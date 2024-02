Youri IJnsen • zaterdag 17 februari 2024 om 07:30 zaterdag 17 februari 2024 om 07:30

Intermarché-Wanty 2024: Aike Visbeek en co willen hun eigen sterren opleiden

Overzicht Nog een week en dan begint voor vele mensen écht het nieuwe wielerjaar. Dan staat in België het Openingsweekend op het programma, met daarin Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. We komen daarmee ook langzaamaan in het zicht van de laatste voorstellingen in de rubriek Wielerploegen 2024. Vandaag is Intermarché-Wanty aan de beurt.

Doelstellingen Intermarché-Wanty 2024



Het seizoen 2022 was voor (toen nog) Intermarché-Circus-Wanty een jaar-grand cru. De Waalse formatie werd een jaar na de overstap naar de WorldTour vijfde op de UCI Team Ranking. Een waanzinnig resultaat voor de ploeg met het naar eigen zeggen kleinste budget van de WorldTour; ze werden het beste Belgische team op de eindafrekening. Met dank aan gouddelver dat jaar, Biniam Girmay. Hij werd meteen hét uithangbord.

Maar daar stuiten we ook meteen op het probleem. Dat uithangbord was wat roestig en piepte en kraakte daardoor in 2023. Girmay kon door verschillende omstandigheden niet bevestigen en ook klassementskopman Louis Meintjes viel uit in zowel de Tour de France als de Vuelta a España. Wel was er de opleving van Rui Costa, die ver in de herfst van zijn carrière nog eens een herlancering van zijn loopbaan bewerkstelligde.

In totaal werd er twintig keer gewonnen door de ploeg van Jean-François Bourlart. Een aantal waarmee de ploegleiding kon leven. Een vijfde deel daarvan werd op WorldTour-niveau behaald. Costa won een etappe in de Vuelta a España en mannen als Girmay (Ronde van Zwitserland), Georg Zimmermann (Critérium du Dauphiné) en Mike Teunissen (Renewi Tour) boekten in andere rittenkoersen zeges.

Andere lichtpuntjes waren de doorbraak van Kobe Goossens (die twee keer won op Mallorca), de transformatie van Gerben Thijssen tot toekomstig topsprinter en de ontwikkeling van renners als Hugo Page en Madis Mihkels. Performance manager Aike Visbeek had voor het begin van 2023 de verwachtingen rondom de ploeg al getemperd en dat bleek terecht. Het hoge niveau van 2022 konden ze vorig jaar niet aantikken.

Zelfde ploeg, onveranderde doelen

Intermarché-Wanty heeft een roerige winter achter de rug. Er werd driftig gezocht naar een tweede naamgevende sponsor, maar die werd tot op heden nog niet gevonden. Daardoor was het ook lastig om het budget te vinden om de selectie op orde te brengen. Uiteindelijk lukte dat pas tussen Kerst en oud en nieuw, toen Gijs Van Hoecke als laatste renner gepresenteerd werd. Naast hem kwamen alleen Kevin Colleoni en Vito Braet van buitenaf.

Wel kwamen er met Francesco Busatto, Alexy Faure-Prost (respectievelijk de Italiaanse en Franse kampioen op de weg bij de beloften) en Roel van Sintmaartensdijk drie renners over van de eigen opleidingsploeg. Net dat is wat het WorldTeam eigenlijk ook is: Visbeek en co moeten verstandig omgaan met hun budget, waardoor ze dus min of meer gedwongen zijn om hun toekomstige sterren zélf te ontwikkelen van talent tot kopman.

Afgelopen seizoen lukte dat met sprinter Thijssen. Aan de zijde van Boy van Poppel maakte hij een stormachtige ontwikkeling door. Maar tot zijn eigen ontsteltenis haalde Visbeek het succesvolle duo uit elkaar. Volgens de performance manager heeft Thijssen nu meer baat bij de ervaring van Adrien Petit en moet Van Poppel voortaan Arne Marit gaan helpen om dezelfde weg te bewandelen. Hoe dat precies zit, lees je binnenkort in een achtergrondverhaal op WielerFlits.

Het proefstuk van Marit en Van Poppel zal in de Vuelta a España liggen. Thijssen wil dan weer scoren in de Giro d’Italia en mogelijk doet hij daarna ook de Tour de France. Dat zal dan in het bijzijn zijn van Girmay, Teunissen, Meintjes, Page en Laurenz Rex. Die vijf zijn al zeker van een Tourdeelname, mitst er niets geks gebeurt. Behoudens de Zuid-Afrikaanse klimmer, vormt die club ook de kern van de klassiekerploeg.

Intermarché-Wanty heeft heel concrete doelen voor 2024. Die zijn hetzelfde als voor afgelopen seizoen, waarna ze allemaal niet behaald werden. De Waalse ploeg wil meedoen voor top-5 en podia in de Vlaamse klassiekers, ze willen een ritzege in de Tour de France, een top 10-plek in een grote ronde én ze willen aan het einde van het jaar ook bij de eerste tien ploegen op de UCI WorldTour Teamranking staan.

Interessante talenten

Bij een ploeg als Intermarché-Wanty zijn er voor jonge renners veel kansen om voor zichzelf te gaan. Die zullen jonkies als Busatto (21), Dries De Pooter (21), Faure-Prost (19), Mihkels (20), Page (22) en Van Sintmaartensdijk (22) dan ook maar wat graag pakken. Vooral rondom de Franse klimmer Faure-Prost zijn de verwachtingen hooggespannen. Ook zijn verhaal is binnenkort op WielerFlits te lezen, net als die van meerdere van deze talenten.



