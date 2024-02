Youri IJnsen • dinsdag 13 februari 2024 om 07:30 dinsdag 13 februari 2024 om 07:30

BORA-hansgrohe 2024: Primoz Roglic maakt van een ezel plots een koerspaard

Overzicht Langzaam maar zeker kijken we vooruit naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Na vandaag zijn we halverwege, we gaan verder met nummer negen BORA-hansgrohe.

Transfers BORA-hansgrohe 2024

Doelstellingen BORA-hansgrohe 2024

Op papier had BORA-hansgrohe voor 2023 een team dat – net als de jaren ervoor – mee moest kunnen doen om de top-5 op de UCI Team Ranking. Toch werden ze slechts tiende afgelopen seizoen, waarbij ze ook ProTeam Lotto Dstny moesten voorlaten. Desondanks wonnen de Duitsers in iedere grote ronde een rit, vijf (twee in de Giro d’Italia, twee in de Tour de France en één in de Vuelta a España) in totaal.

Maar daarmee waren de zeges op WorldTour-niveau ook bijna allemaal geteld. We noteren nog twee in de Ronde van het Baskenland, maar daar bleef het bij. In totaal won BORA-hansgrohe vorig jaar 23 keer, waaronder vier nationale titels. Vooral voor het rondewerk had de ploeg een deftige selectie, maar verder dan zevende (Tour), zevende en achtste (Vuelta) en negende (Giro), kwam de Duitse ploeg niet.

In andere WorldTour-rittenkoersen haalde de ploeg ook het podium niet. Een vierde plek van Jai Hindley en Lennard Kämna in respectievelijk het Critérium du Dauphiné en Tirreno-Adriatico was het beste resultaat. In Eschborn-Frankfurt (tweede, Patrick Konrad), de BEMER Classic (tweede, Danny van Poppel) en Clásica San Sebastián (derde, Aleksandr Vlasov) haalde de ploeg wel het podium. Maar verder was 2023 absoluut niet het jaar waar Ralph Denk met plezier op terugkijkt.

Tot vrijdag 6 oktober 2023. Op die dag maakte BORA-hansgrohe de komst van Primož Roglič wereldkundig. De 34-jarige Sloveen heeft wél de kwaliteiten om die zeges in het rondewerk en de heuvelachtige klassiekers neer te zetten, die de Duitse ploeg zo graag verlangt. Na acht seizoenen Jumbo-Visma wil de ervaren Roglič nog een paar jaar alles op alles zetten om de Tour de France te winnen. Dit is de toprenner die van BORA-hansgrohe ineens een topploeg maakt.

Alles op de Tour

Het kransje kandidaat-eindwinnaars voor La Grande Boucle is klein. Eigenlijk komen daar maar vier renners voor in aanmerking: tweevoudig winnaars Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, debutant Remco Evenepoel én Roglič. De Sloveen lag in 2020 in pole position voor zijn eerste Tourzege, maar die uitkomst kennen we allemaal. De voormalig skischansspringer wacht sindsdien nog altijd op die eerste Touroverwinning.

De kans krijgt hij nu bij BORA-hansgrohe, iets dat Visma | Lease a Bike hem niet meer kon bieden dankzij de aanwezigheid van Vingegaard. Dat het Ralph Denk menens is, blijkt uit de selectie die is samengesteld voor de Tour. Roglič krijgt een volledig team mee in ondersteuning, met de beste klimmers die ze in huis hebben: Hindley, Kämna, Daniel Felipe Martínez en Vlasov, aangevuld met tempobeulen Nico Denz en Matteo Sobrero. Van Poppel gaat als lijfwacht van Roglič mee.

Op papier heeft BORA-hansgrohe na UAE Emirates misschien wel het sterkste collectief. Stiekem lijkt Roglič nu beter omringt dan Vingegaard bij zijn oude ploeg is. “Wij kiezen voor de strategie van slechts één kopman”, zei ploegleider Rolf Aldag. “Als Vlasov vijfde staat, kunnen we hem tactisch gebruiken, maar we gaan al onze plannen niet nu publiekelijk onthullen. We hebben slechts één doel en één leider. We gaan zonder sprinter en hebben geen extra doelen gesteld.”

