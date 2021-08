Wie vult de laatste plek bij Jumbo-Visma in?

Special

De transfermarkt in het wielrennen is geopend en sinds 2016 brengt WielerFlits begin augustus een update over de stand van zaken bij Nederlands enige WorldTour-team, Jumbo-Visma. Zoals je van ons gewend bent, geven wij de ploeg geheel vrijblijvend tien tips. Dat geldt voor de laatste plek, want de Jumboys hebben optioneel nog één gaatje te vullen.

Hoe ziet de selectie voor 2022 eruit?

De Nederlandse ploeg is een van de weinige teams waarbij níet (meer dan) de helft van de selectie nog wacht op een officiële contractverlenging. Wout van Aert, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Jos van Emden, Koen Bouwman en Tobias Foss tekenden eerder dit jaar al een nieuwe verbintenis bij Jumbo-Visma die hen minstens tot eind 2023 of langer aan boord houdt.

Daarnaast beschikken kopmannen Primož Roglič, Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen over een doorlopend contract. Tour de France-revelatie Jonas Vingegaard kon na zijn ijzersterke optreden zijn contract openbreken en verlengen tot en met 2024. Voor directeurs Richard Plugge en Merijn Zeeman zijn er geen hoofdpijndossiers meer op dit moment.

Uiteindelijk zijn er nu nog drie renners met een aflopend contract. Een daarvan tekent bij: Chris Harper. De 26-jarige klimmer uit Australië kampte na de Ronde van Catalonië met een oogaandoening en dat hield hem tot de Clásica San Sebastián van afgelopen weekend aan de kant. De andere twee coureurs zullen het team verlaten.

Christoph Pfingsten heeft te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe ploeg. Met George Bennett wilde Jumbo-Visma wel verder, maar hij zoekt zijn heil elders. UAE Emirates ligt op pole position, maar ook Bahrain Victorious en Qhubeka NextHash zouden hem een contract hebben aangeboden. Eerder werd al bekend dat Antwan Tolhoek komende winter overstapt naar Trek-Segafredo.

Zoektocht laatste renner

Jumbo-Visma heeft volgend jaar in ieder geval vijf nieuwe gezichten in de WorldTour-selectie. Voor de WielerFlits-lezers zijn de transfers van Rohan Dennis, Christophe Laporte en Tosh Van der Sande straks geen nieuws meer. Met de Fransman en de Belg heeft de ploeg de twee beoogde sterke pionnen voor de klassiekerkern rondom Wout van Aert te pakken. Dat was het voornaamste doel van deze transferperiode.

Met de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden uit Australië heeft Jumbo-Visma nog maar eens een powerhouse toegevoegd aan het toch al zo goed gevulde tijdrijdersgilde binnen de ploeg. In de Giro d’Italia van 2020 liet hij echter zien bergop ook van enorme waarde te kunnen zijn.

Vanuit de opleidingsploeg stromen komend jaar Mick van Dijke (21) en Michel Heßmann (20) door. Theoretisch zijn zij prof, maar in de praktijk zullen ze veel met de opleidingsploeg blijven optrekken. De coaches van het U23-team zullen hen bijvoorbeeld komend jaar nog begeleiden en Van Dijke en Heßmann zullen alleen op WorldTour-niveau wedstrijden rijden als dit past binnen hun ontwikkeling.

Jumbo-Visma werkt de laatste jaren met een relatief kleine ploeg: ze doen het vaak met het minimale aantal van 27 coureurs. Door de mixregel van de UCI, mogen renners van het Development Team bovendien in sommige koersen met de WorldTour-formatie in actie komen. In 2022 zal de selectie 27 of 28 renners herbergen.

Het betekent dat er daardoor nog ruimte is voor één of twee aanwinsten, al zal er daarvan maar eentje van buitenaf komen. De ploeg wil de optie openhouden om eenzelfde soort constructie op te stellen voor Tim van Dijke. Dat plan ligt nog op de tekentafel.

In het speelveld tussen kopmannen en talenten is Jumbo-Visma nog op zoek naar één versterking. Bij voorkeur is dat een allrounder die in meerdere type koersen inzetbaar is. Voorwaarde is wel dat die renner een volwaardig WorldTour-programma kan afwerken, waardoor een jong talent niet direct voor de hand ligt. Anderzijds zet de ploeg al jaren in op groepsproces en is het verloop in transfers niet groot. Jumbo-Visma stuurt aan op een langdurig verblijf.

