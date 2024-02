Youri IJnsen • vrijdag 9 februari 2024 om 07:30 vrijdag 9 februari 2024 om 07:30

Lidl-Trek 2024: Een miljoeneninjectie zorgt voor grote honger bij Mads Pedersen en co

Overzicht De wielerwereld focust zich na het WK veldrijden meer en meer op de weg. Het is stilaan uitkijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Vandaag is het de beurt aan het herboren Lidl-Trek.



Transfers Lidl-Trek 2024



In

Uit

Doelstellingen Lidl-Trek 2024



Na een van de beste seizoenen ooit in de historie van de ploeg, pakt Lidl-Trek komend jaar door. Het aantal zeges (27) was een teamrecord, al moet gezegd dat daar ook acht nationale titels bij waren. Anderzijds wonnen ze ritten in de Giro d’Italia en de Tour de France (Giulio Ciccone pakte er ook de bolletjestrui), werd de eindzege in de overschaduwde Ronde van Zwitserland bijgeschreven en pakte men met de BEMER Classic ook een ferme najaarsklassieker.

Het waren vooral twee Denen die zich van hun beste kant lieten zien. Mads Pedersen vond eindelijk de consistentie doorheen het seizoen. Met name in de klassiekers was hij beter dan ooit: zesde in Milaan-San Remo, vijfde in Gent-Wevelgem, derde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix. Ook werd hij vierde op het WK en zevende op het EK. Tel daar zeven zeges bij op en je kunt met recht spreken van een sterk jaar.

Het is voor Pedersen (28) de taak om in 2024 de stap te zetten naar het winnen op grote afspraken. Hij deelde al zijn gehele uitgekiende jaarplanning. Hij won meteen de Ster van Bessèges en ook in de proloog van de Tour de la Provence was het meteen raak. Zijn grootste afspraken dit jaar zijn opnieuw alle grote klassiekers van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix, gevolgd door de Tour én de Vuelta a España in de zomer.

Die andere slokop van 2023 luisterde naar de naam van Mattias Skjelmose. De 23-jarige Deen ontwikkelt zich de laatste twee seizoenen in rap tempo en brak vorig jaar definitief door. Zijn eerste richtpunt ligt in de Ardennenklassiekers, waar hij vorig jaar drie keer top-10 reed. De Deense kampioen op de weg slaat dit jaar de Tour wél over, om in de Ronde van Spanje een gooi te doen naar een goed eindklassement.

Omslag naar complete ploeg

Eindklassement; het woord is gevallen. Met de Duitse supermarktgigant Lidl aan boord, roerde de Amerikaanse ploeg van Luca Guercilena zich flink op de transfermarkt. Al vroeg in 2023 werden er uit radio peloton geluiden opgevangen dat de ploeg naarstig op zoek was naar een kwaliteitsinjectie. Die hebben de Amerikanen ook zeker gekregen. De laatste jaren ontbrak het aan een topsprinter en een podiumkandidaat voor de grote rondes.

Beiden hebben ze nu gevonden. Zo moet Tao Geoghegan Hart het mooie weer gaan maken in de Tour de France. Evident gaat dat niet zijn. De Britse winnaar van de Giro d’Italia 2020 leek in diezelfde ronde vorig jaar beter dan ooit te voren, totdat hij zwaar ten val kwam. Hij brak zijn heup en moest maandenlang (in Nederland) revalideren. Zijn rentree is komende week gepland in de Volta ao Algarve.

Ook gezien de moordende concurrentie in de Tour, staat Hart voor een stevige uitdaging. Pedersen zal de druk proberen te verlagen door voor ritzeges de zorgen. In de Giro d’Italia speelt de ploeg Giulio Ciccone uit als kopman. Zijn voorbereiding werd wel verstoord (hij staat een maand langs de kant na een operatie), maar Lidl-Trek gelooft dat hij in Italië nog altijd zijn beste niveau kan halen.

Ciccone krijgt in Italië bijval van Jasper Stuyven en nieuwkomers Andrea Bagioli en Jonathan Milan. Die drie moeten ook hoofdrollen spelen in het voorjaar, waar de Amerikanen zoals altijd een significante rol willen spelen. Topsprinter Milan zal ook een intensief kasseienprogramma rijden, samen met onder meer Pedersen en Stuyven. Bagioli zal hetzelfde doen in Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ardennenklassiekers.

De Italiaanse puncheur geldt op dat gebied al jaren als een man om in de gaten te houden. Afgelopen herfst kwam dat er eindelijk uit, met onder andere een tweede plek in de Ronde van Lombardije. Samen met Skjelmose kan hij een gevaarlijk duo vormen, zeker ook omdat good old Bauke Mollema in die koersen ook weer van de partij is. Winnen zal lastig zijn, maar een verrassing ligt altijd op de loer.

Veel maturiteit

Gezien het sterke jaar 2023 en de gigantische kwaliteitsimpuls, kan Lidl-Trek komend seizoen weleens de aanval openen op de beste teams ter wereld. “We kunnen dankzij Lidl meer ambitie tonen”, merkt ook Guercilena op. “We willen meestrijden voor de eerste plaats op de UCI-teamranking. Dat vraagt tijd, maar we gaan er wel voluit voor. We zijn nu een superteam, alleen moeten we nu ook volgens die status presteren. We gaan voor bigger and better.”

Wat dat betreft is 2024 een nieuw begin. De ploeg heeft ook de body om dat te doen. Er zijn heel veel sterke, ervaren renners aan boord. Denk bijvoorbeeld aan Belgen Tim Declercq, Edward Theuns en Otto Vergaerde, maar ook aan de iets jongere Nederlanders Sam Oomen en Daan Hoole. Vergeet ook niet steunpilaren als Toms Skujins, Patrick Konrad, Carlos Verona, Ryan Gibbons en Juan Pedro López.

Wat dat betreft is het tot slot maar weinig uitkijken naar veel jonge mannen die kunnen doorbreken. Een heel aantal van hen heeft dat al gedaan. Eigenlijk blijven er maar drie over: Amerikaans kampioen Quinn Simmons (23) begint al aan zijn vijfde profjaar en hoopt de hoge verwachtingen vanaf de junioren eindelijk waar te maken. Voor allrounder Mathias Vacek geldt dat een pak minder, maar bij Thibau Nys (beiden 21 jaar) bijvoorbeeld weer wel. De snelle Belg hoopt zijn straffe ontwikkeling in 2024 door te zetten in weer iets zwaardere wedstrijden.

Selectie Lidl-Trek 2024



Renners