Soudal Quick-Step 2024: Druk op Alaphilippe en Asgreen veel groter dan bij Remco Evenepoel

Doelstellingen Soudal Quick-Step 2024



Vroeger werd de ploeg van Patrick Lefevere geroemd vanwege het sterke collectief met enkele ferme kleppers daarboven. Denk bijvoorbeeld aan Tom Boonen in de klassiekers en Mark Cavendish of Marcel Kittel in hun hoogtijdagen in de sprints. Tegenwoordig is de Belgische ploeg afhankelijk van vooral één renner: Remco Evenepoel. Hij was vorig jaar in zijn eentje bijna goed voor een derde van de UCI-punten (ruim 5600 van de ruim 18.700).

Wat dat betreft nog een bijzonder vaststelling. Na Evenepoel was het Andrea Bagioli die de meeste UCI-punten sprokkelde. Dat waren er precies 1860, ruim 4000 (!) minder dan Evenepoel. Zonder de Belgische kopman had The Wolfpack de top-10 van de UCI Team Ranking niet eens gehaald. Daar bovenop: van de vijftien best scorende Quick-Steppers in 2024, is meer dan de helft (acht) vertrokken. Het seizoen 2024 is voor Lefevere dan ook een spannende.



Dat heeft vooral met de financiën te maken. Er vertrokken in totaal twaalf renners, waarvan de meesten wat duurdere mannen van de tweede lijn waren. Uitzondering daarop was sprintkopman Fabio Jakobsen. Daarvoor in de plaats kwamen maar liefst acht eerstejaarsprofs. Op een selectie van 28 renners maakt dat meer dan een kwart van Soudal Quick-Step geen WorldTour-ervaring heeft. Voordeel: het zullen niet de dikste acht contracten zijn.

Lefevere betaalt met andere woorden zijn prijs voor het investeren in klimknechten rondom Evenepoel. Die kwam er in de persoon van Mikel Landa. De 34-jarige Bask heeft zich ruimschoots bewezen in de grootste rondes en is misschien wel de missing link voor de Belgische ex-wereldkampioen. REV maakt komend seizoen zijn debuut in de Tour de France, waar hij een ritzege ambieert. Ploegbaas Lefevere rekent ook op een goed klassement.



De Tour gaat voor Evenepoel een ontdekkingstocht zijn, maar Jonas Vingegaard, Primož Roglič en Tadej Pogačar rekenen hem wel gelijk als concurrent voor het eindklassement. De Belg richt zich verder op wedstrijden als Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland, het Ardense heuveldrieluik, het Critérium du Dauphiné en na de Tour ook op de Olympische Spelen en het WK in Zwitserland. Sinds 2019 bewees hij dat Lefevere altijd op hem kan rekenen.

Druk op de voorjaarskern

Dat Evenepoel voor het eerst de Amstel Gold Race doet en ook pas voor de tweede keer de Waalse Pijl, heeft alles te maken met het feit dat de druk op Luik-Bastenaken-Luik de voorbije twee jaar immens was. Toen moest de jongeling immers de meubelen redden voor een faliekant mislukt voorjaar. Maar net als de voorbije twee jaren is Lefevere er opnieuw niet in geslaagd om door te selecteren in zijn voorjaarskern.

Die bestaat namelijk nog altijd uit Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Yves Lampaert. Beter doen dan de laatste twee jaar is geen moeilijke opgave, anderzijds is het ook zo dat je niet twee keer wegkomt met pech en ziekte. Lefevere stipte het aan het begin van dit jaar ook al aan: voor de Fransman en de Deen is het een heel belangrijk seizoen. Ze móeten scoren. De reden? Beiden hebben een aflopend contract en zullen zich in de kijker moeten fietsen.

De flamboyante ploegbaas lijkt niet voornemens die verbintenissen blind te verlengen. Hij wil prestaties zien. Asgreen (28) heeft wellicht een beetje meer krediet, omdat hij vorig jaar met een ritzege een magere Tour van Soudal Quick-Step goedmaakte. Anderzijds kan de Deen ook niet blijven teren op een zevende plek in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar en een zesde en derde stek in de Amstel en Strade Bianche een jaar voordien.

Alaphilippe (31) heeft op zijn beurt niet veel meer laten zien sinds zijn laatste wereldtitel in 2021. Valpartijen en ziektes ten spijt, heeft Lefevere hem vorig jaar al een paar keer onder druk gezet. De Fransman gooit het dit jaar over een andere boeg. Hij rijdt onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. Daarna volgt de Giro d’Italia en geen Tour de France. De ploeg is overtuigd dat hij kan meedoen in de finales, maar is hij niet al ingehaald?



Ook Lampaert mag er een schepje bovenop doen in het voorjaar, al betaalt Lefevere hem niet zo vorstelijk als dat hij dat bij Alaphilippe en Asgreen doet. Nieuwkomer Gianni Moscon doet het met nog veel minder, maar een prestatiecontract van één jaar moet opnieuw zijn grote potentieel losmaken. Als iemand dat kan, is dat Lefevere. En dan is er nog Tim Merlier, dé sprintkopman dit jaar. Hij kan in Gent-Wevelgem de druk verlichten met een zege. In welke grote ronde hij dat ook zou kunnen doen, is overigens nog niet duidelijk

Verjongingskuur

Als gezegd zijn er dit seizoen liefst acht eerstejaarsprofs. Behoudens Ayco Bastiaens (27), waren dat vorig jaar allemaal nog beloften. Paul Magnier boekte op Mallorca al meteen zijn eerste profzege en ook William Junior Lecerf baarde in de AlUla Tour opzien door naar een tweede plek achter Simon Yates te fietsen. Klimmer Antoine Huby en klassiekerrenners Gil Gelders, Pepijn Reinderink en Warre Vangheluwe moeten zich nog bewijzen.

Dat geldt niet voor Luke Lamperti. De 21-jarige Amerikaan staat te boek als een echt toptalent. De jongeling is bijzonder snel aan de meet, maar heeft ook inhoud. Door het vertrek van Fabio Jakobsen én Ethan Vernon, is Lamperti plots tweede sprinter achter Merlier. Zijn Franse ploegmaat Magnier heeft ook een sterk eindschot, maar de Amerikaan is intrinsiek sneller dan de ex-mountainbiker. Van Lamperti gaan we nog veel horen.

Het is voor Lefevere wel te hopen dat de jonge mannen snel doorbreken. Door het afscheid van mannen als Bagioli, Rémi Cavagna, Mauro Schmid en Vernon zijn er wel een aantal jongens uit de tweede lijn vertrokken die hadden kunnen doorbreken. De enige die in datzelfde rijtje past binnen Soudal Quick-Step, is op dit moment Ilan Van Wilder. Hij krijgt kansen in de UAE Tour, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië. In de Tour knecht hij normaal voor Evenepoel.

