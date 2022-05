‘Jumbo-Visma heeft interesse in Eddie Dunbar’

Eddie Dunbar heeft een aflopend contract bij INEOS Grenadiers, maar kan rekenen op de interesse van verschillende ploegen. Nadat gisteren al naar buitenkwam dat BikeExchange-Jayco de Ier graag binnen zou hengelen, meldt Het Nieuwsblad nu dat ook Jumbo-Visma jaagt op zijn handtekening. De Nederlandse ploeg heeft nog niet bevestigd dat het Dunbar graag in wil lijven.

Dunbar rijdt sinds september 2018 voor INEOS Grenadiers. Dit jaar schonk de 25-jarige renner zijn huidige ploeg nog de eindzege in de Settimana ­Internazionale Coppi e Bartali. Het was zijn eerste overwinning bij de profs. Bij de beloften won hij in 2017 de Ronde van Vlaanderen.

Wat Dunbar betreft, lijkt Jumbo-Visma enkel nog in het stadium van interesse te zijn. Bij Dylan van Baarle, die momenteel ook uitkomt voor INEOS Grenadiers, is de overstap al veel dichterbij. Van Baarle staat op het punt om een driejarig contract bij Jumbo-Visma te tekenen, meldde WielerFlits eerder. Op het sportieve vlak is er een overeenkomst tussen beide partijen. Alleen over de inhoud van het contract wordt nog gediscussieerd.