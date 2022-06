Menno Huising en Jelle Boonstra naar Jumbo-Visma Development

Jumbo-Visma Development heeft de eerste twee aanwinsten voor 2022 binnen. De opleidingsploeg van het Nederlandse WorldTeam verwelkomt vanaf 1 januari de Nederlandse junioren Menno Huising en Jelle Boonstra, weet WielerFlits. Beide 18-jarige renners komen voort uit het vorig jaar opgezette CyclingClassNL.

Huising komt over van de Brabantse wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. Hij was dit jaar onder meer tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren en derde in de Zwitserse Pays des Vaud. Hij geldt als een talent die goed is over licht geaccidenteerd terrein en bovendien rap aankomen.

Boonstra komt dan weer over van de juniorenploeg van Wielerploeg Groot-Amsterdam. Hij kwam dit jaar nog niet veel in actie, maar als eerstejaars junior liet hij in lastige rittenkoersen als Aubel-Stavelot (achtste), Ronde des Vallées (zesde) en op het NK tijdrijden voor junioren (zesde) al zien hard te kunnen fietsen.

Daarnaast is er door de ploeg ook gesproken met Max van der Meulen (18), die eveneens rijdt bij Willebrord Wil Vooruit en voortkomt uit CyclingClassNL. Hij won eerder deze maand na een straffe solo van vijftig kilometer de loodzware juniorenklassieker Classique des Alpes. Of het ook daadwerkelijk tot een samenwerking komt, valt nog te bezien.