donderdag 11 januari 2024 om 09:55

Ilan Van Wilder krijgt kansen bij Soudal Quick-Step: “Ik vind er een goede balans”

Ilan Van Wilder zal dit jaar in meerdere wedstrijden aantreden als kopman van Soudal Quick-Step. Dat heeft de 23-jarige renner eerder deze week laten weten in gesprek met Sporza. “Een mooie combinatie van eigen kansen en helpen”, zo noemt Van Wilder het zelf.

De Belgische ronderenner in spe keek op de persdag van zijn ploeg Soudal Quick-Step alvast vooruit naar het nieuwe wielerseizoen. Zijn programma voor de eerste koersmaanden kwam ter sprake. Van Wilder trapt zijn eerste wedstrijdkilometers weg in de Challenge Mallorca. “Daarna krijg ik een mooie kans voor een klassement in de UAE Tour.”

“Dan volgt Parijs-Nice met Remco (Evenepoel, red.). We starten er met een goeie ploeg. Het is een hoofddoel om het daar heel goed te doen.” Van Wilder zal daarna weer voor eigen rekening rijden in de Ronde van Catalonië en Ronde van Romandië. “Ik krijg bij Soudal Quick-Step een mooie combinatie van eigen kansen en helpen. Ik vind er een goede balans. Het wordt elk jaar opgebouwd en ik probeer elk jaar een stapje te zetten. Dat lukt goed.”

Tour de France

In de zomer van 2024 hoopt Van Wilder zijn debuut te maken in de Tour de France, en zijn landgenoot Remco Evenepoel bij te staan in diens jacht op een goede eindklassering. “Dat staat alleen nog niet vast. Ik zit in de grote preselectie. Laat ons hopen van wel. Er zijn veel sterke jongens. Ik zie echt een sterke ploeg voor de grote rondes.”

Van Wilder zal ongetwijfeld tevreden terugblikken op het afgelopen wielerseizoen. In het voorjaar van 2023 werd hij derde in de Trofeo Serra en derde in de Volta ao Algarve, in mei eindigde hij als twaalfde in de Giro d’Italia, maar de Belg maakte pas echt indruk in het najaar. Hij won in een tijdspanne van iets meer dan een maand namelijk de Deutschland Tour en Tre Valli Varesine.