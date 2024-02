Youri IJnsen • donderdag 22 februari 2024 om 07:30 donderdag 22 februari 2024 om 07:30

Astana Qazaqstan 2024: Vinokourov neemt maatregelen en vernieuwt de halve ploeg

Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. We sluiten de WorldTeams af met Astana Qazaqstan.



Doelstellingen Astana Qazaqstan 2024



Er zijn jaren geweest waarbij Astana Qazaqstan bij de beste ploegen ter wereld hoorde. Die tijden zijn allang vervlogen. Sterker nog: de laatste jaren bungelen de azuurblauwen onderin de WorldTour. Bij aanvang van 2024 stonden ze slechts twintigste op de UCI Ranking, met een forse achterstand op de veilige achttiende plaats. De Kazachen behaalden slechts 7044,44 punten en dat zijn er tweeduizend minder dan nummer achttien Decathlon-AG2R La Mondiale.

Kopman Alexey Lutsenko, Italiaans kampioen Simone Velasco, sprintveteraan Mark Cavendish en diens loods Cees Bol waren met zijn vieren goed voor de helft van het puntenaantal. Daarvan won alleen Cav één keer op WorldTour-niveau; de Brit won een etappe in de Giro d’Italia. De overige vijftien zeges werden in 2023 uitsluitend op een lager niveau behaald. Zo waren Velasco, Gleb Syritsa en Michele Gazzoli allemaal trefzeker op 2.Pro-niveau.

Ploegbaas Aleksandr Vinokourov was zich bewust van het feit dat het in 2024 anders moet. Van de dertig renners die hij vorig jaar onder contract had staan, wees hij de helft (vijftien!) de deur. Resolute kopmannen of afmakers zijn er echter niet bijgekomen. Astana Qazaqstan heeft vooral ingezet op structuur en het uitdiepen van de eigen kwaliteiten. Zo kreeg Cav ineens een sprinttrein met onder meer Michael Mørkøv en Davide Ballerini.

Ook op andere vlakken wist Vinokourov zijn ploeg van nieuw bloed te voorzien. Zo werd rasaanvaller en heuvelklassiekers-man Ide Schelling opgehaald bij BORA-hansgrohe en zijn de verwachtingen rondom Afrikaans kampioen Henok Mulubhran ook hooggespannen. Met klimmer Lorenzo Fortunato, sprinter Max Kanter en de in genade aangenomen Michele Gazzoli heeft de ploeg nu wel meer paarden om op te wedden.

Vino vol vertrouwen

“Ik geloof dat we competitief zullen zijn in etappekoersen van een week en de klassiekers”, zegt Vino. “Op papier missen we een renner die kan vechten voor het algemeen klassement in een grote ronde, maar laten we eens kijken hoe het seizoen verder zal gaan. We hebben getalenteerde sterke renners en we zullen geen statisten zijn in de grote rondes. Na een paar zware jaren zijn we behoorlijk optimistisch over het komende seizoen.”

In de klassiekers is het andermaal uitkijken naar Alexey Lutsenko. De ervaren Kazach hoort misschien wel bij de beste vijftien renners ter wereld, maar hij blinkt nergens écht in uit. Of het nu kasseien of kuitenbijters zijn, Lutsenko is erbij. Behalve snelle mannen Davide Ballerini en Kanter is het ook niet veel soeps wat Astana betreft voor de klassiekers, al kan Schelling daar wel verrassend uit de hoek komen.

De Nederlander is echter meer een man voor de heuvelachtige wedstrijden.Dat geldt ook voor Samuele Battistella, die langzaam naar zijn doorbraak toegroeit. In de sprints is het uiteraard uitkijken naar Cavendish, die komende zomer het recordaantal ritzeges in de Tour op 35 wil brengen en daarmee allee recordhouder zal zijn. Verder is het uitkijken naar klimmers Fortunato en Harold Tejada, sprinter Syritsa én Vino’s zoon Nicolas Vinokourov.

Selectie Astana Qazaqstan 2024

