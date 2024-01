dinsdag 23 januari 2024 om 19:28

Soudal Quick-Step-ploegleider: “Een goede Alaphilippe speelt in klassiekers mee met Van der Poel en Van Aert”

Voor Julian Alaphilippe is 2024 misschien wel het jaar van de waarheid. De inmiddels 31-jarige Fransman van Soudal Quick-Step wist al een prachtige erelijst bij elkaar te fietsen, maar presteerde de laatste twee seizoenen toch onder zijn gebruikelijke niveau. Ploegleider Geert Van Bondt heeft echter nog altijd veel vertrouwen in de tweevoudig wereldkampioen.

Twee wereldtitels, Strade Bianche, Milaan-San Remo, drie keer de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián, zes etappes in de Tour de France… Op de erelijst van Julian Alaphilippe prijken heel wat prestigieuze overwinningen, maar de laatste jaren lijkt de Franse publiekslieveling toch te zijn ingehaald door een nieuwe generatie, met Mathieu van der Poel en Wout van Aert als grootste uithangborden.

De grote vraag is dan ook: zien we de Alaphilippe van weleer ooit nog terug? In de voorbije Tour Down Under liet de puncheur in ieder geval weer veelbelovende dingen zien. De Fransman kwam weliswaar te kort voor de eindoverwinning, maar liet zich wel opmerken in de heuvelachtige etappes en eindigde als zesde in het algemeen klassement.

Dat zag ook oud-renner Geert Van Bondt, die tegenwoordig ploegleider is bij Soudal Quick-Step. “Toen Julian dinsdagochtend in het vliegtuig stapte, zei hij dat hij hier heel graag was en dat hij met een heel goed gevoel vertrok”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad. “Hij was heel blij dat hij de Tour Down Under had gedaan in de plaats van in en rond Calpe te trainen, zoals hij al tien jaar lang deed.”

“De twijfels zijn weg”

“Een blije Alaphilippe, hoewel hij niet gewonnen had: dat was wat we voor ogen hadden. We willen dat hij opnieuw finales rijdt in plaats van zich in uitzichtloze ontsnappingen te storten. Dat hij leert om opnieuw mee te doen om de zege. Want uiteindelijk draait het daarom. Hoe minder de uitslagen, hoe minder het vertrouwen. De Tour Down Under is een heel goede test geweest. Uit eigen ervaring weet ik dat zodra je een goede start maakt, de rest gemakkelijker wordt. De twijfels zijn weg.”

Maar resulteert dit straks ook in winst in bijvoorbeeld Milaan-San Remo of de Ronde van Vlaanderen? “Ik ben ervan overtuigd dat een goede Alaphilippe in de klassiekers opnieuw meespeelt met Van der Poel en Van Aert”, is Van Bondt van mening. “Na de Omloop en de Strade Bianche weten we hoe hij ervoor staat.”