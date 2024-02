Youri IJnsen • zondag 18 februari 2024 om 07:30 zondag 18 februari 2024 om 07:30

Cofidis 2024: Gaan de Fransen niet alleen kleurloos, maar ook roemloos ten onder?

Overzicht Nog minder dan een week en daarna begint voor vele mensen écht het nieuwe wielerjaar. Dan staat in België het Openingsweekend op het programma, met daarin Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. We komen daarmee ook langzaamaan in het zicht van de laatste voorstellingen in de rubriek Wielerploegen 2024. We gaan verder met Cofidis.



Doelstellingen Cofidis 2024

Cofidis onderging afgelopen winter een ware gedaanteverwisseling. De ploeg van de excentrieke sportieve directeur Cédric Vasseur zwaaide liefst twaalf renners uit en haalde daarvoor ook weer een dozijn terug. Maar om nu te zeggen dat de ploeg er onnoemelijk veel sterker op geworden is? Nee, niet bepaald. Bij de nieuwe namen zitten wel een aantal bekendere, zoals Kenny Elissonde, Alexis Gougeard, Ben Hermans, Gorka Izagirre en Stefano Oldani.

Behoudens het kenmerkende rode shirt wat ze al jarenlang hebben, ontbreekt het Cofidis eigenlijk een beetje aan een identiteit. Het is niet een typische ploeg voor de grote rondes, klassiekers of sprints en om eerlijk te zijn: ook voor aanvallers en vrijbuiters zal er niet snel herkenning zijn bij de Franse equipe. Het is een beetje de grijze muis van de WorldTour. De beeldbepalende renners van de laatste jaren heten Jesús Herrada en Guillaume Martin (hoofdfoto).

Vorig jaar wonnen de Fransen slechts vier keer op WorldTour-niveau. Daaronder echter wel drie etappes in de grote rondes. De inmiddels vertrokken Victor Lafay bezorgde Cofidis voor het eerst in dertien jaar (!) een ritzege in de Tour de France. Later in de ronde deed Ion Izagirre er nog een tweede etappe bij. Jesús Herrada was dan weer de beste in een etappe tijdens de Vuelta a España. De laatste WorldTour-zege was in de Tour Down Under (Bryan Coquard).

Het leverde Cofidis niet heel veel UCI-punten op en daarom staan ze waarschijnlijk ook zo laag op de WorldTeam Ranking. Ook in de Coupe de France konden ze niet echt een stempel drukken en dus zal 2023 een jaar voor Vasseur zijn om snel te vergeten, maar door het Tour-succes toch ook weer niet. Een van de lichtpuntjes in de grauwe duisternis bij Cofidis, is de Belgische snelle man Milan Fretin. Hij is veelbelovend begonnen aan 2024.



Verder is het voor Cofidis vooral te hopen dat de sterke renners een paar uitschieters hebben. Coquard is immers geen veelwinnaar op WorldTour-niveau en datzelfde geldt voor Martin en Izagirre. Jesús Herrada pakt wel ieder jaar zijn overwinningen mee. De ervaren Spaanse aanvaller heeft patent op vroege vluchten die het halen tot het einde. Dat mag hij weer in de Vuelta a España laten zien, waar Martin ook gaat starten nadat hij eerst de Tour doet met Coquard.

Toch gloort er hoop voor Cofidis. Met Axel Zingle hebben ze wel een afmaker in de ploeg. Hij kan uit de voeten op bijna iedere klassiekerprofiel en heeft daarna een loeivervelend eindschot in huis. Het is wachten op zijn grote doorbraak. Een koers als de Brabantse Pijl of Dwars Door Vlaanderen kan dit jaar best al eens in zijn plooi vallen voor Zingle. Hij doet in ieder geval het Openingsweekend en gaat in de zomer ook opnieuw naar La Grande Boucle.

De grote vraag is of hij met zijn kwaliteiten kan voorkomen dat Cofidis naar de degradatiezone verhuist. Die kans is met deze selectie namelijk best reëel, omdat de ploegen onder hen op de ranking zich wel fors versterkt hebben.

Selectie Cofidis 2024

