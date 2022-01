Manager AG2R Citroën: “We willen een monument winnen”

Vincent Lavenu, de manager van AG2R Citroën, wil in 2022 met zijn ploeg een monument winnen. Naar eigen zeggen hebben ze daar genoeg kanshebbers voor. Ook willen ze in het algemeen klassement van grote rondes steeds vaker meestrijden. “We hebben een groot potentieel.”

“De resultaten van 2021 waren zeer goed met een ritzege in elk van de drie grote rondes, maar we willen het dit jaar nog beter doen”, zei de manager. “We zouden graag een of twee plaatsen stijgen op de wereldranglijst (achtste vorig jaar) en meer wedstrijden winnen, we zijn ons ervan bewust dat dit ons zwakke punt is (twaalf overwinningen vorig jaar, vijftiende onder de World Tour ploegen) aangezien we geen sprinters van wereldklasse hebben.”

Naast die extra overwinningen is de belangrijkste doelstelling een monument winnen. “Dit jaar hebben Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Dorian Godon en natuurlijk Benoît Cosnefroy het potentieel om het te doen. Je hebt de juiste omstandigheden nodig, maar ik geloof erin. Cosnefroy kan een race als Luik-Bastenaken-Luik winnen. Hij kan Julian Alaphilippe verslaan, hij heeft het al gedaan”, doelde hij op de Bretagne Classic.

In 2022 wil het team ook meedoen voor het algemeen klassement van een grote ronde. Vorig jaar werd Ben O’Connor vierde in de Tour de France, maar Lavenu schuift ook Aurélien Paret-Peintre en Clément Champoussin naar voren. “Hun potentieel is zeer groot, maar we willen geen druk geven. We gaan ze op hun eigen tempo laten groeien.”

Over transfers van vorig jaar: “We hadden meer verwacht”

“We hadden meer verwacht van Greg Van Avermaet, maar hij werd aan de andere kant wel derde in de Ronde van Vlaanderen. Dat was ons nog nooit gelukt. Bob Jungels heeft twee operaties gehad na een lastige blessure. Maar we houden ons vertrouwen in onze kopmannen, ze gaan een geweldig seizoen tegemoet”, aldus Lavenu.