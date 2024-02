Youri IJnsen • woensdag 14 februari 2024 om 07:30 woensdag 14 februari 2024 om 07:30

EF Education-EasyPost 2024: Vreemdelingenlegioen smeden tot succesformule aan de hand van Langeveld

Overzicht Langzaam maar zeker kijken we vooruit naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Het ‘rechterrijtje’ begint met EF Education-EasyPost.



Doelstellingen EF Education-EasyPost 2024



In de vorige WorldTour-cyclus die eindige in 2022, was EF Education-EasyPost geregeld terug te vinden in de gevarenzone. Daarvan is op dit moment geen sprake, dankzij een sterk 2023. Ploegbaas Jonathan Vaughters noemde het niet voor niets een van de beste seizoenen voor zijn team ooit. Toch waren er ‘slechts’ vier zeges op WorldTour-niveau: twee ritzeges in de Giro d’Italia en eentje in zowel de Tour Down Under als de Ronde van Polen.

Toch waren de roze alternatievelingen maar dan eens beeldbepalend. Zo werd seizoensrevelatie Ben Healy tweede in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik, eindigde Hugh Carthy als vierde en achtste in respectievelijk de Tour of Guangxi en Tirreno-Adriatico. Oudgediende en jarenlang boegbeeld van de ploeg Rigoberto Urán werd dan nog zesde in de overschaduwde Ronde van Zwitserland.

Dé man van EF Education-EasyPost was niet nieuwkomer en olympisch kampioen Richard Carapaz, maar Neilson Powless. De 27-jarige Amerikaan won weliswaar maar twee keer, meteen in februari. Maar in het verdere verloop van 2023 maakte hij enorm veel indruk: derde in Dwars door Vlaanderen, vierde in Clásica San Sebastián, vijfde in de Ronde van Vlaanderen (als debutant) en zevende in Milaan-San Remo.

De reden dat Carapaz niet zijn gewenste niveau haalde, kwam vooral omdat hij na één dag Tour de France – zijn hoofddoel – al naar huis kon vanwege een valpartij. Hij en Carthy slaagden er verder niet in om een rol te spelen in een van de andere klassementen in de grote rondes. Sterker nog: een 23ste plaats van de Brit in de Vuelta was het beste klassementsresultaat. Terwijl Carthy er toch ook al eens als derde eindigde.

Goed zijn van januari tot en met oktober

Vaughters zet in 2024 in op een topjaar. “Als ik naar onze selectie op papier kijk, dan kunnen we – en moeten we – verrassen in koersen van het begin tot op het einde van het seizoen. Ik ben blij met de groep die we bij elkaar hebben kunnen krijgen. Het is een dynamisch geheel en het zit vol met jongens die attractief willen koersen.” Ploegleider Charles Wegelius vult aan: “We moeten blijven doen waar we goed in zijn.”

Concrete doelen spreken de Amerikanen echter niet uit. Toch is het geen moeilijk proefstuk om de puzzel op te lossen. In de voorjaarsklassiekers krijgt Powless de ruimte om zijn ding te doen, na zijn ferme debuut een jaar eerder. Moet gezegd: hij voegt zich vooralsnog pas na Milaan-San Remo bij de kasseienkern en doet daarna enkel nog Dwars Door Vlaanderen en de Ronde. Daarna volgt wel het drieluik in de Ardennen.

Met Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Mikkel Honoré en de terugkerende Michael Valgren, kan EF terugvallen op een gemêleerd gezelschap in Vlaanderen. Daarnaast krijgt ook de sterke Nederlandse sprinter Marijn van den Berg zijn kansen. De Amerikanen gaan hem uitspelen in onder meer Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Ook Parijs-Roubaix staat voorlopig op de planning van Van den Berg.

Naast Powless rekenen de rozenhemden in de heuvelklassiekers uiteraard ook op Healy. Naast hen zien we in die koersen ook Carapaz en aanwinst Rui Costa terug. Normaliter zouden talenten als Andrea Piccolo (bijna 23 jaar) – die voor zijn doorbreekjaar staat – en toptalent Darren Rafferty (20) in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook geen modderfiguur slaan. Hun deelname is echter nog in nevelen gehuld.

Datzelfde geldt voor de grote rondes. Vooralsnog staan Carapaz en Powless als enigen gepland voor de Tour, terwijl de voorlopige Giro-selectie met Valgren, Simon Carr (die al won dit seizoen) en Georg Steinhauser slechts drie namen telt. De Vuelta-ploeg is zelfs nog blanco. Aangezien de Tour het belangrijkste is voor de ploeg, mogen we er vanuit gaan dat Carapaz voor een goed eindklassement gaat. De klimmer uit Ecuador stond ooit op alle grote ronde-podia.

Bij EF Education-EasyPost hebben ze meer renners in huis voor de grote rondes. Maar over de ambities en doelstellingen van bijvoorbeeld Carthy, Esteban Chaves en Urán is nog vrijwel niets bekend. Wel kondigde die laatste onlangs nog zijn afscheid aan. De 37-jarige Colombiaan zwaait waarschijnlijk na de Olympische Spelen van deze zomer af. Het is hoe dan ook zijn laatste seizoen, waar hij overigens al wel goed aan is begonnen.

Verjongingskuur dankzij Langeveld

Wat ook opvalt bij de ploeg, is het grote aantal neoprofs. Liefst zeven van de tien nieuwkomers beginnen aan hun eerste jaar als prof. Dat komt vooral door Sebastian Langeveld. De 39-jarige Nederlander maakte tot eind 2022 jarenlang zelfs deel uit van deze ploeg en is daarna als ploegleider én hoofd scouting bij EF Education-EasyPost betrokken gebleven. De hand van de voormalig klassiekerspecialist is meteen zichtbaar.

De eerder aangehaalde Rafferty is het grootste talent wat ze hebben binnengehaald. Ook de 20-jarige Brit met Indiase roots Lukas Nerurkar (wiens vader Richard in 1996 vijfde werd op de olympische marathon) heeft een mooie toekomst voor zich. Datzelfde geldt voor pocketklimmer Archie Ryan, die overkwam van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Voor hem is het vooral zaak zijn slepende blessure onder de knie te houden.





Jonge talenten die meteen overkomen van de junioren naar de profs zijn sinds Remco Evenepoel in 2018 niet meer op een hand te tellen. De volgende in de rij is Markel Beloki. Ja wel, de zoon van voormalig Lance Armstrong-uitdager Joseba (die na zijn doodsmak in de afdaling van de La Rochette 2003 nooit meer op niveau kwam). Verder zijn er nog de sterke Britse allrounder Jack Rootkin-Gray en de onbekende Japanner Yuhi Todome.

De laatste jonge nieuwkomer is een Nederlander. Eentje met een bijzonder verhaal. De 22-jarige Jardi van der Lee viel in zijn jeugd zelden op en begon 2023 op clubniveau bij de gerenommeerde wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. Door corona vielen zijn eerste twee jaren als belofte in het water, maar werd hij in diezelfde periode groot in eRacing. Vanaf mei 2023 vertaalde hij dat plots naar goede klimresultaten en nu mag hij zichzelf WorldTour-prof noemen.

