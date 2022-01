Bob Jungels: “Ik heb het plezier teruggevonden”

Bob Jungels heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar kijkt nu hoopvol vooruit. Nadat hij halverwege het vorige seizoen tweemaal geopereerd werd aan een vernauwing van zijn liesslagader, is hij nu weer helemaal hersteld. “Mijn benen doen weer op een normale manier pijn”, vertelt hij in gesprek met het Luxemburgse L’essentiel.

“Ik moest weer vanaf nul beginnen, maar de conditie kwam heel snel terug. Ik keerde gelijk terug in de Ronde van Luxemburg (half september, red.) en mijn lichaam reageerde goed. Ook de waarden die ik zie op training, geven me veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen”, klinkt het hoopvol. “Voor mij en het team, was het belangrijk om te zien dat het probleem verholpen was.”

Ook mentaal gaat het weer een stuk beter met Jungels. “Het was mentaal erg zwaar, meer nog dan fysiek”, zegt de renner van AG2R Citroën, die al sinds 2018 hinder ondervond van zijn blessure. “Maar ik heb het plezier teruggevonden, bijvoorbeeld door te mountainbiken met vrienden. De passie is terug. Ik heb nooit het geloof in eigen kunnen verloren, maar het is erg lastig als je weet dat er iets niet klopt. Mentaal had ik een blokkade, maar ik ben nu weer echt gelukkig. Ik kan weer lachen.”

Komend seizoen hoopt de 28-jarige renner weer als kopman te kunnen koersen. “Ik hoop dat ik binnen het team nog steeds een rol als leider heb, maar aangezien ik niet weet hoe mijn vorm precies zal zijn, blijf ik voorzichtig. Ik krijg in ieder geval de vrijheid (vooral in de eerste koersen) om te zien of ik mijn oud niveau weer kan behalen. Daarna hoop ik weer koersen te winnen.”

Jungels begint zijn seizoen eind februari in de UAE Tour. Daarna doet hij mee aan de Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Welke koersen hij zal rijden in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France, die dus ook op zijn programma staan, is nog niet bekend.