Wout Poels en de Nederlandse kern

Voor de bewuste plek die nog openstaat in de selectie, komen meerdere renners in aanmerking. Dat geldt niet meer voor Wout Poels. De klimmer van Bahrain Victorious viert in oktober zijn 34ste verjaardag en heeft een aflopend contract. Er is wel over de Limburger gesproken, maar inmiddels is ons duidelijk dat de twee partijen niet met elkaar in zee gaan.

Wat betreft een nieuwe Nederlander in de ploeg, is de spoeling met aflopende contracten dun. Mannen als Niki Terpstra, Ramon Sinkeldam en Boy van Poppel zijn waarschijnlijk niet genoeg breed inzetbaar en in het verleden werd al eerder afscheid genomen van Bert-Jan Lindeman, Nick van der Lijke en Jetse Bol. Een terugkeer lijkt onwaarschijnlijk. Maurits Lammertink had wellicht wel gepast, maar hij raakte onlangs ernstig geblesseerd bij een ongeluk buiten koers.

Nederlanders die wel op meerdere terreinen uit de voeten kunnen zijn Sjoerd Bax (25, Metec-TKH), Jeroen Meijers (28, Terangganu) en Jan Maas (25, Leopard). Alle drie zijn zij wat ouder en zeker de laatste twee kunnen ook bergop hun mannetje staan. Gezien hun leeftijd zullen ze ook belastbaarder zijn dan een belofte, maar geen van de drie reden ze ooit een volledig jaar op WorldTour-niveau. Het zou daarom een gok zijn.

De aanwinst hoeft overigens niet per se een Nederlander te zijn. In het verleden is al meermaals gezegd dat kwaliteit leidend is. Zijn er twee gelijkwaardige opties, dan zal een Nederlander de voorkeur krijgen. Wel kan de transfer lang duren; de ploeg wil het najaar afwachten op buitenkansen.

Bovenstaand verhaal is opgetekend na het raadplegen van diverse, onafhankelijke bronnen rondom Jumbo-Visma. Onderstaand is een op zichzelf staande aanvulling van WielerFlits.

Alexis Gougeard (28) – AG2R Citroën

Afgelopen voorjaar kwam Jumbo-Visma door blessures in de verlegenheid in sommige klassiekers. Zo debuteerde toptalent Olav Kooij meteen in Omloop Het Nieuwsblad, bijvoorbeeld. Iemand die breed inzetbaar is en ook op kasseien bekend is, is Alexis Gougeard. De 28-jarige Fransman stond jarenlang te boek als een rasaanvaller pur sang. Het is niet meteen de eerste naam aan wie je denkt, maar deze vreemde snuiter wint zo nu en dan ook zijn koersen. Gougeard is een sterke hardrijder die al elf profzeges op zijn naam heeft staan. Voor iemand die nergens in uitblinkt, is dat toch een mooi aantal overwinningen.

De Fransman haalde de laatste twee seizoenen niet het niveau van zijn eerste profjaren, waardoor AG2R Citroën hem weleens kan uitzwaaien aan het einde van het jaar. Dat zou een einde betekenen aan een samenwerking van acht seizoenen, sinds 2014. Desalniettemin staan de kwaliteiten van Gougeard buiten kijf. Zeker in de rol die Jumbo-Visma beoogt, kan hij van toegevoegde waarde zijn. Wellicht dat het ook Christophe Laporte helpt om snel aan te passen. De laatste keer dat – destijds nog bij Belkin – het team een Fransman onder contract had, was Jonathan Hivert destijds de vreemde eend in de bijt van de ploeg.

Krists Neilands (26) – Israel Start-Up Nation

Net als Gougeard, heeft ook Krists Neilands het de laatste twee seizoenen wat lastiger. Later deze maand viert de renner uit Letland zijn 27ste verjaardag. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen bij wat nu Israel Start-Up Nation heet. Vooral in 2019 scoorde Neilands goed, die we zeker als allrounder kunnen omschrijven. Hij won dat jaar bijvoorbeeld twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Hongarije, hij was ook de sterkste in de GP de Wallonie, nadat hij een jaar eerder ook al Dwars door het Hageland had gewonnen over de onverharde stroken. Met de intussen toch al ietwat ervaren Let kun je dus veel kanten op.

