Rick Pluimers tekent profcontract bij ploeg Fabian Cancellara

Rick Pluimers gaat de kneepjes van het profbestaan leren van Fabian Cancellara. De 21-jarige Nederlander van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma heeft namelijk voor minstens twee jaar getekend bij de nieuwe Zwitserse profploeg Tudor. Dat vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe.

Pluimers maakt sinds 2020 deel uit van Jumbo-Visma Development, maar al in een vroeg stadium werd bekend dat er voor hem – ondanks een gunfactor – geen plek was bij het WorldTeam. Het klassiekertalent had over interesse niet te klagen en kwam uiteindelijk uit bij het nieuwe Zwitserse ProTeam Tudor. Pluimers tekent als neoprof voor minstens twee jaar en is voor zo ver nu bekend de eerste aanwinst van Fabian Cancellara en co. De jonge Twentenaar zal het geel-zwart inruilen voor een geheel zwart tenue met een rood logo. Ook mag hij zijn Cervélo aan het eind van het jaar inleveren. Tudor gaat op BMC-fietsen rijden.

Pluimers maakt in zijn laatste jaar als junior in 2018 indruk, waarmee hij een transfer naar MonkeyTown verdiende. Al snel meldde het toen nieuwe Jumbo-Visma Development zich, waar hij zich in 2020 bij aansloot. Daar groeide hij uit tot een sterke eendagsrenner. Hij werd nog datzelfde jaar negende in de Antwerp Port Epic, toen hij met het profteam mee mocht. In 2021 zou hij daar een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik U23 aan toevoegen, als was hij daar wel overlevende van de vroege vlucht. Vlakke klassiekers en kasseienwedstrijden zijn meer zijn terrein. Door zijn inzicht eindigt hij vaak van voren; Pluimers is aan de meet ook niet traag.

Dit seizoen rijdt Tudor nog op een Continental-licentie. Ze doen het verdienstelijk. Zo won de Zwitserse klimmer Yannis Voisard de Alpes-Isère Tour, werd de sterke Britse sprinter Sean Flynn derde in de Istrian Spring Trophy en eindigde Alex Baudin (die komend jaar naar verluidt als prof debuteert bij AG2R Citroën) tweede in diezelfde koers (met een ritzege), tweede in de Tour de Bretagne (met een ritzege) en won hij een rit in de loodzware Giro Valle d’Aosta. De sterke Tsjech Petr Kelemen werd dan weer tweede in Strade Bianche U23 en ook de Zwitserse mountainbiker Filippo Colombo staat er op dit moment nog onder contract.

Tudor Pro Cycling

Aan het roer van Tudor staat voormalig toprenner Fabian Cancellara (41), die sinds een paar jaar betrokken is bij Swiss Racing Academy, zoals de ploeg tot de jongste Ronde van Romandië heette. Spartacus wilde graag weer een profploeg in Zwitserland optuigen om de vele talenten daar een tussenstap naar de WorldTour te geven. Toch steekt Cancellara niet onder stoelen of banken om met Tudor – de hoofdsponsor maakt luxe polshorloges – in de toekomst zélf de stap naar de hoogste wielerdivisie te maken. Komend seizoen mikt de ploeg onder meer op wildcards voor de rondes van Romandië en uiteraard Zwitserland.

Tudor kwam alvast met een klapper binnen. Robin Froidevaux (23) werd eind juni namelijk Zwitsers kampioen op de weg bij de profs. Of hij blijft is overigens nog im frage. Swiss Academy Racing blijft trouwens wel bestaan. Ze gaat verder als eliteploeg, zodat het nationale koersen kan rijden om op die manier de jonge talenten te kunnen opleiden. Tudor hangt daar dan als het ware boven, in eenzelfde soort model als waarmee EOLO-Kometa werkt.