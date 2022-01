Greg Van Avermaet wacht met boosterprik tot na Roubaix: “Geen risico”

Voorlopig geen boosterprik voor Greg Van Avermaet. De kopman van AG2R-Citroën heeft beslist te wachten tot na de klassiekers. “De voorbije zomer werd ik gevaccineerd. Dat is me onder meer in de Tour de France slecht bevallen. Die fout wil ik niet meer maken.”

“Ik haalde in de zomer van 2021 mijn niveau niet meer”, vertelde Van Avermaet tijdens de mediadag in Denia. “En dat was niet aan mijn leeftijd te wijten, want vier weken daarvoor reed ik nog finales. Dus was er iets anders aan de hand. Ik denk dat ik het verkeerde moment heb gekozen voor mijn tweede vaccinatie: net voor de Dauphiné, na een zware trainingsperiode en vlak voor een zware koers.”

“Als topsporter moet je je momenten goed kiezen. Bij mij heeft die prik ongetwijfeld een negatieve impact op mijn lichaam gehad, waardoor ik een paar procentjes mankeerde.” Van Avermaet wilde er tijdens de Tour de France op een gegeven moment zelfs een streep onder trekken. “Maar de ploeg wilde niet dat ik de Tour verliet. Dan blijf je natuurlijk wel achter de feiten aanlopen. Dat is wat mij overkomen is. Pas in de periode rond Parijs-Roubaix (oktober, red) haalde ik opnieuw een beter niveau.”

Wat de boosterprik betreft, wil de voormalige olympische kampioen dat risico niet meer nemen. “Ik heb nu beslist om ermee te wachten tot na de klassiekers. Dat lijkt me de beste oplossing.” Van Avermaet wil dit jaar terug aanknopen met zijn oude niveau. “Concreet betekent dat finales rijden. Daar is mijn carrière ook op gebouwd: constant een hoog niveau halen met af en toe een uitschieter. Ik geloof dat ik dat nog kan.”

In de loop van volgende week volgt nog een uitgebreid interview met Greg Van Avermaet over zijn transfer naar AG2R-Citroën, zijn evaluatie van vorig jaar en zijn ambities voor 2022.