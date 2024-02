Youri IJnsen • maandag 12 februari 2024 om 07:30 maandag 12 februari 2024 om 07:30

Alpecin-Deceuninck 2024: Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen gaan opnieuw voor wonderjaar

Overzicht Langzaam maar zeker kijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. We gaan door met Alpecin-Deceuninck!



Doelstellingen 2024 Alpecin-Deceuninck

Laten we vooral niet vergeten dat Alpecin-Deceuninck in 2023 debuteerde op WorldTour-niveau. Het werd meteen de meest succesvolle promovendus ooit en ongetwijfeld ook eentje die lang als beste blijft staan in het Guinness Book of Worldrecords. Dat was veelal te danken aan het immer succesvolle kopmannen duo Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Samen waren zij goed voor meer dan de helft van de UCI-punten van de ploeg.

De Nederlandse alleskunner won in het voorjaar twee monumenten met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. MVDP werd ook nog eens tweede in de Ronde van Vlaanderen, iets dat Philipsen eveneens deed in de Hel van het Noorden. De Belgisch sprinter ging vervolgens in de zomer vier ritzeges ophalen in de Tour de France, met Van der Poel als aantrekker. Philipsen verzekerde zich in Parijs ook van zijn eerste groene trui ooit.

Never change a winning team

Ook dit jaar zullen de doelstellingen onveranderd in de klassiekers en de sprints liggen. Daar heeft Alpecin-Deceuninck nu eenmaal de mensen voor. Van der Poel en Philipsen hebben hun programma’s voor 2024 nog niet bekendgemaakt, maar we kunnen er gemakshalve wel vanuit gaan dat La Primavera, Vlaanderens Mooiste en l’Enfer du Nord met rood omcirkeld zijn in de agenda’s van de beide kopmannen.

Philipsen zal daarna meer dan waarschijnlijk zijn pijlen richten op de Tour de France. Bij Van der Poel is dat een stuk minder simpel om te zeggen. Het is bij hem de vraag of hij zijn mountainbike ambities toch nog in de ijskast zet. Als hij wel voor goud op de MTB wil gaan tijdens de Olympische Spelen, dan zal er een gedegen mountainbike-programma aan vooraf gaan. Bijt dat in dat geval met de Tour? Vragen waarop we binnenkort een antwoord hopen te krijgen.

Qua transfers gebeurde er bij Alpecin-Deceuninck overigens weinig. Het verlies van Dries De Bondt, Kristian Sbaragli en Robert Stannard zal het meest voelbaar zijn, maar voor hen is er vers bloed in de ploeg gekomen. Vier van de zeven aanwinsten komen uit de eigen opleidingsploeg. Kaden Groves (ritzeges in de Giro d’Italia en Vuelta a España), Søren Kragh Andersen (winnaar Eschborn-Frankfurt) en Quinten Hermans zijn de andere grote namen wat betreft afmakers. Ook hun programma’s en doelstellingen zijn nog in nevelen gehuld.

Guys to watch

We belichten graag nog een aantal renners uit de selectie van het team van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft. Te beginnen met de 26-jarige Italiaan Luca Vergallito. Hij won ruim een jaar geleden de Zwift Academy en kreeg een plekje toebedeeld in de opleidingsploeg. Een jaar later volgt al de promotie naar het WorldTeam en dat wil – zeker met zijn uitslagen in 2023 – toch wat zeggen. In de Tour Down Under onderstreepte hij dat al een beetje.

Ook Lars Boven liet in Australië van zich spreken. De 22-jarige Nederlander gooide zich er een paar keer tussen in de massasprint, wat eigenlijk niet echt zijn domein is. Wat dat wel is, mag hij komend jaar gaan ontdekken. Timo Kielich is overgeheveld van de opleidingsploeg vanwege zijn kwaliteiten als sprintaantrekker. Hij mag de kneepjes van het vak gaan leren van de ervaren Jonas Rickaert. Met Jensen Plowright en Henri Uhlig zijn er ook nog twee snelle talenten aan boord.

Tot slot nog Axel Laurance. De 22-jarige Franse wereldkampioen bij de beloften is 2024 uitstekend begonnen met een overwinning. De jongeling bulkt van het talent en heeft een zeer scherp eindschot na een lastige koers, waarbij de aankomst strook het liefst ook nog omhoog loopt. Zo werd hij in 2022 al eens tweede in de Bretagne Classic, achter Wout van Aert. Van Laurance is zijn voorlopige programma al wél beschikbaar. Hij gaat dit voorjaar onder meer de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl rijden.

Selectie Alpecin-Deceuninck 2024