Gezien zijn leeftijd en zijn wat mindere twee seizoenen, kan Neilands in de onderhandelingen ook niet met de beste papieren zwaaien. Hem zal sneller een dienende rol zijn toebedeeld, al bewijzen ze bij Jumbo-Visma dat een renner van zijn kaliber ook prima zelf wedstrijden kan winnen. Maar in klassiekers en de grote rondes zou hij een welkome versterking zijn. Hij durft zich ook al eens in een spurt te gooien, waardoor hij eventueel ook in de sprintvoorbereiding zijn ding kan doen. Kortom: deze allrounder zou perfect passen binnen het zoekprofiel van Jumbo-Visma om het laatste gaatje in de selectie mee te dichten.

Ben Hermans (35) – Israel Start-Up Nation

Je zou het niet direct zeggen, maar Ben Hermans is intussen al 35 jaar. De Belg van Israel Start-Up Nation heeft een enorme staat van dienst en rijdt al sinds zijn juniorenjaren 2003 en 2004 voor de prijzen. Ook nu nog. Eind juni won hij de Giro dell’Appennino. Hermans is een uitstekende klimmer die tevens in een tijdrit zijn mannetje staat. Ook in heuvelachtige klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije kan Hermans prima en lang mee. Uiteraard is hij de jongste niet meer en zal zijn leeftijd op een gegeven moment zijn tol beginnen te eisen. Wellicht is het daarom nu goed om van rol én ploeg te veranderen.

Door zijn prestaties zal er echter om de nek van Hermans een aardig prijskaartje hangen. Voor de vermogende eigenaar van zijn huidige ploeg Israel Start-Up Nation zal dat vermoedelijk geen struikelblok zijn, maar bij Jumbo-Visma is dat misschien wel een dealbreaker. Door de uitmuntende Tour van Jonas Vingegaard heeft de ploeg het contract van de jonge Deen moeten openbreken en opwaarderen. Een extra hap uit het budget die voor dit jaar misschien niet direct begroot was. Hoe ver het potje van Jumbo-Visma leeg is, is ons niet bekend. Maar dat ze geen gouden bergen meer gaan spenderen, mag duidelijk zijn.

Filippo Fiorelli (26) – Bardiani-CSF-Faizanè

Waar Chris Harper een echte laatbloeier is, geldt dat ook voor Filippo Fiorelli. De 26-jarige Italiaan heeft zijn eerste twee profjaren er pas net op zitten. In het zware Italiaanse amateurcircuit hield hij zich in de seizoenen ervoor prima staande. Hij gaf er meermaals zijn visitekaartje af. Waarom hij niet eerder overstapte naar de profs, heeft te maken met het feit dat Fiorelli pas op bijna 20-jarige leeftijd voor het eerst competitief ging fietsen. Waar hij in het amateurcircuit een hele rits ereplaatsen verzamelde, ging hij daar bij de profs vrolijk mee verder. De Italiaan liet ook in het shirt van Bardiani-CSF-Faizanè zien hoe veelzijdig hij is, een echte allrounder.

In een oogopslag zou je dat niet zeggen, want hij boekt zijn meeste goede resultaten in massasprints. Maar ook in de kleinere rittenkoersen houdt hij zich bergop goed staande. Fiorelli is dan ook geen gewone en gezien het feit dat hij pas laat met wielrennen begon, biedt het ook mogelijkheden. Er is namelijk best een kans dat hij nog lang niet uitgeleerd of volledig ontwikkeld is. De vraag is uiteraard of hij dezelfde prestaties ook op het allerhoogste niveau kan laten zien, maar het mag duidelijk zijn dat we het laatste nog niet van hem gehoord hebben. Interessant om te zien of Bardiani-CSF-Fazainè hem wil laten gaan.

Torjus Sleen (24) – Uno-X

In 2019 won Jumbo-Visma-renner Tobias Foss de Ronde van de Toekomst. In die rittenkoers viel ook een andere Noor positief op: Torjus Sleen. Hij verzette er berenwerk voor zijn kopman, maar zelf liet hij zich in zijn laatste twee seizoenen als belofte ook opmerkingen. Een flinke greep uit zijn resultaten die jaren: zevende in de Ronde van Lombardije U23, tiende op het WK U23 in Yorkshire, dertiende in Hafjell TT, zestiende in de Vredeskoers en twaalfde in Parijs-Roubaix voor beloften. Prima resultaten voor een laatstejaars U23-renner. Wie tussen de regels doorleest, herkent in Sleen een ijzersterke pion in functie van zijn kopmannen.

