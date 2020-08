Tien opties voor laatste plek Jumbo-Visma

Bij het krieken van de transfermarkt brengt WielerFlits ieder jaar begin augustus een overzicht van de status rondom Jumbo-Visma, Nederlands enige WorldTour-team. Daarnaast presenteren wij een aantal mogelijke versterkingen. Die spitsen zich dit jaar toe op het laatste nog in te vullen plekje in de selectie. Verder is de ploeg al klaar.

Verlengingen

Jumbo-Visma heeft haar schaapjes redelijk op het droge. Kopmannen Wout van Aert, Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Primož Roglič beschikken allemaal over een doorlopend contract. Ook andere ankerpunten binnen de ploeg – zoals George Bennett, Robert Gesink, Mike Teunissen en Jos van Emden – liggen al voor 2021 vast. Datzelfde geldt voor jonge talenten als de Noorse ronderenner Tobias Foss (23, vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Toekomst) en Jonas Vingegaard (23, die vorig jaar een rit won in de Ronde van Polen). Met Koen Bouwman en Antwan Tolhoek is ook de tweede lijn al verzekerd.

De breedte van de ploeg en de Nederlandse basis bouwt Jumbo-Visma verder uit. Pascal Eenkhoorn (23), Lennard Hofstede (25) en Timo Roosen (27) tekenen alle drie voor twee jaar bij. Daarnaast versterkt het team zich met Sam Oomen (bijna 25) als toekomstige kopman, met David Dekker (22) is de vacante vacature van tweede sprinter ingevuld en de onfortuinlijke Gijs Leemreize (20, die onlangs het topje van zijn ringvinger moest laten vastzetten na een val in de Vuelta a Burgos) promoveert vanuit de opleidingsploeg. Jumbo-Visma blijft zo dichtbij de Nederlandse kern, waarbij het internationale inbreng niet schuwt.

Met Maarten Wynants werd eerder een contract overeengekomen tot en met Parijs-Roubaix 2021. Daarna gaat de Belg zich omscholen tot ploegleider bij het Development Team. Toch blijft ervaring ook gewaarborgd binnen de huidige selectie. Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin blijft namelijk ook nog voor minimaal één jaar binnenboord. De 35-jarige Panzerwagen wilde aanvankelijk na het dit voorjaar bekijken of hij zou stoppen, maar die beslissing heeft hij vanwege de coronapauze met een jaar uitgesteld. Zijn 32-jarige Duitse landgenoot Christoph Pfingsten heeft ook een voorstel gekregen voor een langer verblijf.

Vertrek Amund Grøndahl Jansen

Slecht nieuws viel er op de deurmat bij Bert-Jan Lindeman en Taco van der Hoorn. Beide Nederlanders krijgen geen nieuw contract bij Jumbo-Visma. Hun toekomst is onduidelijk en dat geldt ook voor die van Tom Leezer. De 34-jarige Zuid-Hollander gold binnen de ploeg jarenlang als een van de beste piloten in het peloton en werd enorm gewaardeerd. Ook hij zal in 2021 de kleuren van Jumbo-Visma niet meer verdedigen, maar op dit moment is niet duidelijk wat daarvoor de reden is. Paul Martens zien we eveneens niet meer terug bij de ploeg. De Duitser viert in oktober zijn 37steverjaardag en hij vindt het mooi geweest.

Met het vertrek van Laurens De Plus kreeg Jumbo-Visma een gevoelige tik. De 24-jarige Belg werd in de winter van 2018-2019 aangetrokken en werd klaargestoomd om op termijn het kopmanschap in de grote rondes te dragen. Nu vervulde hij de rol als superknecht en mocht hij in sommige koersen zijn kans gaan, zoals de door De Plus gewonnen BinckBank Tour 2019. Vanwege een trainingsachterstand werd de talentvolle Belg in de Tour de France-selectie voor komende maand vervangen door George Bennett. De Plus gaat dan als kopman naar de Giro d’Italia. Hij tekende reeds een dik contract bij Team Ineos voor drie seizoenen.

Tot slot Amund Grøndahl Jansen. De 26-jarige Noorse kampioen op de weg maakte in 2017 zijn profdebuut bij – toen nog – LottoNL-Jumbo. Na vier jaar bij de Nederlandse ploeg te hebben gereden, zoekt hij andere oorden op. Hij groeide uit tot een gewaardeerd onderdeel van de sprinttrein rondom Groenewegen en daarnaast kreeg hij steeds meer kansen in de kern van klassiekerrenners waarvan hij deel uitmaakte. Ook zijn vertrek zal rauw op het dak zijn gevallen van het management. Grøndahl Jansen zou naar verluidt bij een andere ploeg een beter contract getekend hebben waar hij ook een belangrijkere rol zou zijn beloofd.

