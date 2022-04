Jumbo-Visma legt Per Strand Hagenes vast tot eind 2026, vanaf 2024 prof

Per Strand Hagenes blijft tot en met 2026 bij Jumbo-Visma. De 18-jarige Noor, die momenteel uitkomt voor het opleidingsteam van Jumbo-Visma, zal in 2024 prof worden bij de Nederlandse ploeg. Strand Hagenes werd in 2021 wereldkampioen op de weg bij de junioren.

Hagenes komt sinds 1 januari uit voor het Jumbo-Visma Development Team. In de eerste maanden als belofte maakte hij indruk door als tweede te eindigen in de prestigieuze rittenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux, waar hij ook de slotrit won. Afgelopen maandag eindigde hij als derde in de Giro del Belvedere, eveneens een belangrijke koers voor beloften.

Strand Hagenes hoopt bij Jumbo-Visma nog verdere stappen te maken. “Met dit langdurige contract krijg ik de kans me in eenzelfde omgeving voor een langere periode te ontwikkelen. Dat is goed voor mijn ontwikkeling en geeft me een vertrouwd gevoel. Hopelijk kan ik geleidelijk aan blijven groeien, zodat ik in 2024 klaar ben voor het profpeloton. Dat je bij Team Jumbo-Visma kunt doorstromen vanuit de opleidingsploeg naar het profteam is een mooi perspectief.”

Gefaseerde kennismaking met profpeloton

Ook bij de ploeg zijn ze blij dat ze Strand Hagenes voor langere tijd aan zich hebben kunnen binden. “Per is een bijzondere en talentvolle wielrenner. Met dit langdurige programma spreken we vertrouwen uit in hem”, zegt Head of Development Robbert de Groot. “Samen met Per gaan we een zo optimaal mogelijk ontwikkelprogramma samenstellen om te kijken of we de potentie die hij heeft ten volste kunnen benutten.”

“We willen Per richting 2024 heel gefaseerd kennis laten maken met het profpeloton. Dat kennis laten maken gebeurt zowel in trainingen als in wedstrijden. Het seizoen 2022 en 2023 blijven we zien als beloftejaren, maar dankzij het Jong Team Jumbo-Visma-programma kunnen beloftevolle renners zoals Per proeven van de profploeg dankzij de integratie die binnen dat ontwikkelprogramma plaatsvindt. We kijken er erg naar uit om ook de komende jaren met Per samen te werken.”

Merijn Zeeman

Strand Hagenes zal de zevende renner zijn die overstapt van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht van Jumbo-Visma. “Ons World Tour-team huisvest op dit moment meerdere sterren, maar we willen graag de nieuwe generatie kopmannen zelf opleiden”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Per behoort tot de groep renners die de kans krijgt om tot dat niveau uit te groeien. Daar nemen we alle tijd voor, zodat hij rustig door kan groeien binnen zijn potentieel.”

Per Strand Hagenes turns pro with our team from 𝟐𝟎𝟐𝟒!📈 Until 31/12/2023 ⏭️ Jumbo-Visma Development Team

From 1/1/2024 ⏭️ World Tour team 🗣️ "My experiences in this environment have been outstanding and it is the perfect place to continue developing myself.” — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 21, 2022