Rapportcijfers 2021: AG2R Citroën

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlitsde WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. Vandaag het best geklasseerde Franse team uit de WorldTour: AG2R Citroën.

Doelen 2021

Nadat autofabrikant Citroën haar karretje aanhaakte bij verzekeringsmaatschappij AG2R La Mondiale, steeg het budget van teammanager Vincent Lavenu aanzienlijk. De Franse equipe beschikt nu over een jaarbudget van 23 miljoen euro. Dat resulteerde afgelopen winter meteen in het aantrekken van enkele grote namen: Greg Van Avermaet en Bob Jungels. De ploegleiding wilde daarom de focus verleggen naar de klassiekers en stelde zich daarbij het ambitieuze doel om een monument te winnen.

Daartegenover stond het vertrek van klassementskopmannen Romain Bardet en Pierre Latour. AG2R Citroën besloot daarom om klassementen in de grote rondes te laten varen en om in te zetten op etappezeges. Daarnaast wilde de ploeg geleidelijk terugkeren op een plek rond de tiende plaats van de UCI Ranking tegen het einde van 2022, volgend wielerjaar dus. In 2020 vond de ploeg zichzelf terug op plek vijftien. Ook wilden ze jonge renners kansen geven, zonder – naar zeggen van Lavenu – mee te gaan in het Evenepoel-fenomeen.

Klassiekers: 3

Ondanks de kwaliteitsinjectie van AG2R Citroën, bracht het voorjaar allerminst waarop ingezet was. Ondanks een sterk blok met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, kon de Franse ploeg in de Vlaamse voorjaarsklassiekers geen vuist ballen tegen mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Naesen werd weliswaar vierde in de E3 Saxo Bank Classic en Gouden Greg deed daar een zevende plek in Dwars Door Vlaanderen en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen bij. Maar daarmee hebben we de top 10-noteringen in het voorjaar al gehad. Ook in het najaar kwamen de Belgen er in Parijs-Roubaix niet aan te pas.

Wat vooral opviel is dat Van Avermaet en Naesen er in de meeste finales wel bij waren, maar gewoonweg moesten passen toen de beslissende versnelling geplaatst werd. Ook in de heuvelklassiekers was het niet best; een achttiende plek in de Amstel Gold Race (Aurélien Paret-Peintre) en in de Waalse Pijl (Benoît Cosnefroy) maken het verloren deel in de Vlaamse klassiekers allesbehalve goed. Het is dat GVA nog een podiumplek behaalde in de Vlaamse Hoogmis, anders hadden ze hetzelfde cijfer gekregen als Team DSM.

Grote rondes: 10

In de grote rondes was het vervolgens de omgekeerde wereld. Daar werd ingezet op etappezeges en dat is in iedere grote ronde gelukt. Andrea Vendrame won de twaalfde etappe in de Giro d’Italia, Ben O’Connor greep de zege in de negende rit van de Tour de France en Clément Champoussin zegevierde in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. In de laatste rittenkoers werden er overigens nog vier top 5-noteringen gerealiseerd; naast nog twee keer Champoussin, deden ook Stan Dewulf en Lilian Calmejane daar hun duit in het zakje. Geoffrey Bouchard werd veertiende in het eindklassement.

Andrea Vendrame won in de Giro - foto: Cor Vos Bouchard won het bergklassement in de Giro - foto: Cor Vos Champoussin zegevierde in de Vuelta - foto: Cor Vos

Diezelfde Bouchard had – naast de ritzege van Vendrame – ook al zijn aandeel in een goede Giro. Hoewel geen enkele andere renner van AG2R Citroën die rittenkoers een top-5 bewerkstelligde, won de Franse ex-mountainbiker wel het bergklassement in de Giro. En wat met de Tour, de meest belangrijke wedstrijd voor deze equipe? Daarin werd O’Connor ook nog eens vierde in het eindklassement. Niemand die dat had durven voorspellen, maar Lavenu en consorten zullen er maar wat mee in hun nopjes zijn. Inzetten op ritzeges, dat in alle grote rondes doen én het bergklassement winnen én vierde in de Tour: uitmuntend.

Overige wedstrijden: 7

AG2R Citroën begon het jaar goed met een zege in de GP Cycliste La Marseillaise via Aurélien Paret-Peintre en ze sloten het jaar ook goed af met een overwinning van Stan Dewulf in Boucles de l’Aulne-Châteaulin. Daartussenin zaten tien overige zeges, met daarbij dus de drie ritten in de grote rondes. Daarnaast werd er nog één keer op WorldTour-niveau gewonnen, maar dat was dan wel meteen een Franse eendagskoers: Benoît Cosnefroy vloerde in de Bretagne Classic niemand minder dan wereldkampioen Julian Alaphilippe. Cosnefroy was met drie zeges ook de veelwinnaar van de ploeg, die een sprinter ontbeert.

Naast hem was er nog een renner die drie keer wist te winnen namens de ploeg dit jaar: de jonge Dorian Godon. Hij won onder meer Paris-Camembert en de Tour du Doubs. Wat verder opvalt: niet een van de kopmannen wist in 2021 te winnen, maar de jonge renners stonden dus op. In veelal Franse eendagskoersen stonden ook meerdere renners van AG2R Citroën op het podium. En hoewel ze nooit dichtbij een eindzege kwamen, mogen we bij een ploeg zonder écht uitgesproken ronderenners toch ook de negende plek in Parijs-Nice (Paret-Peintre), de zesde plek in de Tour de Romandie en achtste plek in het Critérium du Dauphiné (beide Ben O’Connor) eveneens benoemen.

Gezicht om te onthouden: Aurélien Paret-Peintre - foto: Cor Vos Gezicht om te onthouden: Dorian Godon - foto: Cor Vos Gezicht om te onthouden: Stan Dewulf - foto: Cor Vos

Eindcijfer: 6,7

Ondanks dat het hoofddoel van de ploeg grotendeels in het water viel, weet AG2R Citroën toch een ruime voldoende uit het vuur te slepen. Dat komt goed overeen als we kijken naar de doelstellingen voor 2021. Een monument werd niet gewonnen en het voorjaar was ook een teleurstelling, maar er werden ritten gepakt in alle grote rondes, de Franse ploeg rukte nu al op naar plek acht op de UCI Ranking en de jonge renners stonden op toen de kopmannen schutterden. Daarbovenop kwam nog een uitmuntende vierde plaats in de Tour de France.

Met andere woorden: gefaald in de klassiekers, doelen op de UCI Ranking en de ontwikkeling van de jonge renners gehaald en het winnen van etappes in de grote rondes ruimschoots overtroffen. Vooral de ontwikkeling van de eigen opgeleide Cosnefroy, Paret-Peintre, Champoussin en Godon zal Lavenu goed doen. Zij zullen komend jaar graag zagen aan de stoelpoten van Van Avermaet, Naesen en de van een blessure terugkerende Bob Jungels. Ben O’Connor zal komende winter sowieso stijgen in de pikorde. De toekomst lacht AG2R Citroën tegemoet, zo lijkt het.