Zoektocht 2021

Als gezegd is Jumbo-Visma al bijna klaar op de transfermarkt. Met alle kopmannen die vastliggen, waren er idealiter twee belangrijke plekken binnen de selectie nog niet ingevuld. Dat waren een tweede sprinter en een renner die gespecialiseerd is in de heuvelklassiekers. Met Dekker werd de tweede snelle man achter Groenewegen reeds binnengehaald en voor de andere zojuist genoemde positie is er intern een oplossing voorhanden. De ploegleiding heeft namelijk heel veel vertrouwen in Jonas Vingegaard, die op termijn moet uitgroeien tot een van de teamleiders in wedstrijden als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Met Oomen en Leemreize werden reeds twee klimmers aan de selectie van 2021 toegevoegd. Daarnaast is er een nieuwe schakel gevonden voor in de trein van Groenewegen en zijn er nog twee nieuwe renners gecontracteerd. Daarmee is de ploeg bijna rond voor 2021, maar er is dus nog wel één plek in te vullen om de selectie rond te maken. Dat type geldt als ondersteuning voor de klassiekerkern, bij voorkeur een jonge renner. Beloften Andreas Kron (22, Riwal Readynez), Sean Quinn (20, Hagens Berman) en Marijn van den Berg (21, Metec-TKH) gingen eerder mee op trainingskamp, maar zij vallen alle drie niet binnen het geschetste profiel.

Ook vanuit de eigen opleidingsploeg lijkt er op dit moment nog niemand klaar voor de stap naar het WorldTour-team. Rick Pluimers kan op termijn uitgroeien tot een goede renner voor de klassiekers, maar hij en ook de andere jonkies hebben nog even nodig. Sprinter Olav Kooij wist weliswaar al een aantal keer te zegevieren, maar hij is pas 18 jaar. Door de nieuwe regelgeving van de UCI kan hij binnen Jumbo-Visma al de nodige profervaring op doen. Om een goed beeld te schetsen van de financiële situatie: de ploeg had ook (verregaande) interesse in Wilco Kelderman en Jasper Philipsen, maar budgettair paste dat niet.

Bovenstaand verhaal is opgetekend na het raadplegen van diverse, onafhankelijke bronnen rondom Jumbo-Visma. Onderstaand is een op zichzelf staande aanvulling van WielerFlits.

Nathan Van Hooydonck (24) – CCC

Hoewel Nathan Van Hooydonck bij CCC nog over een doorlopende verbintenis beschikt, is wel duidelijk dat contracten in 2020 niet heilig zijn. Veel teams zijn in moeilijkheden en renners die door hun teams gekort zijn op salarissen kunnen dat als reden aanvoeren om tussentijds te vertrekken. Zeker bij de Poolse ploeg is dat het geval, omdat ze nog zoekt naar een sponsor voor 2021. Naar verluidt wil Manuela Fundación het team overnemen en deden ze er alles aan om dat voor 1 augustus voor elkaar te krijgen. Hoewel Jumbo-Visma liever geen zakendoet met renners die vastliggen, past Van Hooydonck goed in het zoekprofiel.

William Blume Levy (19) – ColoQuick

Als je een specifiek talent niet zelf in huis hebt, kun je ervoor kiezen om zo’n iemand te halen. Ja, dat strookt misschien een beetje tegen visie in van het zelf opleiden. Maar William Blume Levy is wel een ongepolijste robijn; samen met Frederik Wandahl geldt hij als een van de grootste talenten van Denemarken. De 19-jarige Deen is pas eerstejaars belofte en als trackrecord gelden op dit moment dus louter juniorenwedstrijden. Levy heeft vanwege zijn jonge leeftijd logischerwijs nog niet ontdekt waar zijn krachten precies liggen. In een aantal vooraanstaande U19-koersen drukte hij wel zijn neus tegen het venster en toonde hij talent.

Met een overwinning in de Ronde van Vlaanderen en een elfde plek in Parijs-Roubaix, kun je concluderen dat hij op kasseien tot zijn recht komt. Jumbo-Visma heeft goed contact met zijn huidige ploeg ColoQuick (Jonas Vingegaard komt ook bij dat team vandaan en vorig jaar gingen Niklas Larsen en Julius Johansen van die ploeg ook mee op trainingskamp) en daarnaast kunnen ze een goed ontwikkelplan voor hem maken: WorldTour-renners mogen namelijk ook aan wedstrijden deelnemen binnen een opleidingsploeg van hetzelfde team. Dat Levy dus extreem jong is, hoeft niet een nadeel te zijn. Hij zal niet de hoofdprijs vragen.