Dat de aanwezigheid van Roglič een nadeel is voor de al aanwezige kopmannen Hindley en Vlasov, sprak Aldag overigens tegen. “Primož won al meerdere grote rondes en kijkt naar de lange termijn. Als we dit verstandig doen en hem goed ondersteunen, zullen Hindley en Vlasov, die stukken jonger zijn, ook groeien. Zij gaan ook zeker geen typische knechten zijn.” Roglič zelf benadrukte dat de Tour winnen geen obsessie voor hem is.



Veel kwaliteit in de breedte, weinig jong talent

Toch wijkt daar vooralsnog alles voor, want voorlopig staan er geen heuvelklassiekers op het programma van Roglič. Dat ondanks dat hij Luik-Bastenaken-Luik al eens won. Voorheen was dit ook het domein van Maximilian Schachmann, maar de 30-jarige Duitser kwam de laatste twee seizoenen amper vooruit. Springveer Sergio Higuita hoopt zijn grote potentie voor dit werk na 2022 opnieuw te laten zien. Bob Jungels en Vlasov gaan ook die kant op.

Op sprintgebied raakte BORA-hansgrohe Sam Bennett kwijt, al reed de Ier sinds zijn terugkeer amper nog een platte prijs. Men zette in op de komst van Fabio Jakobsen en Olav Kooij, maar uiteindelijk werd het Sam Welsford. Een schot in de roos, want met Danny van Poppel vormde hij een aartsgevaarlijk duo in de Tour Down Under. Ze gaan ook samen naar de Giro. Kämna en Martínez gaan als kopmannen voor een top-5 het klassement.

Dat doen ze samen met Giovanni Aleotti. De 24-jarige Italiaan staat al een paar jaar te boek als een talent voor het rondewerk, maar dat is er nog niet echt uitgekomen. Met hardrijder Filip Maciejuk, rondetalenten Alexander Hajek en (voormalig biatleet) Florian Lipowitz, puncheur Fredrik Wandahl én klassiekerspecialist in spe (en ex-wereldkampioen bij de junioren) Emil Herzorg rijden er slechts enkelen talenten rond.

De Duitser (19) gaat dit voorjaar al veel klassiekers rijden. Dat geldt ook voor Jordi Meeus, die daarin een compleet vrije rol krijgt. Een voorjaarskern heeft BORA-hansgrohe immers niet meer. Aangezien het in de grote rondes te druk is, krijgt de snelle Belg nu de kans om zich ook in de klassiekers te manifesteren. Op het einde van het seizoen wacht voor Meeus normaal nog wel de Vuelta. Ook Roglič, Hindley, Vlasov, Higuita en Buchmann staan op de longlist. Inzet is ook daar een top-5 in het eindklassement.

Komst Red Bull slecht nieuws

Nog meer groot nieuws voor Denk deze winter. Red Bull – bekend van het gelijknamige energydrankje – heeft een meerderheidsbelang in de entiteit achter BORA-hansgrohe genomen. Het Oostenrijkse bedrijf kan de ploeg nu naar haar hand zetten. Liefst negentien contracten lopen af en dus kan de multinational meteen haar stempel op de ploeg gaan drukken. De namen van Wout van Aert en Remco Evenepoel zingen al rond.

Wat dat betreft zijn er nog een aantal opvallende zaken te melden. Zo krijgt Vlasov geen eigen kans in een grote ronde. Hoewel hij zelf zei dat niet erg te vinden, valt dat te betwijfelen. In wedstrijden als de Waalse Pijl, Luik en de Ronde van Romandië mag hij wel zijn ding doen. Voor Hindley is er in dat kader vooralsnog alleen Tirreno-Adritico. Toch bizar voor de gereserveerde Australiër; twee jaar geleden won hij BORA’s eerste grote ronde (de Giro).

Voor die mannen, maar ook voor Higuita, Jungels, Kämna – aan wie meerdere ploegen al trekken, om diens nieuwe rondekopman te zijn – en Meeus, kan de komst van Red Bull wel eens slecht nieuws betekenen. Minder presterende jongens als Emanuel Buchmann en Schachmann kunnen dan straks ook zo maar ineens het kind van de rekening zijn. Cultuurdragers of niet: als Red Bull de touwtjes in handen neemt, is het komende winter hét moment om schoon schip te maken. Wie niet presteert, vliegt eruit.

