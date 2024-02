Youri IJnsen • woensdag 21 februari 2024 om 07:30 woensdag 21 februari 2024 om 07:30

Arkéa-B&B Hotels 2024: Code rood, maar die boodschap is wel begrepen

Overzicht Nog een paar dagen tot het Belgische Openingsweekend! Tot die tijd licht WielerFlits elke dag een WorldTeam uit in de serie Wielerploegen 2024. Dat doen we aan de hand van de UCI Team Ranking van 2023, die we van boven naar beneden afwerken in volgorde. De voorlaatste beurt is voor Arkéa-B&B Hotels.



Doelstellingen Arkéa-B&B Hotels 2024



Promovendus Arkéa-Samsic lijkt na één jaar WorldTour alweer hard op weg naar het ProTeam-niveau. De Franse ploeg steeg in 2022 ferm boven zichzelf uit, maar kwam zichzelf in 2023 keihard tegen. Amper tien zeges werden er geboekt, waarvan geen enkele op WorldTour-niveau. Door verschillende omstandigheden haalden puntenpakkers als Nacer Bouhanni, David Dekker en Hugo Hofstetter hun niveau niet.

De grootste overwinningen van de ploeg waren ritzeges in UCI ProSeries-wedstrijden de Arctic Race of Norway (Clément Champoussin) en de Tour of Luxembourg (Jenthe Biermans). Verder merken we een vierde plek voor Arnaud Démare op in de BEMER Classic, met daarnaast een zesde plaats voor Louis Barré in de Tour of Guangxi. Verder werden er nergens top 10-noteringen behaald in WorldTour-wedstrijden. Dat mag je als slecht bestempelen.

Dat werd halverwege het seizoen al ingezien door ploegbaas Emmanuel Hubert. De ploeg zag de kans om Groupama-FDJ-boegbeeld Démare over te nemen in augustus, nadat de sterke sprinter tegen de afspraken in thuis werd gehouden van de Tour de France door Marc Madiot. De 31-jarige Fransman bewees direct zijn waarde voor de ploeg. In twee maanden tijd boekte hij 20% van alle seizoenszeges.

Dat UCI-punten de tactiek van Arkéa-B&B Hotels beïnvloedt, blijkt uit de transferstrategie van afgelopen winter. Jarenlange dure kracht Warren Barguil werd aan de kant gezet en ook Hofstetter betaalde de prijs voor een mager seizoen. Voor hen in de plaats kwamen er verschillende versterkingen. Zo komt er met Florian Sénéchal een klassiekerkopman aan boord, zijn Vincenzo Albanese en Clément Venturini echte puntenpakkers en versterkt Miles Scotson de sprinttrein.

Het draait allemaal om de punten; reist de ster van Vauquelin wel hoog genoeg?

Natuurlijk zijn de nieuwe namen allemaal geen wereldtoppers. Daar beschikt deze ploeg (nog) niet over. Wel werden de opties verbreed. Met Démare, Sénéchal én Matis Louvel heb je drie Fransen binnen je rangen die kunnen meedoen om de top-10 in de kasseienklassiekers. Sterke sprinter Albanese was met zijn puntentotaal in 2023 de derde man binnen Arkéa-Samsic geweest en dus ook een behoorlijke versterking.

Dat geldt eveneens voor Venturini, die met name in het Franse circuit veel top 5-plaatsen kan behalen. Voor een equipe uit eigenland geen overbodige luxe. Zet daar mannen als Biermans, Dekker, Daniel McLay en vooral Luca Mozzato bij en je hebt een heel batterij aan snelle mannen sterke renners met een goed goed eindschot. Wat dat betreft was de terugkeer van Amaury Capiot op niveau in het voorseizoen ook een welkome toevoeging.

De betere klimmers in de ploeg heten Champoussin en Cristián Rodríguez, de Spanjaard. Toch is er ook heel veel vertrouwen in het grote talent Kévin Vauquelin. De 22-jarige Fransman vertoont trekjes van een jonge Tom Dumoulin. Hij heeft een uitstekende tijdrit en kan dat vermogen bergop steeds beter kwijt. Hij is alvast voortvarend aan het seizoen begonnen met een tijdritzege (en tweede plek in het eindklassement) van de Ster van Bèsseges.

Maar niet alleen Vauquelin heeft een mooie toekomst voor zich. Ook Barré (23) kan dit seizoen zijn stempel drukken. Hij komt het beste tot zijn recht in heuvelachtige eendagskoersen. Dan zijn er ook nog klimmers Alessandro Verre (22) en Ewen Costiou (21), tijdritaanwinst Raúl García (22) en het eerder benoemde kasseientalent Louvel (24). Kortom: veel aanknopingspunten voor Hubert en co, maar het moet wel allemaal op zijn plaats vallen.