Rasmus Tiller (24) – NTT Pro Cycling

Het is misschien niet de naam waar je meteen aan denkt bij een ploeg van het allure van Jumbo-Visma. Maar met Rasmus Tiller haal je wel een goede knecht in huis die jong is en waarschijnlijk ook niet te veel op de begroting drukt. De 24-jarige Noor liet bij de beloften een aantal mooie zaken zien, zoals vijfde plekken in de GP Marcel Kint en Tro-Bro Léon. In 2017 werd hij ook al eens verrassend Noors kampioen op de weg bij de elite. Met Tiller haalt Jumbo-Visma dus een gedegen hardrijder in huis, die ze jarenlang kunnen inzetten in vlakke koersen en Vlaamse klassiekers. Visma zal dat als bedrijf uit Noorwegen vast ook toejuichen.

Silvan Dillier (29) – AG2R La Mondiale

Bij AG2R La Mondiale is een koerswijziging op til. Klassementskopmannen Romain Bardet en Pierre Latour zouden vertrekken naar respectievelijk Team Sunweb en Total Direct Energie. Blijft over als drager van de Franse ploeg: Oliver Naesen. Daarom zou Vincent Lavenu achter de schermen bezig zijn met een nieuwe klepper om aan zijn ploeg toe te voegen. Volgens het geruchtencircuit zou Greg Van Avermaet zich namelijk bij diens kameraad Naesen voegen. Dat betekent dus dat er twee heel sterke kopmannen voor het Vlaamse voorjaar in één ploeg rijden. Reden voor andere klassiekerrenners om hun geluk elders te beproeven.

Een van hen is Silvan Dillier. De sterke Zwitser is 29 jaar en weet in het klassiekerwerk goed zijn mannetje te staan. Oké, het ligt niet in de lijn der verwachting dat hij topkoersen gaat winnen. Wie weet kent hij dus ook zijn plek en blijft hij zijn Franse ploeg trouw. Maar anderzijds: bij Jumbo-Visma zou hij na Wout van Aert en Mike Teunissen ook derde viool spelen, maar op papier zou hij daar sneller een kans krijgen dan wanneer hij in dezelfde ploeg rijdt als Naesen en Van Avermaet. Nadeel: Dillier werd ook al eens tweede in Parijs-Roubaix (2018), wat zijn manager zeker zal gebruiken tijdens de contractonderhandelingen.

Koen de Kort (37) – Trek-Segafredo

Jumbo-Visma bouwt gestaag aan de breedte van de Nederlandse kern. Het team gelooft in de filosofie om een ploeg lang bij elkaar te houden. Met het vertrek van Leezer, Wynants en Martens, valt er ook heel wat jaren profervaring weg. Wanneer je dat wilt opvangen, zou de Nederlandse ploeg er ook voor kunnen kiezen om een ervaren renner voor de klassiekers vast te leggen. Wanneer je dan bij de vrije renners in Nederland kijkt die nog zonder contract zitten voor volgend jaar, dan kom je uit bij Koen de Kort (37). Hij kan een cirkel rondmaken: zijn carrière afsluiten bij de ploeg waar hij zijn opleiding (Rabobank Development) genoot.

Gianni Vermeersch (27) – Alpecin-Fenix

Misschien was hij wel een van de revelaties van het afgelopen klassiekerjaar: Gianni Vermeersch. De 27-jarige Belg kennen we vooral als crosser; op dit moment is hij de nummer twaalf op de UCI-ranking. Hij is vaak terug te vinden in de middenmoot/subtop van een veldrituitslag. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in enkele grote klassiekers, gezien het feit dat zijn ploeg Corendon-Circus (nu Alpecin-Fenix) de opstap naar ProContinental-niveau maakte. Waarbij vooral de prestaties van Mathieu van der Poel en Tim Merlier in het oog sprongen, reed ook Vermeersch een heel verdienstelijk debuutseizoen als PCT-coureur.

In het voorjaar was hij een van de voornaamste helpers rondom MvdP. Vooral in de aanloop naar de finale was Vermeersch enorm waardevol. In het najaar liet hij zien ook zelf uitslagen te kunnen rijden met een tweede plek in de Druivenkoers en een vijfde plaats in GP Jef Scherens in Leuven. In 2020 begon hij vervolgens met een vierde plaats in de Tour of Antalya en een achtste stek in Le Samyn. Eerder schreven insiders al dat Vermeersch zich beter volledig op de weg kan richten. Ook het prijskaartje van hem zal niet het allerhoogst zijn. Hij kan bovendien ’s winters met Wout van Aert als ploeggenoot op pad in de cross.

