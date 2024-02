Youri IJnsen • dinsdag 20 februari 2024 om 07:30 dinsdag 20 februari 2024 om 07:30

Decathlon-AG2R La Mondiale 2024: Werk aan de winkel voor nieuwe kopmannen

Overzicht Nog een paar dagen tot het Belgische Openingsweekend! Tot die tijd licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Vandaag is het de beurt aan Decathlon-AG2R La Mondiale.



Doelstellingen Decathlon AG2R La Mondiale 2024

Net als Lidl-Trek heeft ook Decathlon-AG2R La Mondiale een forse upgrade van het budget gekregen. Dat heeft alles te maken met een nieuwe eerste naamsponsor van de ploeg, sportwinkelketen Decathlon. Het Franse bedrijf pompt miljoenen in de ploeg van Vincent Lavenu en gebruikt het team om producten van hen te promoten, zoals de fietsen en kleiding (beide Van Rysel). Eerder waren ze tussen 2000 en 2007 ook al sponsor.

Toch had de sportwinkelketen misschien liever nu niet ingestapt. Vorig jaar wisten de Fransen in totaal slechts vijf keer te winnen. Daarbij wel een paar heel mooie: Aurélien Paret-Peintre won een rit in de Giro d’Italia, terwijl Felix Gall datzelfde deed in de Tour de France. Hij werd uiteindelijk achtste in het eindklassement en deed tot op de laatste dag mee voor het bergklassement. In de laatste bergrit kon hij als enige Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar volgen.

Diezelfde Gall had een maandje eerder ook al een rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. In de aankomst bergop naar Leukerbad was hij de beste klimmer, daags voor het noodlottige ongeluk van Gino Mäder. Wat dat betreft was de zege van Dorian Godon in de Brabantse Pijl wel treffend: de doorbrekende Fransman poetste zo de mislukte voorjaarscampagne van Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet een beetje op.

Verder scoorde Ben O’Connor de nodige punten met een derde plek in het Critérium di Dauphiné en een zesde stek in de Tour Down Under. Maar verder was het eigenlijk heel mager voor de Franse equipe, die zich daardoor niet voor niets terugvinden op de twee na laatste plek in de ranglijst met WorldTeams. Op het einde van het seizoen nam Van Avermaet, die de laatste jaren toch een klein boegbeeld was geworden van de ploeg, bovendien afscheid.

Nieuwe kopmannen moeten leveren

Dat we dit artikel kunnen schrijven, had best nog wel wat voeten in aarde. Door het terugtrekken van Citroën zat Lavenu plots met een gat van zes miljoen in zijn begroting en was het voortbestaan van de ploeg zelfs even in gevaar. Door de komst van Decathlon is het budget nu juist gestegen met drie miljoen. Dat is nodig ook, want de Fransen moeten serieus aan de bak komend seizoen.

Decathlon-AG2R La Mondiale stond voorafgaand aan het seizoen 2024 namelijk op de laatste veilige plaats voor een WorldTour-licentie van 2026 tot en met 2028. En dus is er werk aan de winkel. Wat dat betreft is het vertrek van snelle puntenpakkers als Clément Venturini en Marc Sarreau niet de meest helpende hand. Voor hen in de plaats zijn echter Gianluca Polletvliet en voormalig topsprinter Sam Bennett binnengehaald.

Om de sprinttrein beter te begeleiden, werd in een latere stadium ook Edvald Boasson Hagen ingepast. Het geeft goed de intenties weer. Decathlon-AG2R La Mondiale past haar strategie aan om zo veel mogelijk UCI-punten pakken. Het heeft ook gevolgen voor de voorjaarskern. Oliver Naesen zal niet langer de uitgesproken kopman zijn op kasseien, maar mag met Dries De Bondt en Stan Dewulf gaan aanvallen op zoek naar succes.

Naesen moet verder vooral helpen in de grote rondes. De ploegleiding heeft meer fiducie in het bereiken van top 10-plekken in de grote rondes dan dat er korte resultaten in het voorjaar inzitten. Daarvoor moeten renners als Ben O’Connor, Aurélien Paret-Peintre (gaan samen naar de Giro d’Italia) en Gall (Tour) zorgen. Cosnefroy, Godon en de peperdure nieuwkomer Victor Lafay (die ze 1,5 miljoen euro per jaar betalen, naar verluidt) moeten het doen in de klimklassiekers.

Onbekende talenten

Wat betreft de toekomst zit het bij Decathlon-AG2R La Mondiale ook goed. Ze beschikken over zeven leuke talenten in de vorm van de snelle Pierre Gautheret en Bastien Tronchon (beiden 21), klimmers Alex Baudin (22) en Valentin Paret-Peintre (23), puncheur Jordan Labrosse (21) en klassiekertypes Paul Lapeira (23) en Valentin Retailleau (23). Al die mannen hebben ze zelf opgeleid bij de eigen opleidingsploeg, die voorheen beter bekend stond als Chambery CF.

Natuurlijk zijn dit niet de allergrootste talenten op aarde, maar dat waren Cosnefroy en Godon voorheen ook niet. Kortom: de kwaliteitsinjectie van Decathlon kan zo maar haar vruchten afwerpen, maar er is wel serieus werk aan de winkel voor ploegbaas Lavenu. Die is overigens wel een stapje teruggegaan: hij is niet langer General manager van de ploeg, maar sportief directeur. Zeg maar van Richard Plugge naar Merijn Zeeman gegaan.

Selectie Decathlon AG2R La Mondiale 2024

