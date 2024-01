vrijdag 26 januari 2024 om 17:03

Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe: “Weet zeker dat zijn talent niet verdwenen is”

Patrick Lefevere spreekt nog steeds met vertrouwen over Julian Alaphilippe. De manager van Soudal Quick-Step blikte bij GCN terug op de Tour Down Under en vooruit op de rest van het seizoen. “Alaphilippe had kunnen winnen op Willunga Hill”, aldus Lefevere.

Paul Magnier bezorgde Soudal Quick-Step afgelopen donderdag de eerste zege van het seizoen. Lefevere is daar natuurlijk blij mee, maar zag dit seizoen al een andere mogelijkheid op een overwinning. “De Tour Down Under was oké, niet slecht, niet geweldig. We zagen Julian op het niveau dat we van hem verwachten. Hij kan terugkomen uit Australië met in het achterhoofd het gevoel dat hij kan winnen.”

“Hij had kunnen winnen op Willunga als hij iets langer had gewacht met aanvallen. Maar hij was er wel”, vertelt Lefevere over de vijfde etappe van de Australische etappekoers. De Belgische manager onthoudt dus het positieve, maar benadrukt het belang van dit seizoen voor de oud-wereldkampioen. “Het is een belangrijk seizoen voor hem.”

Seizoen zonder pech

“Julian beloofde me dat als hij nog een winter zou hebben, hij zou kunnen toewerken naar zijn niveau van weleer. Ik hoop dat hij dit seizoen een jaar heeft zonder pech en dat hij op zijn best is in de Ronde van Vlaanderen. Ik herinner me de wedstrijd in 2020 nog, en het incident met de moto. Hij was toen de man die de forcing voerde. Ik weet zeker dat zijn talent niet verdwenen is.”