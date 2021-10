Jumbo-Visma bindt talenten Tim van Dijke en Johannes Staune-Mittet langer aan zich

Jumbo-Visma heeft twee wielrenners uit de opleidingsploeg voor meerdere jaren vastgelegd. De Nederlandse U23-kampioen Tim van Dijke tekende een contract tot en met 2024 bij de ploeg en stapt vanaf 2023 over naar het WorldTeam. Johannes Staune-Mittet, onlangs etappewinnaar in de Ronde de l’Isard, tekende tot en met 2026 en zet in 2024 de stap naar de hoofdmacht.

Van Dijke (21) is blij met zijn nieuwe contract. “De afgelopen maanden is het supersnel gegaan en is mijn ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Een half jaar geleden had ik niet gedacht al zo snel een profcontract te tekenen. Het vertrouwen van de ploeg doet me ontzettend goed en is erg belangrijk voor me. Ik denk dat ik een goede basis voor mezelf creëer door mijn periode bij de beloften helemaal af te maken en daarna over te stappen naar de profs. Op die manier creëren we rust. Daar gedij ik het best bij, want ik koers nog niet zo heel lang op de weg. Dit is eigenlijk pas mijn eerste volledige wegseizoen.”

De 19-jarige Noor Staune-Mittet had nog een contract voor volgend jaar bij de opleidingsploeg. “Maar dit nieuwe contract is echt next level. Daar ben ik heel blij mee en trots op. Het wordt een mooie reis samen en deze verbintenis geeft me vertrouwen richting de toekomst. Dat ik de komende vijf jaar bij Jumbo-Visma rijd, geeft me ook de kans en ruimte om me te ontwikkelen zoals ik en het team dat samen voor ogen hebben. Deze constructie past daar perfect bij. Ik voel me thuis bij deze ploeg en kijk erg uit naar de komende jaren”, aldus de beloftevolle renner die in de Ronde de l’Isard een etappe won en vierde werd in het klassement.

Volgens Merijn Zeeman is Staune-Mittet een veelbelovend talent. “Hij is heel leergierig en heeft een open houding. De persoonlijkheid die hij heeft sluit nauw aan bij de eigenschappen die wij denken die nodig zijn om op het hoogste niveau actief te zijn. Ik denk dat we goed bij elkaar passen. De laatste weken zag je dat hij zijn neus aan het venster begint te steken. Dat geldt ook voor Tim. Hij werd kampioen van Nederland bij de beloften en boekte onlangs al zijn eerste profoverwinning (in de CRO Race, red.). Dat zegt wel genoeg over wat hij in zijn mars heeft. Tim is een renner met een grote motivatie en welwillend om er hard voor te werken.”