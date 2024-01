maandag 15 januari 2024 om 13:42

Landa gaat Evenepoel assisteren, maar wil ook zelf nog scoren: “Blijf dromen van winst in een grote ronde”

Het zal even wennen zijn: Mikel Landa koerst vanaf dit seizoen in de kleuren van Soudal Quick-Step. De Bask krijgt in de Tour de France een rol als helper van Remco Evenepoel, maar start in de Vuelta a España als kopman. En wel als een kopman met ambitie. “Ik blijf dromen van winst in een grote ronde”, zei hij in gesprek met Sporza.

“Dat wordt wel alsmaar moeilijker voor mij, want de jaren verstrijken en er komen nieuwe rivalen bij”, aldus de 34-jarige klimmer, die de laatste vier seizoen uitkwam voor Bahrain Victorious. “Maar de voorbije jaren kwam ik in de buurt van het eindpodium. Dus waarom zou eindwinst niet meer mogelijk zijn?”

In feite is ‘in de buurt van het eindpodium’ nog wat zwak uitgedrukt. Landa stond in 2022 immers nog daadwerkelijk op het podium van de Giro d’Italia, als nummer drie. Het was voor de tweede keer dat hij top-drie reed in een grote ronde, want in 2015 was hij ook al eens derde in de Ronde van Italië. In 2023 fietste hij naar zijn voorlopig beste uitslag in de Vuelta. De ervaren ronderenner bleek niet bij machte om iets te doen aan het overwicht van Jumbo-Visma, maar eindigde na drie weken koers wel als vijfde in de eindstand.

Knechten (voor Evenepoel)

De Vuelta a España 2024 is nog ver weg. Tot die tijd zal Landa ook vooral veel in dienst rijden. “In de eerste plaats zal ik de ploeg zoveel mogelijk helpen. Soms zal dat in dienst zijn van Remco, soms in dienst van iemand anders”, klinkt het. In de Tour de France is Evenepoel de kopman van Soudal Quick-Step. “Ik wil Remco tot het einde van de bergetappes bijstaan. Dat is mijn taak als klimmer.”

“Of Remco de Tour kan winnen? Ik denk niet dat dat onmogelijk is. Maar we gaan hem nu nog geen druk opleggen. Remco rijdt voor het eerst de Tour. Er zijn rivalen (Pogacar en Vingegaard, red.) die elk al twee keer de Tour hebben gewonnen. We zullen zo dicht mogelijk bij hen proberen te blijven en zien waar ons dat kan brengen.” Landa gaf toe dat de ploeg rond Evenepoel ‘misschien niet even sterk als Visma | Lease a Bike en UAE Emirates’ is. “Maar Soudal-Quick Step heeft met de Vuelta al een grote ronde gewonnen. En de ploeg is nog versterkt.”