Youri IJnsen • dinsdag 6 februari 2024 om 07:30 dinsdag 6 februari 2024 om 07:30

Visma | Lease a Bike 2024: Twee openstaande rekeningen voor Wout van Aert

Overzicht Het WK veldrijden zit erop en de eerste wegkoersen zijn al afgewerkt. Het is stilaan uitkijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. Nummer twee was Jumbo-Visma, wat nu Visma | Lease a Bike is.



Transfers Visma | Lease a Bike

In

Uit

Doelstellingen 2024 Visma | Lease a Bike

Jumbo-Visma deed in 2023 iets wat nog nooit een wielerploeg heeft gedaan en ook niet snel weer zal gebeuren: het won alle drie de grote rondes, met ook nog eens drie verschillende renners. En dat trio stond in die laatste ook nog eens allemaal op het podium. Het is uitkijken naar de Amazon Prime-documentaire die in maart uitkomt, want daarin zal er ruim aandacht zijn voor dit absoluut dominante staaltje van wielergeschiedenis én de stroeve hoofdsponsor-zoektocht.

Het Nederlandse WorldTeam betaalde wel opnieuw de prijs voor haar grote succes. Waar een paar jaar geleden Dylan Groenewegen al besloot zijn doorlopende verbintenis met de ploeg te verbreken, deed die andere vormgever dat afgelopen winter ook. Primož Roglič vertrok, die samen met Groenewegen in 2016 aan de basis stond van de hervorming van de ploeg. De Sloveen maakt van BORA-hansgrohe plots een grote concurrent.

Het heeft ook gevolgen voor de ambities van Visma | Lease a Bike in 2024. Met titelverdediger Jonas Vingegaard zetten ze komende zomer opnieuw in op de eindzege in de Tour de France. Ze starten er opnieuw met twee kopmannen: Sepp Kuss is niet langer meesterknecht in de bergen, maar begint als mede-kopman in Frankrijk. Met de noodgedwongen gestopte Nathan Van Hooydonck en de afwezige Wout van Aert, verliest de Deen nog twee sterke krachten.

Met de toegenomen concurrentie en de minder sterke eigen bezetting, is een nieuwe Tourzege een misschien nog wel grotere uitdaging dan het de laatste twee seizoenen is geweest. Het is niet alleen meer Tadej Pogačar (die bovendien Juan Ayuso, João Almeida én Adam Yates naast zich heeft) op wie ze moeten letten, maar in de Tour komen daar dit jaar Roglič én Remco Evenepoel bij. Het zoeken naar bondgenoten zal snel beginnen.

Geweer van schouder veranderen

Net als in de Tour, gaat Visma | Lease a Bike ook opnieuw voor de eindzege in de Vuelta a España. Titelverdediger Kuss gaat daar als kopman naartoe en na de Ronde van Frankrijk bepaalt de ploeg of hij daar Vingegaard naast zich krijgt. Van Aert maakt er wél zijn opwachting, net als Ben Tulett. De verwachtingen rondom de jonge Brit zijn groot en in Spanje moet hij vooral leren van de rest van de ploeg. Robert Gesink zet in Madrid een punt achter zijn loopbaan.

De ervaren Nederlander zal in mei ook de Giro d’Italia aandoen, net als Van Aert overigens. In Italië maakt ook Olav Kooij zijn grote ronde-debuut. De ploeg heeft laten weten in de Giro niet voor de eindzege te gaan, maar om zich te focussen op dagsucces. In de massasprints zal dat met sprinter Kooi zijn, Van Aert neemt de iets lastigere ritten voor zijn rekening. Wilco Kelderman, Attila Valter en Cian Uijtdebroeks mogen in de bergen en algemeen klassement hun ding doen.

Toch ligt de focus zeker niet alleen bij de grote rondes. Op de vraag of de klassiekers in 2024 belangrijker zijn dan de Tour, antwoordde teambaas Richard Plugge in december: “Ja en nee”. Dat is veelzeggend, want het geeft het belang van Visma | Lease a Bike in het voorjaar goed weer. Het is niet ondergeschikt aan de Tour. Dat komt omdat de ploeg nog nooit de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Dat is een hoofddoel dit jaar.

Met Van Aert hebben ze een renner die absoluut de Hel van het Noorden kan winnen. Over De Ronde heeft de Belg zelf al gezegd dat Mathieu van der Poel en Pogačar ‘misschien een tikkeltje getalenteerder zijn in lange koersen’. Maar als Visma | Lease a Bike kan voorkomen dat het uitdraait op een man-tegen-man-gevecht, is ook de Nederlandse wereldkampioen klein te krijgen door het geel-zwarte YellowB. Van Aert zelf heeft alvast heel zijn programma op de schop gegooid om nu wél de boventoon te voren begin april.



Uiteraard is Visma | Lease a Bike met Van Hooydonck een onmisbare kracht kwijtgeraakt in het voorjaar. Met mannen als Europees kampioen Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nederlands kampioen Dylan van Baarle zijn er wel nog altijd drie kleppers die naast Van Aert óók die monumentale zege op kasseien kunnen binnenhalen. Met name Benoot is met zijn kwaliteiten aartsgevaarlijk in een anticiperende groep.

Jonge honden

Naast de grote rondes en de klassiekers, is opleiden een van de andere kernpunten binnen de structuur van Visma | Lease a Bike. Het liefst wil het Nederlandse team de volgende generatie toppers zelf ontwikkelen. Jonge talenten als de eerder genoemde Tulett, Uijtdebroeks, Valter en ook Matteo Jorgensen en Tom Gloag komen weliswaar van buitenaf, maar horen ook bij de laag renners die op den duur het kopmanschap kunnen pakken.

Veelzijdige sprinter Kooij is het levende voorbeeld dat het kan. Hij werd door Visma | Lease a Bike vanaf de beloften helemaal zelf opgeleid tot aan de wereldtop. Datzelfde traject volgen nu klassementsrenner Johannes Staune-Mittet en met name klassiekerspecialist in spe Per Strand Hagenes. De verwachtingen voor die laatste zijn heel hoog. Mogelijk dat hij zelfs in 2024 al flitsen op het allerhoogste niveau laat zien. En dan is er ook nog het speciale project rondom de 28-jarige Bart Lemmen, die in de Tour Down Under zijn groeimarge al liet zien.

Selectie Visma | Lease a Bike 2024

Renners