Lennard Hofstede breekt enkel op drie plekken en zijn bekken

Lennard Hofstede heeft zware blessures opgelopen bij een valpartij in de finale van de Grand Prix de Denain. Hierbij brak hij zijn bekken en zijn rechterenkel op liefst drie plekken. Het was de eerste wedstrijd van de geboren Zuid-Hollander nadat hij maandenlang door zijn ploeg Jumbo-Visma aan de kant was gezet omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

In de Grand Prix de Denain kwam Hofstede op 47 kilometer van de streep vlak voor het oprijden van de eerste kasseizone van de laatste lus ten val. Hij zat in de buik van het peloton toen een aantal renners voor hem vielen. Hofstede kon geen kant op, terwijl van achteren ook nog renners op hem in reden. Hij bleef aan de linkerzijde van de weg een tijd liggen waarna hij werd afgevoerd.

Hofstede (27) zou normaal gesproken voor het eerst weer worden opgesteld in Minerva Classic Brugge-De Panne die op 23 maart op het programma staat. Jumbo-Visma stelde hem echter al in de Grand Prix de Denain op omdat het te maken heeft met een aantal blessures en coronabesmettingen.

Op de trainingskampen van de ploeg in december in Girona en in januari in Alicante was Hofstede, omdat hij niet gevaccineerd was, niet welkom. Ook werd hij dit jaar in eerste instantie door zijn ploeg niet opgesteld in wedstrijden. Pas na een gesprek op 2 maart kreeg hij toestemming van de ploeg om weer wedstrijden te rijden . “We zitten momenteel in een andere fase van de pandemie dan aan het begin van het jaar”, gaf sportief manager Merijn Zeeman als uitleg.

Hoelang Hofstede momenteel is uitgeschakeld is nog niet duidelijk.