INEOS Grenadiers 2024: Steenrijke Britten betalen duur leergeld

Overzicht Het WK veldrijden zit erop en de eerste wegkoersen zijn al afgewerkt. Het is stilaan uitkijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Nummer vier was vorig jaar INEOS Grenadiers.



Doelstellingen INEOS Grenadiers 2024



Het seizoen 2024 luidt een nieuw tijdperk in bij INEOS Grenadiers. Sinds hun intrede in de sport als Team Sky in 2010, voerden de Britten tot aan de coronapandemie het woord in het mondiale wielerpeloton. Tussen 2012 en 2019 werd – met uitzondering van 2014 (Vincenzo Nibali) – altijd de Tour de France gewonnen, met vier verschillende renners: Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Daarna werd het stil.

Te stil. Ploegeigenaar en miljardair Jim Ratcliffe pompt nog altijd evenveel miljoenen euro’s in het team. Naar verluidt hebben de Britten jaarlijks ruim viertig miljoen euro uit te geven, wat hen nog altijd het hoogste budget in de WorldTour zou geven. Maar geld smijten hebben ze de laatste paar jaren amper gedaan. Na het seizoen 2020 is er vrijwel niet meer geïnvesteerd in gearriveerde namen, maar louter op aanstormende profs of piepjonge talenten.

De laatste twee seizoenen was er aan de andere kant een leegloop van kwalitatief goede renners. Dat was terug te zien in de resultaten, want in de écht grote koersen speelt INEOS Grenadiers al een paar jaar voor tweede viool. Hoewel Filippo Ganna een uitmuntend renner is, is hij vooral wereldtop in het tijdrijden. Het is tekenend dat net de Italiaan vorig jaar de renners was van de Britten die de meeste UCI-punten vergaarde.

Dat het over een andere boeg moet, bleek wel. In een waas van pure wanhoop informeerde de ploegleiding het voorbije jaar tevergeefs of Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en Primož Roglič openstonden voor een transfer naar INEOS Grenadiers. Uiteindelijk moest sportief eindverantwoordelijke Rod Ellingworth aan het einde van 2023 ook vertrekken. Hij is vervangen door de Australiër John Allert.

Podium in de Tour de France

Onder de hoede van de voormalig Formule 1-marketingchef moet INEOS Grenadiers terugkeren naar de topjaren van weleer. Zonder een topsprinter en ook zonder wereldtoppers in de klassiekers, willen de Britten zich vanaf dit seizoen en ook de komende jaren weer profileren als team voor de grote rondes. Het is de wens van de ploegleiding om op dat gebied weer de handschoen op te pakken tegen Visma | Lease a Bike en UAE Emirates.

Eerlijkheidshalve gebiedt te zeggen dat de Britten hun marginal gains de laatste jaren zijn verloren en intussen mijlenver achter twee bovengenoemde ploegen aan fietsen. Toch probeert Allert dat positief te bekijken. Onlangs zei hij nog dat ze niet meer het opgejaagde wild zijn, maar nu de jagers. In de Tour – maar ook in de Giro d’Italia en Vuelta a España – willen de Britten dit seizoen zo dicht mogelijk tegen het podium aan eindigen, het liefst erop.

De grote vraag is wie dat moeten gaan doen. Geraint Thomas won vorig jaar nog ei zo na de Giro, maar de Welshman is intussen wel bijna 38 jaar oud. Wellicht dat het dan van Thymen Arensman of Tobias Foss moet komen, die net als G op de tien namen tellende Giro-shortlist staan. Thomas zal daarna ook de Tour de France rijden, net als Michał Kwiatkowski, Tom Pidcock en Carlos Rodríguez. Het is wachten op de échte doorbraak van die laatste twee.

De 23-jarige Spanjaard was vorig jaar na Pogačar en Jonas Vingegaard de beste klimmer in de Tour, maar moet als tijdrijder nog serieuze stappen maken. Pidcock (24) heeft de laatste twee seizoenen de kans gehad om de Tour te leren rijden en wil deze zomer vol voor het klassement gaan. De jonge Brit zal daarvoor de kasseienklassiekers in het voorjaar laten schieten. Een hernieuwde Bernal (27) wil in het najaar met de Vuelta zijn derde grote ronde proberen te winnen.



Klassiekers en robuuste parels

Als gezegd ontbeert het de Britten aan topsprinters (zoals Elia Viviani dat was, maar hij is dat allang niet meer) en toppers in de klassiekers. Pidcock is dat wel, maar hij gaat er slechts een paar rijden. Op kasseien is het daarom vooral uitkijken naar Ethan Hayter, die met zijn inhoud en eindschot gemaakt lijkt voor dat type wedstrijden. Door blessures en ziektes kreeg hij nog nooit een eerlijke kans, misschien dit seizoen wel.

Ook Jhonatan Narváez heeft dit jaar de vrijheid om zichzelf in finales van kasseienkoersen te mengen. De 26-jarige Ecuadoraan is in ieder geval met een goede vorm aan het seizoen begonnen. Ook toptalent Magnus Sheffield en Ben Turner kunnen vanuit een underdog-positie een goed voorjaar rijden, terwijl je Kwiatkowski in de heuvelklassiekers ook nooit mag uitpoetsen. Ganna zien we waarschijnlijk alleen terug in Milaan-San Remo.

Jongens als Arensman, Foss, Hayter, Narváez, Pidcock, Turner en in zeker zin ook Carlos Rodríguez, mag je niet meer als talent beschouwen. Zij behoren nu tot de middenlaag die langzaam hun beloftes moeten inlossen. Wat dat betreft krijgen de piepjonge Andrew August (18), Michael Leonard (19), Theodor Storm (18), Europees kampioen tijdrijden Joshua Tarling (19) en ook Leo Hayter (22) meer tijd. Kunnen zij zichzelf al ergens polijsten in 2024?

Selectie INEOS Grenadiers 2024



