Youri IJnsen • donderdag 15 februari 2024 om 07:30 donderdag 15 februari 2024 om 07:30

Movistar 2024: Spanjaarden verlangen naar meer, maar kan dat met ‘vroeger’?

Overzicht Langzaam maar zeker kijken we vooruit naar het Belgische Openingsweekend eind februari. Tot die tijd licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. We gaan verder met Movistar.



Doelstellingen Movistar Team 2024

Na het stoppen van Alejandro Valverde eind 2022, zocht Movistar-ploegbaas Eusebio Unzué tevergeefs naar een nieuwe kopman die de Spaanse veelvraat kon vervangen. Lange tijd leek hij die gevonden te hebben. Het stond in de sterren geschreven dat Carlos Rodríguez de overstap zou maken van INEOS Grenadiers. Naar verluidt was er al een mondeling akkoord sinds het einde van 2022, maar uiteindelijk bleek dat niets waard.

Na een zeer sterke Tour de France van de Spanjaard, was INEOS Grenadiers er alles aan gelegen om de jongeling (23) binnen boord te houden. Uiteindelijk gebeurde dat ook, maar daardoor moest Movistar laat in het seizoen nog op zoek naar een nieuwe kopman. Die kwam er wel, in verloren zoon Nairo Quintana. De Colombiaanse pocketklimmer verliet ‘zijn familie’ in 2020 voor Arkéa Samsic, maar de Fransen lieten hem eind 2022 vallen als een baksteen.

De Colombiaan had tijdens de Tour van dat jaar positief getest op tramadol. Omdat de pijnstiller officieel niet is verboden door de officiële instanties als dopingverbruik, mocht hij blijven koersen. Wel moest hij zijn zesde plek in de Tour afstaan omdat tramadol alleen als medische noodzaak toegestaan is. Bij Quintana was dat niet het geval. Door de zaak zat de Colombiaan een jaar zonder ploeg. Movistar nam hem afgelopen winter in genade aan.

Verder was het seizoen van Movistar dat wat je van een twaalfde plek verwacht: niet bijzonder. Er werden slechts drie zeges op WorldTour-niveau behaald: ritzeges in achtereenvolgens de UAE Tour, de Ronde van Romandië en de Giro d’Italia. Daarnaast werd Matteo Jorgenson tweede in Romandië en vierde in de E3 Saxo Classic, eindigde Enric Mas zesde in de Vuelta a España na een opgave in de Tour en scoorde Alex Aranburu een derde en vierde plek in Canada.

Grote rondes, maar dan?

De laatste jaren had Movistar een mooie transitie gemaakt. Voortbordurend op het nakende afscheid van Valverde, koos de Spaanse ploeg voor een meer internationalere karakter. Er werd werk gemaakt van sprinters en ook in het Vlaamse klassieke voorjaar moest de ploeg beter voor de dag komen. Dat lukte ook, dankzij Jorgenson en Iván García Cortina. Die eerste is echter na een sterke campagne vorig voorjaar vertrokken naar Visma | Lease a Bike.

Vorig seizoen was echter ook Fernando Gaviria nieuw bij de Spanjaarden. De Colombiaan stond ooit te boek als het volgende sprintwonder. Dat kwam er nooit helemaal uit. Vorig jaar gaf Unzué hem een contract voor één jaar. Ondanks slechts twee zeges (in de Vuelta a San Juan en de Ronde van Romandië), mocht de snelle Zuid-Amerikaan blijven. Movistar heeft ingezien dat er op sprintvlak veel UCI-punten te verdienen zijn. In 2024 begon Gaviria meteen met winnen.

Op klassiekergebied hebben de Spanjaarden wel ingeleverd. Spaans kampioen Oier Lazkano werd vorig jaar weliswaar tweede in Dwars Door Vlaanderen (na een sterke koers), maar dat moet hij nog altijd bevestigen. Voor de Vlaamse klassiekers is Rémi Cavagna er wel bij gekomen, maar de Fransman kreeg bij Soudal-Quick Step vast niet zonder reden geen kans in het voorjaar. Met Ruben Guerreiro en nieuwkomer Davide Formolo win je in de Ardennen ook de oorlog niet.

Het is dus vooral op het vlak van grote rondes waarop je Movistar in de smiezen moet houden. Enric Mas en Quintana hebben beiden aangetoond in het verleden op het podium van een grote ronde te kunnen eindigen, maar hoe veel is dat anno 2024 nog waard? De Colombiaan is over zijn top heen en Mas lijkt zijn plafond gevonden te hebben. Einer Rubio, Iván Sosa, Gonzalo Serrano, Aranburu en nieuwkomer Carlos Canal zijn de overige mannen om in de gaten te houden.

