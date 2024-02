Youri IJnsen • maandag 19 februari 2024 om 07:30 maandag 19 februari 2024 om 07:30

Team dsm-firmenich PostNL 2024: Fabio Jakobsen als nieuw ijkpunt in weg omhoog

Nog minder dan een week en daarna begint voor vele mensen écht het nieuwe wielerjaar. Dan staat in België het Openingsweekend op het programma, met daarin Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. We komen daarmee ook langzaamaan in het zicht van de laatste voorstellingen in de rubriek Wielerploegen 2024. De volgende in de rij is dsm-firmenich PostNL.



Doelstellingen dsm-firmenich PostNL 2024



Na twee moeizame seizoenen in de kelder van de WorldTour had dsm-firmenich PostNL (hoe de ploeg nu officieel heet) het afgelopen jaar opnieuw niet makkelijk. Toch waren er heel wat positieve opstekers. Zo won Marius Mayrhofer de Cadel Evans Great Ocean Road Race, zegevierde Alberto Dainese in zowel de Giro d’Italia en de Vuelta a España, werd Andreas Leknessund achtste in de Giro. Daarnaast braken Sam Welsford en ook Lorenzo Milesi door.

Veelbelovende resultaten, maar al die mannen hebben ook één ding gemeen. Geen van allen rijdt nu nog voor de ploeg. Is dat erg? Nee, want ploegbaas Iwan Spekenbrink zag een diep gekoesterde wens in vervulling gaan. De mogelijkheid ontstond om Fabio Jakobsen over te nemen van Soudal-Quick-Step en daarmee kreeg Spekenbrink eindelijk weer de topsprinter in zijn ploeg. Dat het een Nederlander was, was sponsortechnisch helemaal mooi.



Het sprintproject van de ploeg brengt Jakobsen komend seizoen aan de start van zowel de Giro d’Italia als de Tour de France. Pas tegen die tijd denkt dat zijn nieuwe trein volledig in optima forma te werk gaat. Hij zal vaak op pad gaan met zijn eigen lead out, Bram Welten. Daarvoor zal als positioner vaak Timo Roosen plaatsnemen. In de grote rondes komen daar Nils Eekhoff en/of Alex Edmondson bij. Als men in de Giro en de Tour een rit wint, is het jaar geslaagd.

Dat zijn althans de woorden van Jakobsen. Hijzelf moet daarvoor zorgen. De andere sprinters van de ploeg zijn de piepjonge Casper van Uden – die meteen een etappezege boekte in de AlUla Tour – en verrassend genoeg Emīls Liepiņš (31 jaar). De kampioen van Letland kwam over van Lidl-Trek, maar kreeg daar nooit de kans om voor zichzelf te sprinten. Dat geldt ook bij vorige werkgevers van Liepiņš. Toch ziet men dat bij dsm-firmenich PostNL anders.

Heel veel talent en twee Franse routiniers

Er kwamen de afgelopen winter heel veel Nederlanders bij. Van vier oranjehemden in 2023 zijn dat er nu liefst elf. Bij de nieuwkomers zat ook een oude bekende. Warren Barguil keerde terug, nadat hij in 2017 nog met veel bombarie bij de ploeg vertrok. Hij zal samen met landgenoot Romain Bardet de kar trekken voor de jonge klassementsrenners en klimmers die er in de ploeg huizen. Samen met Jakobsen gaan de Fransen voor ritzeges in de Tour.

Waar Barguil in april de heuvelklassiekers zal rijden, gaan Jakobsen en Bardet ook naar de Giro d’Italia. De sprinter moet er voor dagsucces zorgen, terwijl de klimmer voor een klassement gaat. Toptalent Max Poole krijgen in de Giro echter ook de ruimte om te ontdekken wat hij nu al in een grote ronde kan. Op zijn voorlopige programma staat ook de Vuelta a España, maar dat is even afwachting. Met Oscar Onley is er namelijk nog een groot rondetalent aan boord.

dsm-firmenich PostNL stond voor dit jaar op een zeventiende plek in de promotie-degradatie-strijd. Geen ramp, want na het huidige seizoen maakt ook volgend jaar nog deel uit van de WorldTour-cyclus. Het geeft ze de tijd om talenten te blijven ontwikkelen. Daarvan rijden er best veel binnen hun rangen: Tobias Lund Andresen (21), Pavel Bittner (21), Matthew Dinham (23), Patrick Eddy (21), Sean Flynn (23), Enzo Leijnse (22) en Frank van den Broek (23). Met allerlei verschillende specialisaties lijkt de ploeg ook klaar te zijn voor de toekomst.

Selectie dsm-firmenich PostNL 2024