De voorbije twee jaren deed de Noor al profervaring op bij Uno-X uit eigen land. Die ploeg wil in 2023 graag een WorldTour-licentie bemachtigen en dus willen ze een sterke selectie bouwen. Het staat Sleen echter vrij om te praten met andere teams getuige zijn aflopende contract. En dat kan weleens met Jumbo-Visma zijn, gezien de Noorse link. Vooral als klimmer kan Sleen zijn steentje bijdragen, al kan hij ook zeker in andere wedstrijden van waarde zijn. Mocht de intussen 24-jarige Noor toch nog iets te licht zijn voor het grote werk, dan zou de twee jaar oudere Torstein Træen ook het overwegen waard kunnen zijn voor Jumbo-Visma.

Martijn Tusveld (27) – Team DSM

Een van de renners die op zeker in aanmerking komt voor de laatste plek bij Jumbo-Visma, is Martijn Tusveld. De in Utrecht geboren renner – hij viert in september zijn 28ste verjaardag – ontwikkelde zich de laatste jaren gestaag. Zijn beloftenperiode reed hij voor de bekende opleidingsploeg van Rabobank. Uit die tijd kent hij nog de huidige eerste ploegleider van geel-zwart, Grischa Niermann. Zeven jaar geleden kwam Tusveld ook al eens kortstondig voor de ploeg uit. Als stagiair reed hij toen met het team mee in de Tour of Utah en de Tour de l’Eurométropole. Destijds werd hij nog gewogen en te licht bevonden door Belkin.

Twee jaar later liep Tusveld ook stage bij Giant-Alpecin, na een goed seizoen als eerstejaars elite bij Rabobank. Ook toen zat er geen stap naar de WorldTour in, maar besloot Roompot-Oranje Peloton hem wel een kans te geven. Na een sterk seizoen met ereplaatsen in een breed pallet aan wedstrijden, kocht Team Sunweb zijn contract eind 2017 af. Sindsdien maakt Tusveld deel uit van wat nu Team DSM is. Na vier seizoenen bij de Duitse ploeg weegt hij nu zijn opties af. Een langer verblijf is niet uitgesloten, maar ook Jumbo-Visma heeft dus interesse. De ploeg neemt wel een afwachtende houding aan; een eventuele deal kan zoals reeds geschreven nog even duren.

Michael Gogl (27) – Qhubeka NextHash

De reden waarom Jumbo-Visma niet direct toehapt bij Tusveld, doet het vermoeden dat ze meerdere ijzers in het vuur hebben. Wat dat betreft zou Michael Gogl heel goed een van die ijzers kunnen zijn. De 27-jarige Oostenrijker is misschien nog wel meer dan de Nederlander een echte allrounder. Hij klimt goed, op een goede dag kan hij ook een zeer degelijke tijdrit afwerken en in Strade Bianche finishte hij de voorbije twee jaar in de top-10. Voor zijn huidige ploeg Qhubeka NextHash reed hij de afgelopen twee seizoenen de Tour de France. Dat geeft aan dat hij een van de betere renners van zijn ploeg is, zonder echte specialiteit.

Ook bij Trek-Segafredo en voordien bij Tinkoff reed de Oostenrijker twee keer de Tour, als ook een keer de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Met Alberto Contador en Bauke Mollema was dat ook een aantal maal met het doel om een goed klassement te rijden. Verder reed Gogl in zijn carrière alle monumenten in ieder geval één keer en deed hij per seizoen tussen de 69 en 81 koersdagen aan. De Oostenrijker is met andere woorden dus ook belastbaar en heeft zes jaar WorldTour-ervaring. Het is niet de grootste naam in deze lijst (dat zijn ze eigenlijk allemaal niet, met alle respect), maar wel een ijzersterke allrounder.

