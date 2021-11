Bob Jungels opgelucht na jarenlange sleur: “Ik kan terug de persoon zijn die ik was”

Bob Jungels is na jarenlang sukkelen eindelijk weer pijnvrij. De Luxemburgse all-rounder had te maken met een typische blessure voor wielrenners; een vernauwing in de slagaders. De diagnose heeft meerdere jaren op zich laten wachten, wat naast problemen in zijn professionele leven ook heel wat invloed had op zijn persoonlijke leven. In een interview met CyclingNews is hij zeer open over de afgelopen jaren.

Ondanks een overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne en een derde plaats in Dwars door Vlaanderen in 2019 in het shirt van Deceuninck-Quick-Step, zegt Jungels dat hij al sinds 2018 sukkelt met zijn blessure: “Mijn carrière leek opeens af te vlakken en ik had geen idee vanwaar dit kwam. Ik heb te maken gekregen met de andere kant van de medaille, en over best een lange periode.”

Verder is Jungels ook open over zijn perfectionisme. “Ik zag mezelf niet meer strijden met de beste renners. Ik kon mezelf niet in een andere rol zien. Dat is gewoon mijn karakter. Ik wil de beste zijn”, duidt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik zijn ambitie. Dit zorgde ervoor dat hij een lange tijd ongelukkig op de fiets zat. “Ik zat in zak en as. Er waren momenten dat ik zelfs de grupetto niet kon volgen. Ik deed nochtans alles wat ik moest doen. Soms was het echt heel zwaar. De mentale kant wordt vaak onderschat”, vertelt de Luxemburger open.

Privé-problemen

De diagnose van zijn blessure liet zo lang op zich wachten, waardoor Jungels zich constant zorgen maakte. Hij had niet het gevoel van weleer en daardoor bracht hij zijn problemen ook binnen in zijn privé-leven. De sterke Luxemburger vertelde onder meer dat zijn slaap er heeft onder geleden: “Soms was het echt verschrikkelijk. Ik kon gewoon niet slapen. Ik was te veel aan het piekeren”, zegt de renner van AG2R Citroën Team.

Gelukkig is Bob Jungels nu verlost van zijn pijn door een dubbele operatie. Over 2022 is Jungels wel nog voorzichtig: “Ik wil gewoon dat ik weer aan 100% van mijn capaciteiten kan koersen.”