Jordi Warlop (24) – Sport Vlaanderen-Baloise

Sport Vlaanderen-Baloise is een team waarvan Jumbo-Visma ook graag renners een stap in hun ontwikkeling wilde bieden. Tom Van Asbroeck en Floris De Tier, bijvoorbeeld. Voor de invulling van een ‘ondersteunende klassiekerrenner’, kom je snel uit bij de Belgische ProContinental-ploeg. Wat dat betreft zou Jordi Warlopeen goede zijn. De 24-jarige Belg eindigde in 2019 in wedstrijden als GP de Wallonnie en het Kampioenschap van Vlaanderen bij de eerste twaalf. Hij heeft dus wat in zijn mars én zou met zijn snelle benen ook nog lead-outs kunnen doen. Warlop is daarnaast nog relatief jong; dat lijkt een prima match, dus!

Jarrad Drizners (21) – Hagens Berman Axeon

De laatste jaren speuren sportief directeur Merijn Zeeman en vooral ploegleider Grischa Niermann (die voorheen werkte bij Rabobank Development) in het beloftencircuit naar verborgen pareltjes. Renners die nog niet op en top met hun sport bezig zijn. Vingegaard was daar een goed voorbeeld van; hij werkte in zijn beloftentijd nog op de visafslag en trainde daardoor niet optimaal. Desondanks reed hij goede uitslagen en zodoende wisten ze bij de ploeg dat daar nog veel marge op zat. Eerder deden de Jumboys hetzelfde met renners als Daan Olivier (zijn comeback), Chris Harper en natuurlijk met ex-skischansspringer Roglič.

Bij Hagens Berman Axeon rijdt misschien ook wel zo’n coureur. Zijn naam is Jarrad Drizners. Hij is 21 jaar jong en Australisch beloftenkampioen op de weg. Hij komt van de baan en is zich pas aan het begin van 2019 volledig op de weg gaan richten. Het resulteerde in een sloot ereplaatsen en zeges in Belgische kermiskoersen en het Australische nationale circuit. Hij won zelfs de National Series in zijn thuisland. Axel Merckx gaf hem dit jaar een kans. Zo won hij dus het nationaal kampioenschap U23 en reed hij een verdienstelijke Tour Down Under. Drizners kan koersen afmaken. Zijn droomkoers is de Ronde van Vlaanderen. Een mooi project voor Jumbo-Visma: hem laten uitgroeien van een helper tot kopman?

Søren Wærenskjold (20) – Joker Fuel of Norway

In Noorwegen rijdt eenzelfde soort type als Drizners rond. Hoewel hij pas twintig jaar jong is, heeft Søren Wærenskjold al een aantal keer van zich laten horen. Afgelopen weekend werd hij na Andreas Leknessund en Tobias Foss nog derde op het Noors kampioenschap tijdrijden. In diezelfde discipline was hij ook de enige die Remco Evenepoel wist te verslaan in zijn laatste jaar als junior, 2018. Er ligt dus een goede motor in Wærenskjold, die tevens beschikt over een pijlsnel eindschot. Zo won hij voor corona nog twee etappes en het eindklassement in de Tour of Rhodos. Het grote, Noorse talent zou kunnen beginnen in de klassiekerkern, om dan verder te groeien naar zijn maximale potentieel. Daar is Jumbo-Visma geknipt voor.

Edoardo Affini (24) – Mitchelton-Scott

Amund Grøndahl Jansen heeft een dubbele functie binnen Jumbo-Visma. Hij behoort tot de klassiekerkern en tot de sprinttrein van Groenewegen. Een vervanger voor hem vastleggen is dus lastig, zeker gezien het feit dat het budget van Jumbo-Visma niet ongelimiteerd is. Als ze toch een diepte-investering willen doen, is Edoardo Affini een uitstekende vervanger voor de Noorse kampioen. De 24-jarige Italiaan rijdt nu nog voor Mitchelton-Scott en hij is heel loyaal. Zonder coronacrisis was hij zeer waarschijnlijk gebleven bij de Australische formatie, maar door de onzekerheid en het debacle met Manuela Fundación kiest hij voor een vertrek.

Als neoprof wist hij vorig jaar meteen een etappe in de Tour of Norway te winnen, waar hij vierde werd in het eindklassement. De Italiaan pakte daarnaast brons op het EK tijdrijden, werd tweede in de individuele tijdrit van de Binck Bank Tour én won de chrono tegen de klok in de Tour of Britain. Affini is dus een uitstekende tijdrijder, die in de toekomst zo maar een gooi kan doen naar de wereldtitel. Ook op klassiekervlak heeft hij veel potentieel en in een sprinttrein zou hij met zijn vermogens eveneens goed passen. Gezien zijn loyaliteit en zijn kwaliteiten, ligt een langdurige verbintenis voor de hand. Jumbo-Visma kan dat hem bieden getuige de langlopende sponsorcontracten. Sterker nog: zijn naam zingt al rond bij het team.

En mocht Jumbo-Visma nu niet slagen om deze laatste plek in te vullen, dan is het ook niet onmogelijk dat het team alsnog het contract met Taco van der Hoorn verlengt.

