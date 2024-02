Youri IJnsen • zondag 11 februari 2024 om 07:30 zondag 11 februari 2024 om 07:30

Groupama-FDJ 2024: Toptalenten Grégoire, Martinez en Penhoët maken nu de dienst uit

Overzicht De wielerwereld focust zich na het WK veldrijden meer en meer op de weg. Het is stilaan uitkijken naar het Belgische Openingsweekend eind februari. In de tussenliggende weken licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. De volgende op onze lijst is Groupama-FDJ.



Transfers Groupama-FDJ 2024



In

Uit

Doelstellingen Groupama-FDJ 2024



2023 luidde het einde van een tijdperk in voor ploegeigenaar Marc Madiot. Jarenlang hadden Arnaud Démare en Thibaut Pinot zijn ploeg gedragen. Het waren de absolute vedettes van Groupama-FDJ. Maar aan alle goeds komt een eind. Sprinter Démare (32) vertrok met veel onvrede over het niet naar de Tour de France gaan nog tijdens de tussentijdse transfer window in augustus per direct naar Arkéa-B&B Hotels.

Pinot vond dat het op zijn 33ste wel mooi was geweest in de wielerwereld. Toch had er voor hem nog zeker een goed jaar (of twee) ingezeten. De Franse ezel- en geitenhouder was vorig seizoen namelijk nog de renner van Groupama-FDJ die de meeste punten verzamelde. In zijn laatste seizoen als prof werd hij onder andere nog vijfde in de Giro d’Italia, waar hij het bergklassement won. “Zorg goed voor de ploeg”, waren zijn woorden na zijn laatste koers.

Dat zullen in eerste instantie de drie kopmannen van de ploeg moeten doen. Dat zijn ronderenner David Gaudu, klassiekerspecialist c.q. tijdritwonder Stefan Küng en Frans kampioen Valentin Madouas. Die laatste richt zich in het eerste deel van het seizoen opnieuw op de klassiekers. Hij droomt van zeges in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen (in 2022 was hij daar derde). Ook wil hij in de zomer graag een Tourrit winnen en de Olympische Spelen in eigen land rijden.

In de klassiekers zal hij opnieuw bijval krijgen van Küng, die vorig jaar overal tot diep in de finale meedeed. Zelfs in de Bretagne Classic in het najaar, die gewonnen werd door Madouas. De Zwitserse tijdrijder is gemaakt voor Parijs-Roubaix en hoopt daar andermaal op een dichte ereplaats. Gaudu richt zijn pijlen dit voorjaar vooral op Parijs-Nice en de Ardennenklassiekers. Deze zomer hoopt hij te scoren in de Tour, waar Küng en Madouas hem bijstaan.

Nieuwe generatie neemt stokje over

Achter de drie kopmannen staat een trio klaar om hen op te volgen. Dat was ook precies de volgorde met de behaalde UCI-punten vorig jaar. Pinot pakte dus de meeste, voor Küng, Madouas en Gaudu. Daarna volgden op dat lijstje Romain Grégoire, Lenny Martinez en Paul Penhoët. Net dat zijn de drie namen voor de toekomst. Zij moeten straks op termijn Démare en Pinot doen vergeten.

Vooral Grégoire geldt als een absoluut toptalent. Een echte puncheur. Vorig jaar werd hij al verrassend achtste in Strade Bianche, maar dit seizoen zijn de verwachtingen hooggespannen tijdens het Ardense drieluik in april. Insiders denken dat de 21-jarige Fransman in staat moet zijn om in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik hetzelfde te doen als Julian Alaphilippe als tweedejaars prof deed in 2015.

Hij werd zevende in Nederland en twee keer tweede in België. Grégoire is ook al zeker van een debuut in de Tour. Dat geldt niet voor pocketklimmer Martinez, al maakte ook hij al enorm veel indruk in 2023. Hij werd onder meer twaalfde in de rondes van het Baskenland en Polen, won de Mont Ventoux Challenge en droeg in de Vuelta a España ook nog eens een aantal dagen de rode leiderstrui. Martinez gaat dit jaar voor het kopmanschap in Spanje.

Penhoët staat de eerste maanden van het jaar buitenspel met een knieblessure, maar ook hij komt eraan. Er zijn maar weinig renners geweest die in 2023 zo constant waren als Penhoët. In totaal werkte hij zestig koersdagen af. In bijna de helft (!) daarvan (28) eindigde de jonge, Franse snelheidsduivel bij de eerste tien. Opvallend genoeg waren twaalf van die noteringen ná het vertrek van Arnaud Démare op 1 augustus. Zijn opvolger is al in huis.

Naast de drie toekomstige kopmannen, zit er nog veel jong spul bij Groupama-FDJ die je met argusogen in de gaten moet houden. Denk aan de Nieuw-Zeelandse klimmer Reuben Thompson, klassiekerspecialisten in spe Lewis Askey en Samuel Watson en vooral de snelle Nieuw-Zeelander Laurence Pithie. Hij sprintte in januari immers al naar de zege in de WorldTour-eendagskoers Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Selectie Groupama-FDJ 2024



Renners