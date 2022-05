DSM bevestigt vertrek Thymen Arensman, ‘twee jaar naar INEOS Grenadiers’

Thymen Arensman zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Team DSM. Dat heeft de ploeg bevestigd aan VeloNews. Volgens deze wielernieuwssite heeft Arensman een tweejarig contract getekend bij INEOS Grenadiers. Het Britse team heeft dat zelf nog niet bevestigd aan VeloNews.

Dinsdag bracht WielerFlits al naar buiten dat Arensman in de belangstelling stond van INEOS. Volgens bronnen was het een kwestie van tijd voordat de Nederlander zijn handtekening zou zetten onder een contract bij de Britse ploeg. Nu lijkt dat dus inderdaad gebeurd te zijn. De officiële bevestiging van de transfer kan pas komen na de door de UCI vastgestelde datum van 1 augustus.

“Altijd welkom om terug te komen”

DSM had Arensman graag in het team gehouden. “We hebben alles gedaan wat we konden, maar helaas heeft hij blijkbaar een aanbod gekregen dat hij niet kon weigeren. Thymen is een getalenteerde renner en hij zal altijd welkom zijn om terug te komen”, reageert DSM tegenover VeloNews. Eerder toonde ook Jumbo-Visma interesse in de jonge Nederlander. “Als je kijkt hoe hij zich ontwikkelt dan is hij voor veel ploegen een interessante renner”, zei sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma tegen WielerFlits.

Arensman werd in 2018 tweede in de Tour de l’Avenir achter Tadej Pogačar en geldt als een van de meest talentvolle jonge renners in het peloton. Bij Team DSM heeft hij zich de afgelopen twee seizoenen goed ontwikkeld. Dit voorjaar wist hij opnieuw een stap te zetten met een zesde plaats in een zware Tirreno-Adriatico en een derde plek in Tour of the Alps. In de Giro d’Italia is Arensman van start gegaan als meesterknecht van Romain Bardet. Hij staat momenteel dertiende in het klassement.