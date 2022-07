Jumbo-Visma Development hengelt Dario Igor Belletta (18) binnen

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma heeft voor het eerst sinds het bestaan in 2020 een Italiaan aangetrokken. Het is er niet zo maar eentje: de 18-jarige Dario Igor Belletta is de regerend Italiaans kampioen op de weg bij de junioren. Afgelopen jaar werd hij in het Egyptische Caïro ook al wereldkampioen op het baanonderdeel Omnium. Belletta tekent voor twee seizoenen.

“Ik heb erg veel zin in deze uitdaging”, vertelt de Italiaan in een persbericht. “Team Jumbo-Visma is momenteel een van de beste wielerploegen in de wereld en ik denk dat ook de opleidingsploeg een van de betere ter wereld is. Er is ontzettend veel kennis binnen dit team. Bovendien kan ik een mooi en uitdagend programma rijden, wat me zal helpen in mijn ontwikkeling. De komende jaren wil ik ervaring opdoen en mezelf ontwikkelen. Hopelijk stroom ik daarna door naar de profs.”

Teammanager Robbert de Groot kijkt ook uit naar de komst van Belletta. “Dario is een renner die zich op veel verschillende terreinen heeft laten zien, vooral in Italiaanse wedstrijden met selectieve parcoursen. Zijn baanachtergrond speelt ook een belangrijke rol, omdat wij in de scouting breder kijken dan alleen de behaalde resultaten op de weg. Dario’s veelzijdigheid maakt hem een interessante renner om de komende jaren mee te werken.” Afgelopen week werd hij zevende op het EK op de weg U19.

Eerder legde Jumbo-Visma Development al junioren Menno Huising en Jelle Boonstra vast voor 2023.