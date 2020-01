Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado op polepositie in Wereldbeker maandag 20 januari 2020 om 11:20

In de strijd om de Wereldbeker heeft Toon Aerts een royale voorsprong met alleen nog de cross van Hoogerheide voor de boeg. Bij de vrouwen is eindzege nog allerminst verdeeld. Het verschil tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst is amper vijf punten! WielerFlits zet de standen in de drie belangrijkste klassementen op een rijtje.

Wereldbeker

Toon Aerts is ook na de cross van Nommay leider in de Wereldbeker, al zag hij iets van zijn voorsprong afgeknabbeld worden. De renner van Telenet-Baloise zag Eli Iserbyt door zijn overwinning oprukken naar de tweede plaats, maar de verschillen zijn geruststellend voor Aerts. Op Iserbyt heeft hij 41 punten voorsprong en op de nummer drie Michael Vanthourenhout ligt hij 75 punten voor met alleen nog de klassementsproef in Hoogerheide te rijden. In theorie maakt ook Laurens Sweeck nog kans op de eindwinst.

Bij de vrouwen is de strijd om de Wereldbeker nog erg spannend. Na Nommay is het verschil tussen de nummer een Ceylin del Carmen Alvarado en de nummer twee Annemarie Worst slechts vijf punten. Allebei zullen ze voor het thuispubliek in Hoogerheide het beste van zichzelf willen laten zien. Ook Katerina Nash maakt nog kans op de winst van de Wereldbeker maar dan moeten zowel Alvarado als Worst ver achterop raken in de Grote Prijs Adrie van der Poel. Lucinda Brand was er in Nommay niet bij en zakte van de vijfde naar de tiende plaats.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 80, 70 en 65 punten toebedeeld. De nummers vier (60), vijf (55) en zes (50) ontvangen ook een hoop punten. De nummers zeven tot en met elf krijgen respectievelijk 48, 46, 44, 42 en 40 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

14/09 – Iowa – Eli Iserbyt en Maghalie Rochette

22/09 – Waterloo – Eli Iserbyt en Katerina Nash

20/10 – Bern – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

16/11 – Tábor – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

24/11 – Koksijde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

22/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

19/01 – Nommay – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

Tussenstand na acht manches (mannen)

1. Toon Aerts – 507 punten

2. Eli Iserbyt – 466 punten

3. Michael Vanthourenhout – 432 punten

4. Laurens Sweeck – 429 punten

5. Lars van der Haar – 417 punten

6. Quinten Hermans – 406 punten

7. Corné van Kessel – 375 punten

8. Gianni Vermeersch – 358 punten

9. Mathieu van der Poel – 320 punten

10. Thijs Aerts – 307 punten

Tussenstand na acht manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 430 punten

2. Annemarie Worst – 425 punten

3. Katerina Nash – 398 punten

4. Inge van der Heijden – 344 punten

5. Katie Compton – 341 punten

6. Maghalie Rochette – 329 punten

7. Anna Kay – 313 punten

8. Manon Bakker – 306 punten

9. Caroline Mani – 298 punten

10. Lucinda Brand – 290 punten

Nog te rijden:

26/01 – Hoogerheide

Superprestige

De laatste klassementsproef om de Superprestige dateert van december, waardoor Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado nog altijd de rankings aanvoeren. De strijd om dit klassement wordt pas op 9 februari hervat als de cross van Merksplas op de kalender staat.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

13/10 – Gieten – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

19/10 – Boom – Toon Aerts en Alice Maria Arzuffi

27/10 – Gavere – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

03/11 – Ruddervoorde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/12 – Zonhoven – Toon Aerts en Annemarie Worst

29/12 – Diegem – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

Tussenstand na zes manches (mannen)

1. Laurens Sweeck – 69 punten

2. Eli Iserbyt – 68 punten

3. Lars van der Haar – 64 punten

4. Quinten Hermans – 63 punten

5. Corné van Kessel – 62 punten

6. Toon Aerts – 60 punten

7. Tom Pidcock – 53 punten

8. Tim Merlier – 35 punten

9. Jens Adams – 33 punten

10. Gianni Vermeersch – 31 punten

Tussenstand na zes manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 81 punten

2. Yara Kastelijn – 76 punten

3. Annemarie Worst – 65 punten

4. Alice Maria Arzuffi – 62 punten

5. Sanne Cant – 61 punten

6. Eva Lechner – 50 punten

7. Ellen Van Loy – 43 punten

8. Inge van der Heijden – 42 punten

9. Laura Verdonschot – 31 punten

10. Manon Bakker – 27 punten

Nog te rijden:

09/02 – Merksplas

15/02 – Middelkerke

DVV Verzekeringen Trofee

Net als in de Superprestige is er niets veranderd in de DVV Verzekeringen Trofee. Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado voeren het klassement aan met alleen nog de cross van Lille op het programma.

Het klassement van de DVV Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

17/11 – Hamme – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

30/11 – Kortrijk – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

14/12 – Ronse – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

27/12 – Loenhout – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

05/01 – Brussel – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

Tussenstand na zeven manches (mannen)

1. Eli Iserbyt

2. Mathieu van der Poel op 3:37

3. Michael Vanthourenhout op 5:27

4. Corné van Kessel op 7:26

5. Tim Merlier op 10:08

6. Lars van der Haar op 12:27

7. Tom Meeusen op 14:57

8. Jens Adams op 15:54

9. Toon Aerts op 16:18

10. Jim Aernouts op 18:36

Tussenstand na zeven manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst op 2:10

3. Yara Kastelijn op 10:21

4. Eva Lechner op 12:05

5. Sanne Cant op 12:41

6. Alice Maria Arzuffi op 12:49

7. Ellen Van Loy op 14:57

8. Katherine Compton op 18:02

9. Kim Van de Steene op 19:26

10. Kata Blanka Vas op 23:55

Nog te rijden:

08/02 – Lille

Komend weekend wordt de strijd om de Wereldbeker beslist tijdens de Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide. Een dag eerder staat de Kasteelcross Zonnebeke op de kalender, maar dat is geen klassementsproef. De strijd om de Superprestige en de DVV Verzekeringen Trofee worden pas na het WK in Dübendorf beslist.

