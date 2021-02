Jumbo-Visma haalt Olav Kooij per direct naar WorldTour, debuut in Omloop

Jumbo-Visma hevelt Olav Kooij per direct over naar de WorldTour-selectie. De 19-jarige sprinter zou eigenlijk pas op 1 juli 2021 de overstap maken van de Development-ploeg naar de hoofdmacht. Hij debuteert in de Omloop Het Nieuwsblad al meteen voor Jumbo-Visma.

De transfer van Kooij, die vorig jaar liefst zes keer wist te winnen, is onder meer vervroegd dankzij de blessure van Mike Teunissen. De Limburger zou een belangrijke rol spelen in de voorjaarsploeg, maar gevreesd wordt dat Teunissen de komende maanden niet in actie kan komen na een val tijdens het trainingskamp.

‘Overstap draagt bij aan zijn opleiding en ontwikkeling’

“Helaas vallen er steeds meer koersen weg uit het programma van ons developmentteam en tegelijkertijd ontstaat er in het profprogramma juist meer ruimte door het uitvallen van renners”, legt sportief directeur Merijn Zeeman uit. “Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling.”

Kooij is blij dat hij deze maand al in actie kan komen voor Jumbo-Visma. “In de profkoersen kan ik een hoop leren”, zegt het Jachtluipaard van Numansdorp zelf over zijn transfer. “Die ervaring neem ik allemaal mee in mijn rugzak. Door nu deze stap te zetten ben ik iets meer verzekerd van het rijden van wedstrijden en dat is een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling.”

In het jaar van zijn doorbraak werd Olav Kooij genomineerd voor de Gerrie Knetemann Trofee. De titel Renner van de Toekomst 2020 ging uiteindelijk naar Ceylin del Carmen Alvarado.