Youri IJnsen • vrijdag 16 februari 2024 om 07:30 vrijdag 16 februari 2024 om 07:30

Jayco-AlUla 2024: Dylan Groenewegen opnieuw aan de basis van een revolutie

Langzaam maar zeker kijken we vooruit naar het Belgische Openingsweekend eind februari. Tot die tijd licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. De volgende is Jayco-AlUla.



Transfers Jayco AlUla 2024



In

Uit

Doelstellingen Jayco AlUla 2024



Jayco-AlUla is al jarenlang een leuke ploeg om te volgen. Ze hebben ook altijd sterke renners gehad, zoals bijvoorbeeld Adam Yates en – toen nog in zijn betere jaren – Johan Esteban Chaves. De laatste paar seizoenen loopt het echter enigszins stroef. Na 2021 is er een omgang aan de gang. Een heleboel Australiërs uit de vaste kern moesten vertrekken en daarvoor in de plaats kwamen veelal buitenlandse aanwinsten.

Verreweg de bekendste en tevens meest succesvolle, is Dylan Groenewegen. De sprinter stond in 2016 aan de basis van ontwikkeling van lachertje LottoNL-Jumbo naar het beste team van de wereld, Visma | Lease a Bike. Juist hijzelf koos eind 2021 eieren voor zijn geld en sindsdien zit Jayco-AlUla ook in de lift. Met het afkopen van de doorlopende contracten van Caleb Ewan en Luke Plapp, trokken de Australiërs deze winter plots twee extra kopmannen aan.

Daarmee is de ploeg een van de grotere winnaars op de transfermarkt. Naast Groenewegen, Ewan en Plapp, beschikt Jayco-AlUla immers ook nog over Simon Yates en Michael Matthews. Daarnaast investeerde ploegeigenaar Gerry Ryan de afgelopen winter in de komst van Max Walscheid en Mauro Schmid. Met de Duitser krijgt de sprinttrein meer cachet en Schmid moet zijn partij kunnen meeblazen in de heuvelklassiekers en kortere rondjes.

Dat is ook nodig, want vorig jaar was het maar zo-zo voor de Australiërs. Logisch ook, want anders eindig je niet als dertiende op de UCI Team Ranking. Yates werd weliswaar tweede in de Tour Down Under, vierde in de Tour de France en Parijs-Nice en vijfde in de Ronde van Lombardije, maar de andere topresultaten waren een derde plek in de GP de Québec (Matthews) en zevende in de Giro d’Italia (Eddie Dunbar). Leuk, maar niet meer dan dat.

Scoren op meerdere vlakken

Toch lijkt het erop dat 2024 het omslagjaar is. Jayco-AlUla is in ieder geval goed begonnen. Ze staan al op zeven zeges dit jaar. Daar hadden ze vorig jaar tot half mei voor nodig. Door de nieuwe stootkracht aan de bovenkant van de pyramide, zou de goede seizoensstart een voorbode kunnen zijn. Al moeten we er wel meteen bij vermelden dat ze behoudens Matthews geen échte speerpunten in het voorjaar hebben.

Wel gaat Yates voor het eerst in jaren het complete Ardense drieluik rijden, waarbij hij debuteert in de Amstel Gold Race. In de zomer pakt hij de handschoen op tegen de supermensen in de Tour. Ook Groenewegen gaat naar Frankrijk toe, met in ieder geval Luka Mezgec en Elmar Reinders aan zijn zijde. Overigens zal Matthews dit seizoen ook een aantal keer de lead out voor de Nederlander doen, wie weet ook wel in de Tour.

Rondetalent en dubbel Australisch kampioen Plapp gaat voor het eerst van het kopmanschap proeven in een grote ronde tijdens de Giro d’Italia. Ook Dunbar gaat er opnieuw naartoe; vorig jaar stond hij lang bij de eerste vijf, maar zakte hij er in de laatste tijdrit helemaal doorheen. Met Filippo Zana hebben ze nog een sterke klimmer aan boord. Ewan zal samen met Walscheid de sprints voor zijn rekening nemen in Italië.

Dat geldt ook voor de Vuelta a España. Campbell Stewart is eveneens onderdeel van de trein van The PocketRocket; hij doet ook beide grote rondes. Wat dat betreft zijn de kopmannen mooi verdeeld het komende seizoen. Grote kans dat Yates mogelijk ook de Vuelta nog aan zijn seizoen vastplakt, al valt de Ronde van Spanje dit jaar wel een week eerder. De start is al op 17 augustus, amper vier weken na de laatste Tourrit.

Leuke talentjes

Bij de Australiërs beschikken ze ook over een aantal veelbelovende jonge renners. Plapp (23) en Schmid (24) zijn de revue al gepasseerd, maar hij is niet de enige. Denk bijvoorbeeld aan de Australische klimmer Rudy Porter (23), zijn snelle landgenoot Blake Quick (23), de jonge allrounder met een sterk eindschot Anders Foldager (22) en puncheurs Felix Engelhardt (23) en Davide De Pretto (21). Allemaal zijn zij tot iets moois in staat.

Met rondetalent Jesús David Peña (23) hebben ze wel echt een pareltje in huis. De jongeling had het in zijn eerste profjaar (2022) lastig, maar vorig jaar werd hij vijfde in de Ronde van Slovenië (waar hij een rit won), derde in de Ronde van Oostenrijk en ook achtste in de Tour of Guangxi (WorldTour). Als hij dat een goed gevolg kan geven, hebben ze het zitten. Let dit seizoen ook goed op het Ethiopische klimtalent Welay Hagos Berhe.

Selectie Jayco AlUla 2024



Renners