Ben Swift (33) – INEOS Grenadiers

Er gaat komend jaar nogal wat ervaring verloren bij Jumbo-Visma. Een essentieel onderdeel van een ploeg, maar wel iets wat niet op bestelling komt. Zeker omdat de factor opleiding een grote rol speelt binnen Jumbo-Visma, zijn meerdere ervaren renners een fijne aanvulling. Wat dat betreft zou Ben Swift een goede optie kunnen zijn. De 33-jarige Brit begon in 2009 bij Katusha en reed op twee seizoenen UAE Emirates na zijn gehele carrière bij INEOS Grenadiers en voorloper Team Sky. De Brit is veel meer dan een sprinter alleen en ontpopte zich de laatste jaren als een zeer sterke allrounder die ook bergop het werk niet schuwt.

In zijn lange carrière boekte Swift veertien profzeges, waarbij zijn Britse titel op de weg in 2019 zijn laatste is. Hij won meerdere keren op WorldTour-niveau en reed tijdens zijn loopbaan zeven grote rondes. De laatste was de Giro d’Italia van 2020, waarin Swift als achttiende in het eindklassement eindigde. Voor iemand die jarenlang te boek stond als sprinter, is dat een zeer sterk resultaat. Het toont de veelzijdigheid van Swift, die op Parijs-Roubaix na ook alle monumenten al een keer reed. De allrounder kan dus aan het werk in de klassiekers, bergop en in een sprinttrein. Met daarnaast zijn ervaring is Swift van onschatbare waarde.

Odd Christian Eiking (26) – Intermarché-Wanty Gobert

Het is alweer van 2016 geleden dat Odd Christian Eiking met adelbrieven overkwam van de beloften naar de profs. De Noor is nog altijd slechts 26 jaar oud. Na een aantal sterke jaren als neoprof bij FDJ, verhuisde Eiking in 2018 naar Wanty-Gobert. Daar kon hij de stijgende lijn tot op heden niet voortzetten. Wel heeft hij zijn uitschieters, zoals bijvoorbeeld een zesde plek in het eindklassement van de Tour of Guangxi op het einde van 2019. Dat is toch een WorldTour-koers. De Noor is intussen toch al bezig aan zijn zesde profjaar, waardoor hij inmiddels over de nodige ervaring beschikt en ook breed inzetbaar is.

Eiking zal ook Jumbo’s cosponsor Visma uit Noorwegen kunnen bekoren, al gaat nationaliteit bij de ploeg nooit voor kwaliteit. Tenzij er geen verschil is tussen een renner uit het ene land en een coureur uit Nederland. Dan zal de ploeg – dat valt onder de holding Team Oranje – voor de renner kiezen met het rood-wit-blauwe vlaggetje voor zijn of haar naam. Wat dat betreft heeft Eiking niet meteen een streepje voor, maar vooral bergop zal hij een welkome versterking zijn voor de kopmannen. Na een lastige koers is hij bovendien niet traag, waardoor hij in dat soort wedstrijden ook zijn rol kan spelen voor iemand als Wout van Aert.

Mikkel Frøhlich Honoré (24) – Deceuninck-Quick-Step

Jumbo-Visma gelooft in een familiaire band en wil graag hun rennersgroep zo veel mogelijk bijeenhouden. Een jong talent als allrounder in de ploeg lijkt niet voor de hand liggend. Maar als de mogelijkheid zich voordoet om Mikkel Frøhlich Honoré vast te leggen, dan zal de Nederlandse ploeg geen enkel moment twijfelen. De 24-jarige Deen is bezig aan zijn derde profseizoen bij Deceuninck-Quick-Step, waar hij sinds zijn komst grote stappen blijft zetten. In zijn eerste jaar reed hij meteen een flink aantal WorldTour-koersen en dat is er in de twee daaropvolgende seizoenen niet bij ingeschoten. Dat werpt ook zijn vruchten af bij de Deen.

De jongeling heeft dit jaar namelijk een reuzesprong voorwaarts gezet. Meteen aan het begin van het seizoen reed hij prima resultaten bijeen. Hij won de slotrit in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali, gewonnen door zijn land- en misschien wel toekomstig ploeggenoot Jonas Vingegaard. Ook in de Ronde van het Baskenland won hij een daarna een etappe. Honoré gaat dus uitstekend mee in heuvelklassiekers, kan goed over kasseien, kan een sprint aantrekken en hij heeft een grote motor. Echt een uitstekende allrounder. Maar na zijn derde plek in Clásica San Sebastián van afgelopen weekend, zal diens management TMVSN de prijs behoorlijk gaan opdrijven. Niet iets waar ploegen frølich van worden.