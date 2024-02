Youri IJnsen • zaterdag 10 februari 2024 om 07:50 zaterdag 10 februari 2024 om 07:50

Bahrain Victorious 2024: Matej Mohoric en Wout Poels moeten een groot probleem verbloemen

Overzicht De wielerwereld focust zich na het WK veldrijden meer en meer op de weg. Het is stilaan uitkijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. We gaan verder met Bahrain Victorious, dat net als Lidl-Trek van gisteren goed aan het seizoen is begonnen.



Doelstellingen Bahrain Victorious 2024

Een wrang en dubbel 2023, zo kun je het afgelopen jaar van Bahrain Victorious het beste omschrijven. Ze draaiden ongeveer een evengoed jaar als in 2022. Toen werd Milaan-San Remo gewonnen, vorig jaar waren er ritzeges in alle grote ronden – waaronder drie in de Tour de France. In totaal won de ploeg uit het Midden-Oosten negentien keer. Daarbij vier nationale kampioenschappen en twee 2.1-ritzeges. De overige dertien waren op WorldTour-niveau.

Toch werd dat goede jaar van Bahrain Victorious enorm overschaduwd. Op 16 juni 2023 kwam Gino Mäder te overlijden. De toen 26-jarige Zwitser stortte in het ravijn tijdens de afdaling van de Albulapas in de ronde van zijn thuisland. Mäder had een behoorlijke staat van dienst bij Bahrain Victorious. Zo werd hij in 2021 vijfde in de Vuelta a España en won hij ook een rit in de Giro d’Italia. Sinds zijn dood gebruikt de ploeg #RideforGino in al haar uitingen.

Met de Zwitser in gedachten moet Bahrain Victorious dit jaar veelal boven zichzelf uitstijgen. Met Mikel Landa en Jonathan Milan vertrokken er twee kopmannen bij de ploeg, met naast hen nog een aantal sterke coureurs. Daarvoor in de plaats kwamen slechts drie renners: de ervaren Noorse klimmer Torstein Træen, sprinttalent (met die heerlijke naam) Alberto Bruttomesso en het Britse vedergewicht Finlay Pickering.

De Noor – met zijn bijzondere verhaal – heeft de laatste seizoenen mooie resultaten laten zien bij Uno-X en gaat het nu op een hoger niveau proberen. Het is alleen niet iemand die zwaar op de begroting drukt en datzelfde kun je zeggen van de twee jonge profdebutanten. Daar wringt ook net de schoen. In de wandelgangen circuleert dat de geldkraan naar de ploeg steeds verder dichtdraait. Was de jongste transferwinter een voorbode?

Monumenten en grote rondes

Dé kopman van deze ploeg luistert daarom komend seizoen naar de naam van Matej Mohorič. De 29-jarige Sloveen staat al jaren bekend als een van de beste allrounders ter wereld. Dalen is zijn specialiteit, maar net daarmee win je geen tien wedstrijden per jaar. Toch kende de winnaar van Milaan-San Remo 2022 afgelopen seizoen zijn beste jaar ooit. Hij won zes keer, waarvan een Tourrit en de eindzege in de Ronde van Polen.

Komend jaar richt Mohorič zich volledig op de klassiekers. Vorig jaar werd hij derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, zesde in Strade Bianche, achtste in Milaan-San Remo en zevende in de E3 Saxo Classic. “Voor mij was het winnen van La Primavera de verwezenlijking van een droom, maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil ik ook winnen. Dat zijn dan ook mijn twee grote doelen voor 2024.” Hij vindt daar vooral Brits kampioen Fred Wright aan zijn zijde.

Overigens opmerkelijk: de Sloveen werd in het najaar ook wereldkampioen Gravel, wat hij hoger rangschikt dan Milaan-San Remo. In juni is Mohorič voornemens om drie tot vijf gravelwedstrijden te doen, waaronder Unbound Gravel. Daarna volgt opnieuw de Tour. “Ik ga voor nog meer etappezeges. Ik hoop dat er kansen zijn voor de aanvallers. Ik heb de luxe dat ik niet aan het klassement hoef te denken, en af en toe wat risico’s kan nemen.”

Met Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Jack Haig en Wout Poels hebben ze meerdere klimmers die in de grote rondes ook voor een top-5 kunnen gaan in het eindklassement. Behoudens Haig (die net als Caruso wel al eens op een eindpodium stond) bewezen ze allemaal ook een rit te kunnen winnen. Poels aast daar vooral in de Giro d’Italia op. Hij zou daarmee in alle grote rondes een rit hebben gewonnen.

“Bauke Mollema probeert dat ook al een paar jaar”, zei Poels in de jongste RIDE Magazine (bestel hier). “Makkelijk is het zeker niet. Maar als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Het zijn doelen die je in de winter motiveren wanneer je je trainingen doet.” Daarna gaat de Limburgse klimmer ook naar de Tour, met mogelijk een nieuw doel. “Voor het bergklassement in de Tour zou ik nog wel eens willen gaan.” Bilbao en sprinter Phil Bauhaus gaan ook naar Frankrijk deze zomer.

Opvallende scoutingstrategie

Geld kun je maar één keer uitgeven, zal nu de gedachte zijn bij Bahrain Victorious. Er zijn heel veel jonge renners die komend seizoen kansen kunnen krijgen, door het ontbreken van uitgesproken kopmannen. Zo liet de sterke sprinter Nicolò Buratti al heel mooie dingen zien bij de beloften. Sinds zijn profdebuut in april 2023 heeft hij dat in de elitecategorie nog niet kunnen tonen, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Andere jonkies om naar uit te kijken zijn de Kroatische tijdrijder Fran Miholjević, zijn Deense chronomakker Johan Price-Pejtersen, de Italiaanse klimmer Edoardo Zambanini en de eerder genoemden Bruttomesso en Pickering. Ook heb je nog het speciale geval Rainer Kepplinger, de 26-jarige Oostenrijker. Hij was professioneel roeier, maar dankzij de coronapandemie is hij gaan wielrennen. In zijn eerste profjaar (2023) liet hij al flitsen optekenen.

Toch zal de kritische insider stellen: het zijn niet per se de toptalenten die hier rijden. Behoudens Buratti, akkoord. En geef Bruttomesso en Pickering nog de tijd. Maar op de achtergrond doet ook het team van ploegbaas Milan Eržen mee aan de rat race naar piepjong talent. Diens zoon Žak Eržen (18) en Max van der Meulen (20) komen volgend jaar bij de ploeg en in 2027 (!) volgt Kasper Borremans. De nu nog 17-jarige junior komt uit Finland, maar heeft Belgische roots.

