het weer gezien heb, maakt het me blijer en trotser dan ervoor”, geniet hij na bij CyclingNews.

De 31-jarige Italiaan krijgt vaak van mensen de vraag of hij zich al realiseert wat hij heeft gedaan. “Ik kijk de beelden nog vaak terug. Ik ben blijer en trotser dat ik heb gewonnen dan ooit tevoren. Maar het belangrijkste voor mij is dat ik niet veranderd ben, ik ben nog steeds dezelfde Sonny als voor Parijs-Roubaix. Met die zege heb ik jarenlange opoffering en hard werken verzilverd. Ik heb er nog meer moraal voor de toekomst door gekregen.”

Er zal in 2022 meer op Colbrelli gelet worden “Ik weet dat veel mensen nu meer op mij gaan letten, maar ik weet ook dat ik vanaf nu een van de beste klassiekerrenners ben”, benadrukt Colbrelli. “De UCI World Ranking laat dat zien. Ik ben daar trots op en het brengt ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. Ik hoop nu bij mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kunnen blijven.”

Het wedstrijdprogramma van de Bahrain Victorious-renner blijft in 2022 nagenoeg hetzelfde. Hij start tijdens het openingsweekend in beide Belgische koersen, gevolgd door Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Vervolgens rijdt hij alle klassiekers van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix. “Ik zal voor het seizoen alleen een hoogtestage doen, net als na de jongste Tour de France.”

Op een andere manier winnen

Dat bracht hem dit najaar namelijk tot zijn grote successen, toen hij naast het EK op de weg en Parijs-Roubaix ook nog de Benelux Tour won. “Maar ook het winnen van Italiaans kampioenschap heeft me veranderd. Met zo’n agressieve manier van koersen had ik nog nooit gewonnen. Het leerde me dat ik niet altijd hoefde te wachten op mijn sprint.”

Daar kleeft volgens Colbrelli altijd een risico aan vast. “Je kunt dan verliezen van een snellere spurter. Na het Italiaans kampioenschap ben ik op een andere manier gaan koersen, meer van mijn eigen kracht uitgegaan. Dat werkte goed. Met deze resultaten heb ik bewezen dat ik kan wedijveren met de grootste renners in onze sport.”