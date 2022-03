Vaccinatie-weigeraar Lennard Hofstede weer in genade bij Jumbo-Visma

Lennard Hofstede heeft vandaag gehoord dat Jumbo-Visma hem weer gaat opstellen voor wedstrijden. De afgelopen maanden werd de Zuid-Hollander door de Nederlandse ploeg geweerd omdat hij zich weigerde te vaccineren tegen Covid-19. Zo was Hofstede niet welkom op de trainingsstages in december in Girona en in januari in Alicante. Tot dusver werd hij ook niet opgesteld voor wedstrijden.

“We zitten momenteel in een andere fase van de pandemie dan aan het begin van het jaar”, geeft sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma aan. “We zaten met regelgevingen in verschillende landen en UCI-regels. We wilden op dat moment geen risico lopen. Met het oog op vaccinaties hadden wij een rechtlijnig medisch beleid. Dat was nog in de periode voor Omikron. We hebben altijd goed contact met Lennard en zijn management gehad en er is altijd begrip van beide zijdes geweest. Wij hebben aangegeven dat we weer met elkaar om de tafel gingen op het moment dat de situatie is verbeterd. Dat is nu het geval.”

Hofstede (27) zal normaal gesproken weer opgesteld worden in Minerva Classic Brugge-De Panne die op 23 maart op het programma staat. Zeeman: “Misschien dat Hofstede al eerder wordt opgesteld omdat we te maken hebben met een aantal blessures en coronabesmettingen. Je ziet nu dat er nogal wat positieve gevallen na een rittenkoers zijn. Zo werden wij ermee geconfronteerd in en na Valencia en de Algarve. Gelukkig zijn we goed door de UAE Tour en het openingsweekeinde in Vlaanderen gekomen.”

Zeeman benadrukt dat de dagen na een koers nu het meest spannend zijn. “De meeste renners kunnen een week niet trainen, maar vervolgens pakken ze de draad weer goed op. Ze herstellen goed. In tegenstelling tot voorgaande jaren zie je dat de bubbel in het peloton nu niet meer werkt. Er komen nu veel meer besmettingen tijdens een wedstrijd op de fiets voor.”